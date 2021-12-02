Экспресс-тесты на коронавирус не очень надежны? Что показали исследования

В борьбе с пандемией коронавируса экспресс-тестирование с помощью антиген-тестов играет огромную роль, позволяя за считанные минуты определить, болен ли человек и является ли он носителем инфекции. Это огромное преимущество по сравнению с лабораторными ПЦР-тестами, которые и дороже и требуют гораздо больше времени для получения результата. Все чаще они необходимы и тем, кто уже переболел коронавирусом или сделал необходимые прививки. Для предотвращения быстрого распространения чрезвычайно заразного "омикрон-варианта" коронавируса в Германии, например, предлагают ввести правило 2G+, означающее, что право посещать общественные заведения, предприятия бытовых услуг, магазины получат лишь переболевшие и привитые граждане, прошедшие кроме того экспресс-тест.

Очередь за бесплатными экспресс-тестами в Нью-Йорке

Однако последние данные американских и немецких ученых пошатнули уверенность оптимистов в надежности быстрых тестов. Антиген-тесты могут с меньшей точностью определять наличие "омикрона" в образцах заболевших, сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). К соответствующему выводу регулятор пришел после лабораторного исследования, проведенного совместно с программой RADx Национального института здравоохранения. По предварительным данным, антиген-тесты определяют наличие "омикрона", но у них может быть снижена чувствительность", - говорится в сообщении регулятора. Это означает, что многие действительно зараженные люди получат отрицательные результаты и будут считать себя здоровыми.

Более 20 процентов экспресс-тестов не соответствуют требованиям

Схожие данные содержатся и в исследовании немецких ученых из Института имени Пауля Эрлиха, Института имени Роберта Коха и берлинской клиники Charite. По их данным, около 20 процентов экспресс-тестов дают неправильные результаты. 26 тестов из 122 не соответствуют минимальным требованиям по определению вирусной нагрузки, об этом свидетельствуют опубликованные, но не прошедшие независимую экспертизу, результаты проведенного исследования.

В Германии экспресс-тест можно сделать и в аптеке

Насколько велика вирусная нагрузка, определяет показатель "порогового цикла", обозначенный как Сt (Сycle threshold). Если значение Ct низкое (до 25), это говорит о том, что вирусная нагрузка очень высокая, вирус SARS COV-2 передает свою генетическую информацию, активно размножается и очень заразен. Вторая стадия (25-30) означает, что человек болен COVID-19, есть риск заражения окружающих. Третья - 30-36 Ct - свидетельствует о том, что человек болен ковидом, риск заражения окружающих сохраняется, но он, вероятно, низок.

ПЦР-тесты являются более надежными

Обработка ПЦР-тестов

Более надежным является молекулярное тестирование, включая тестирование с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), которое выявляет генетический материал вируса. Малочувствительный тест не засечет низкую вирусную нагрузку, которую можно будет обнаружить лишь с помощью ПЦР-исследования.

Действенность экспресс-тестов в Европе определяет сам производитель

Большая проблема надежности экспресс-тестов заключается в том, что их качество в Европе пока никто, кроме самих производителей, не контролирует. Достаточно лишь утверждения производителя об их действенности. Однако, согласно существующим в ЕС правилам, ни какой-либо сертификации, ни независимой проверки до их выхода на рынок не предусмотрено, о чем говорится на сайте Института имени Пауля Эрлиха. В Европе положение должно измениться в мае 2022 года, когда тесты будут проходить обязательную проверку в европейских лабораториях. До этого времени европейскому потребителю по-прежнему остается лишь верить гарантиям производителей, многие из которых находятся далеко за пределами Европы.

В России до 1 января действовала система упрощенной регистрации тестов на COVID-19, предусматривающая четырехнедельные клинические испытания.

Несмотря на пессимизм тесты делать надо

Несмотря на то, что данные исследований по экспресс-тестам не внушают большого оптимизма, делать эти тесты все же необходимо. Прежде всего, потому, что в случае очень высокой или высокой вирусной нагрузки есть большая вероятность того, что они определят заражение.

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