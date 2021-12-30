 В ФРГ вырос показатель распространения коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 30.12.2021

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Германия

В ФРГ вырос показатель распространения коронавируса

Семидневный коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 в Германии составил 207,4 случая на 100 тысяч жителей. По оценке главы Минздрава ФРГ, реальные цифры могут быть намного выше.

Пациент с COVID-19 в палате интенсивной терапии Университетской клиники Бохума в Германии

Пациент с COVID-19 в палате интенсивной терапии немецкой клиники

Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии несколько вырос по сравнению с предыдущим днем.  Как сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI), на утро четверга, 30 декабря, он составил 207,4 случая на 100 тысяч жителей. Днем ранее значение индикатора равнялось 205,5 случая, а неделю назад - 280,3 случая.

По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 42 770 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Это на 2157 случаев меньше, чем неделей ранее, когда показатель достиг 44 927 случаев. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 7 109 182 человека, излечились - 6 332 300.

Кроме того, за прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в ФРГ скончались 383 пациента, неделей ранее - 425. С начала пандемии в стране зафиксировано 111 602 летальных исходов, связанных с ковидом.

Глава Минздрава ФРГ: Реальные цифры могут быть в два-три раза выше

В RKI отмечают, что данные, публикуемые в праздничные дни и под конец года обычно ниже реальных показателей из-за меньшего числа проводимых тестов и неполной информации, поступающей от органов здравоохранения на местах.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил в среду, что, по его оценкам, коэффициент заражаемости коронавирусом в стране в реальности в два-три раза выше, чем следует из официальной статистики. Это объясняется тем, что в период праздников проводится меньше тестов на COVID-19, а их результаты с задержкой передаются в региональные органы здравоохранения ФРГ. Те, в свою очередь, из-за нехватки персонала не так быстро предоставляют результаты тестов в RKI.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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