Привитые чаще заражаются "омикроном". Так ли это на самом деле?

Число заражений вариантом "омикрон" во многих странах стремительно растет. Вместе с тем множится и число мифов на этот счет. Многие, например, утверждают, что те, кто привит, чаще заражаются коронавирусом, чем непривитые. В качестве "доказательств" прилагаются результаты некоторых исследований. Рассмотрим несколько конкретных примеров.

RKI устраняет ошибки в опубликованных данных

"Правительство ФРГ заявляет, что 96 процентов случаев заражения "омикроном" - те, кто привит", - пишет один пользователь Twitter. Кроме того, по соцсетям курсирует график, якобы сделанный Институтом имени Роберта Коха (RKI), в котором приводятся данные за период с 21 ноября до 27 декабря 2021 года. Согласно им, 69 процентов жителей Германии, которые заразились омикрон-вариантом, были привиты, 27 процентов сделали даже бустерную прививку - и только 4 процента были непривиты. Но действительно ли эти цифры настоящие?

На запрос DW пресс-секретарь RKI в письменном виде ответил, что этот график не был сделан в Институте имени Роберта Коха - но данные, приведенные в нем, и в самом деле были опубликованы в еженедельном отчете RKI от 30 декабря 2021 года.

График, которым пользуются противники вакцинации

"К сожалению, в соответствующем разделе еженедельного отчета оказалась ошибка (вместо 186 человек была указана цифра в 1097 непривитых, заразившихся омикрон-вариантом)", - написала пресс-секретарь. При актуализации данных была забыта еще одна цифра, и 3 января снова были внесены изменения. Эти исправления в актуализированном варианте четко выделены.

Но в любом случае опубликованные RKI данные не могут служить основанием для того, чтобы оценивать эффективность вакцинации. При этом пресс-секретарь указывает на сайт RKI, где говорится, что с ростом доли вакцинированных будет, естественно, расти и их доля среди заразившихся коронавирусом.

Ясно и то, что чем больше общее число заражений коронавирусом, тем больше и число инфицированных среди вакцинированных. 71,6 процента жителей ФРГ (на 7 января) полностью вакцинированы. Случаи заболевания вакцинированных коронавирусом однако не означают, что прививка не эффективна. Хотя эффективность вакцины не составляет 100 процентов, она все равно защищает от тяжелого течения ковида.

Бустерная вакцина укрепляет иммунитет

Результаты первых исследований показывают, что вакцина не так хорошо защищает от "омикрона", как от других вариантов коронавируса. Вместе с тем они также свидетельствуют о том, что две прививки от коронавируса на определенное время все-таки защищают от тяжелого течения болезни.

Прививка от коронавируса

Есть и еще одна хорошая новость: первые результаты международных исследований позволяют говорить о том, что бустерные прививки дают весьма надежную защиту от нового варианта коронавируса. Исследование BioNTech/Pfizer даже показало, что три прививки действуют против "омикрона" также хорошо, как две прививки против первоначального варианта коронавируса.

Эффективность бустерных вакцин подтверждает в интервью DW вирусолог Вольфганг Прайзер (Wolfgang Preiser). Он является одним из тех исследователей в Южной Африке, которые открыли вариант "омикрон". "Самое важное, что у нас (в Южной Африке. - Ред.) в палатах интенсивной терапии почти нет привитых", - говорит Прайзер. И прививки защищают от болезни и смерти, поэтому вакцинация по-прежнему нужна для борьбы с коронавирусом.

Датские данные неправильно интерпретировали

Противники вакцинации сейчас указывают на результаты исследования из Дании, которые якобы показывают, что эффективность вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna против "омикрона" после трех месяцев становится даже отрицательной. Один пользователь Twitter пишет: вероятность заражения "омикроном" у привитых BioNTech на 76,5 процента выше, чем у непривитых. У привитых Moderna - на 39,3 процента.

Противники вакцинации на акции протеста в Праге

Но это исследование, которое не прошло независимой оценки, посвящено тому, насколько обе вакцины защищают от "омикрона". Оцениваемая эффективность прививок в исследовании складывается из сравнения долей инфицированных среди дважды вакцинированных и не вакцинированных в первые недели после того, как вариант "омикрон" был обнаружен в Дании.

Привитые ведут себя иначе, чем непривитые

На первый взгляд данные исследования и в самом деле свидетельствуют о снижении эффективности обеих вакцин до отрицательного значения. Но так ли это? Мы поговорили с Кристианом Хольмом Ханзеном (Christian Holm Hansen), соавтором исследования и эпидемиологом из Копенгагена. Согласно Ханзену, речь идет о статистическом искажении результатов.

"Одной из причин того, что мы наблюдаем высокий показатель заражений среди иммунизированного населения, в том, что вакцинированные делают тесты чаще, чем невакцинированные", - говорит он. Поэтому среди них выявляется и больше случаев заражений. Кроме того, только вакцинированные и выздоровевшие люди могут посещать различные культурные мероприятия и ездить в отпуск, где тоже риск заражения выше. Но это не означает, что они чаще заражаются из-за прививки. На это указали и авторы исследования. К тому же и в Дании вакцинированных намного больше, чем невакцинированных: почти 80 процентов датчан уже имеют по две прививки.

Но это исследование имеет кроме статистического и еще один изъян. В нем речь идет только о числе заразившихся вакцинированных и невакцинированных, но не проводится различий между легким и тяжелым течением болезни.

Вывод: данные из ФРГ и Дании не доказывают, что вакцины не действуют против "омикрона" и что этот вариант коронавируса заразнее для вакцинированных, чем для невакцинированных. Такими данными сознательно манипулируют противники вакцинации. Допущенные вакцины хоть и не столь эффективны против "омикрона" как против других вариантов, но все равно дают защиту от тяжелого течения болезни. Первые исследования показывают также, что бустерная прививка значительно повышает защиту от заражения и тяжелого течения болезни.

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