 Где в Германии искать праздничное настроение, несмотря на пандемию? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.12.2021

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Культура и стиль жизни

Где в Германии искать праздничное настроение, несмотря на пандемию?

Рождество и Новый год приближаются стремительно, однако и пандемия не думает отступать. Какие праздничные мероприятия пройдут, несмотря на коронавирус, и что делать тем, кто вынужден остаться дома?

Предупреждение о правиле 2G, висящее у входа на рождественский базар в Ганновере

Для тех, кого не пугает правило 2G

Так как на свежем воздухе вы в меньшей степени рискуете заразиться, то почему бы не совместить приятное с полезным и не посетить один из самых необычных и масштабных катков Германии. Для этого придется отправиться в Эссен, а точнее - к бывшей угольной шахте Цольферайн, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь расположен поражающий своими масштабами 150-метровый ледяной каток, где могут наслаждаться индустриальными пейзажами как опытные фигуристы, так и новички.

На ледовом катке в Цольферайн в Эссене

Еще один вариант отдыха на свежем воздухе - прогулка по популярным в Германии Рождественским садам (Christmas Garden). Они открыты в Кельне, Берлине, Штутгарте, Дрездене, Франкфурте и некоторых других городах и представляют собой фантастически украшенные парки и ботанические сады. Особенно эффектно эти креативные пространства смотрятся в темное время суток, так как обилие иллюминации  - основная "фишка" таких садов. Световые шоу устраивают и в немецких зоологических парках, как, например, в  Ростоке или в Берлин-Фридрихсфельде.

Тем же, кто ждет от Рождества и Нового года настоящего волшебства, стоит обратить внимание на спектакль "Гарри Поттер и Проклятое дитя", впервые поставленный на немецком языке в гамбургском театре Mehr! Theater. На премьере даже побывал первый мэр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher), отметивший, что это огромное театральное событие, которого ждали фанаты cо всех уголков Германии. 

Женщина на фоне светящихся декораций в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде

Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде превратился в одну из зимних достопримечательностей немецкой столицы

Есть выход и для тех, кто планировал улететь под Рождество в жаркие страны, но не смог этого сделать из-за пандемии. Тропический курорт можно найти и в Германии - крупнейший в Европе водный комплекс Tropical Islands обещает подарить своим гостям теплое море и песчаный пляж с настоящими пальмами.

Однако посещать все перечисленные выше места могут лишь те, кто переболел или был вакцинирован. Более того, в некоторых рождественских садах и на премьере "Гарри Поттера" действует правило 2G+, означающее, что на входе у вас попросят отрицательный результат теста на коронавирус и документ, удостоверяющий личность.

Для тех, кто вынужден остаться дома

Но не стоит расстраиваться и тем, кто не смог посетить рождественский базар или отметить корпоратив с коллегами. Присоединиться к этой особенной атмосфере праздника можно и онлайн. Например, как и в прошлом году, некоторые компании предлагают организацию рождественских квестов, гибридных мероприятий и даже виртуальных дегустаций. Подобные онлайн-праздники, как правило, проводятся для компании друзей и подходят для новогодних и рождественских корпоративов, которые не удалось организовать вживую. Маркетинговый директор агентства по организации праздников B-ceed Филипп-Марвин Мюллер (Philipp-Marvin Mueller) отмечает, что размер группы варьируется. Например, в онлайн-дегустациях могут участвовать от 10 до 100 человек, а вот в виртуальных квестах, аналогах квест-комнат - от 100 до 500 человек. 

Идея онлайн-дегустаций проста: виртуальные гости получают по обычной почте дегустационные боксы. В таких боксах есть все необходимое для проведения мастер-класса. Например, коробки для дегустации коктейлей содержат ликер, соки, сиропы, шейкер, барную ложку, мерный стакан. На самом мероприятии, которое проходит в формате групповой видеоконференции, организаторы делают подробную демонстрацию содержимого бокса, а затем проводят мастер-класс, рассказывая интересные факты о выбранных коктейлях и дистанционно смешивая ингредиенты для них вместе с участниками. Такой виртуальный урок занимает до 90 минут и включает в себя приготовление четырех напитков.

По подобному принципу строятся и другие мероприятия, например дистанционное выпекание имбирного печенья. "Если честно, сначала это было немного странно, - рассказывает Филипп о том, как агентство адаптировалось к удаленному формату работы. - Мы занимаемся организацией уже более шести лет, но было очень непривычно проводить мероприятия онлайн и разговаривать с людьми удаленно. Сегодня мы работаем так в двух студиях в нашем офисе, и это здорово, ведь теперь и сами участники привыкли к подобному формату онлайн-встреч".

Публичные онлайн-мероприятия

Существуют также воркшопы, записаться на которые можно в индивидуальном порядке. Например, Canon Academy предлагает присоединиться к мастер-классу по рождественской фотосъемке в условиях мигающих огней и плохого освещения. Еще больше подобных мероприятий можно найти, например, на портале Eventbrite.

Тем, кто предпочитает что-то менее интерактивное, можно "посетить" один из онлайн-концертов или спектаклей. Выбрать подходящий можно, например, на платформе Reservix

Концерт в Эльбской филармонии можно посетить и заочно

Концерт в Эльбской филармонии можно посетить и заочно

А ценители живой классической музыки могут присоединиться к прямому включению с концерта на сайте Эльбской филармонии, которая является одним из главных концертных залов Германии. Когда в начале пандемии Эльбской филармонии пришлось временно закрыть свои двери для посетителей, многие записи концертов стали доступны для просмотра в формате видео по запросу. Такая практика существует и сейчас, при этом на сайте также можно посмотреть и прямую трансляцию. Например, на 31 декабря запланирован новогодний концерт симфонического оркестра NDR Elbphilharmonie Orchester.

Такие онлайн-мероприятия хоть и не могут в полной мере заменить реальное участие в предпраздничной кутерьме, но наверняка раскроют вам Рождество с новой стороны. В конце концов, это уютный праздник, который, как правило, и отмечают дома, в расслабленной и приятной атмосфере.

Смотрите также:

  • Печенье

    Сладкое Рождество

    Печенье

    Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.

  • Полумесяцы

    Сладкое Рождество

    Полумесяцы

    Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.

  • Звездочки с корицей

    Сладкое Рождество

    Звездочки с корицей

    Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.

  • Кокосовое пирожное

    Сладкое Рождество

    Кокосовое пирожное

    Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.

  • Шпекулятиус

    Сладкое Рождество

    Печатное печенье

    Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.

  • Озорники

    Сладкое Рождество

    "Озорники"

    Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.

  • Штоллен

    Сладкое Рождество

    Штоллен

    Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штоллен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штоллен.

  • Печенье для банкиров

    Сладкое Рождество

    Печенье для банкиров

    Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.

  • Пряники

    Сладкое Рождество

    Пряники

    Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.

  • Ахенский пряник

    Сладкое Рождество

    Ахенский пряник

    Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.

  • Пряники из Нюрнберга

    Сладкое Рождество

    Пряники из Нюрнберга

    Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.

  • Баумкухен

    Сладкое Рождество

    Баумкухен

    В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!

  • Пряничный домик

    Сладкое Рождество

    Пряничный домик

    Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Рождество в Германии: какие правила праздничного этикета нужно знать

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В эти дни улицы, бульвары и площади европейских городов утопают в море света и украшены порой самым причудливым образом. Пройдитесь по ним вместе с DW и посмотрите на праздничную иллюминацию!  

Ссылки в интернете

Театральная постановка "Гарри Поттер"

Аудио- и видеофайлы по теме

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Знаменитый рождественский базар в Дрездене стал жертвой пандемии коронавируса (02.12.2021)  

Deutschtrainer – 98 Праздники  

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