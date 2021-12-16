Где в Германии искать праздничное настроение, несмотря на пандемию?

Для тех, кого не пугает правило 2G

Так как на свежем воздухе вы в меньшей степени рискуете заразиться, то почему бы не совместить приятное с полезным и не посетить один из самых необычных и масштабных катков Германии. Для этого придется отправиться в Эссен, а точнее - к бывшей угольной шахте Цольферайн, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь расположен поражающий своими масштабами 150-метровый ледяной каток, где могут наслаждаться индустриальными пейзажами как опытные фигуристы, так и новички.

Еще один вариант отдыха на свежем воздухе - прогулка по популярным в Германии Рождественским садам (Christmas Garden). Они открыты в Кельне, Берлине, Штутгарте, Дрездене, Франкфурте и некоторых других городах и представляют собой фантастически украшенные парки и ботанические сады. Особенно эффектно эти креативные пространства смотрятся в темное время суток, так как обилие иллюминации - основная "фишка" таких садов. Световые шоу устраивают и в немецких зоологических парках, как, например, в Ростоке или в Берлин-Фридрихсфельде.

Тем же, кто ждет от Рождества и Нового года настоящего волшебства, стоит обратить внимание на спектакль "Гарри Поттер и Проклятое дитя", впервые поставленный на немецком языке в гамбургском театре Mehr! Theater. На премьере даже побывал первый мэр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher), отметивший, что это огромное театральное событие, которого ждали фанаты cо всех уголков Германии.

Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде превратился в одну из зимних достопримечательностей немецкой столицы

Есть выход и для тех, кто планировал улететь под Рождество в жаркие страны, но не смог этого сделать из-за пандемии. Тропический курорт можно найти и в Германии - крупнейший в Европе водный комплекс Tropical Islands обещает подарить своим гостям теплое море и песчаный пляж с настоящими пальмами.

Однако посещать все перечисленные выше места могут лишь те, кто переболел или был вакцинирован. Более того, в некоторых рождественских садах и на премьере "Гарри Поттера" действует правило 2G+, означающее, что на входе у вас попросят отрицательный результат теста на коронавирус и документ, удостоверяющий личность.

Для тех, кто вынужден остаться дома

Но не стоит расстраиваться и тем, кто не смог посетить рождественский базар или отметить корпоратив с коллегами. Присоединиться к этой особенной атмосфере праздника можно и онлайн. Например, как и в прошлом году, некоторые компании предлагают организацию рождественских квестов, гибридных мероприятий и даже виртуальных дегустаций. Подобные онлайн-праздники, как правило, проводятся для компании друзей и подходят для новогодних и рождественских корпоративов, которые не удалось организовать вживую. Маркетинговый директор агентства по организации праздников B-ceed Филипп-Марвин Мюллер (Philipp-Marvin Mueller) отмечает, что размер группы варьируется. Например, в онлайн-дегустациях могут участвовать от 10 до 100 человек, а вот в виртуальных квестах, аналогах квест-комнат - от 100 до 500 человек.

Идея онлайн-дегустаций проста: виртуальные гости получают по обычной почте дегустационные боксы. В таких боксах есть все необходимое для проведения мастер-класса. Например, коробки для дегустации коктейлей содержат ликер, соки, сиропы, шейкер, барную ложку, мерный стакан. На самом мероприятии, которое проходит в формате групповой видеоконференции, организаторы делают подробную демонстрацию содержимого бокса, а затем проводят мастер-класс, рассказывая интересные факты о выбранных коктейлях и дистанционно смешивая ингредиенты для них вместе с участниками. Такой виртуальный урок занимает до 90 минут и включает в себя приготовление четырех напитков.

По подобному принципу строятся и другие мероприятия, например дистанционное выпекание имбирного печенья. "Если честно, сначала это было немного странно, - рассказывает Филипп о том, как агентство адаптировалось к удаленному формату работы. - Мы занимаемся организацией уже более шести лет, но было очень непривычно проводить мероприятия онлайн и разговаривать с людьми удаленно. Сегодня мы работаем так в двух студиях в нашем офисе, и это здорово, ведь теперь и сами участники привыкли к подобному формату онлайн-встреч".

Публичные онлайн-мероприятия

Существуют также воркшопы, записаться на которые можно в индивидуальном порядке. Например, Canon Academy предлагает присоединиться к мастер-классу по рождественской фотосъемке в условиях мигающих огней и плохого освещения. Еще больше подобных мероприятий можно найти, например, на портале Eventbrite.

Тем, кто предпочитает что-то менее интерактивное, можно "посетить" один из онлайн-концертов или спектаклей. Выбрать подходящий можно, например, на платформе Reservix.

Концерт в Эльбской филармонии можно посетить и заочно

А ценители живой классической музыки могут присоединиться к прямому включению с концерта на сайте Эльбской филармонии, которая является одним из главных концертных залов Германии. Когда в начале пандемии Эльбской филармонии пришлось временно закрыть свои двери для посетителей, многие записи концертов стали доступны для просмотра в формате видео по запросу. Такая практика существует и сейчас, при этом на сайте также можно посмотреть и прямую трансляцию. Например, на 31 декабря запланирован новогодний концерт симфонического оркестра NDR Elbphilharmonie Orchester.

Такие онлайн-мероприятия хоть и не могут в полной мере заменить реальное участие в предпраздничной кутерьме, но наверняка раскроют вам Рождество с новой стороны. В конце концов, это уютный праздник, который, как правило, и отмечают дома, в расслабленной и приятной атмосфере.

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