Показатель заражаемости SARS-CoV-2 в Германии опять растет

После непродолжительного перерыва семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии снова вырос. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро пятницы, 3 декабря, он составил в среднем по ФРГ 442,1 случая на 100 тысяч населения. Днем ранее он был равен 439,2 случая на 100 тысяч населения.

Порог в шесть миллионов заражений превзойден

Как далее сообщил RKI, за последние сутки в Германии зафиксировано 74 352 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, в ФРГ общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения превысило порог в шесть миллионов и составляет в настоящее время 6 051 560 случаев.

Согласно сведениям RKI, в числе тех, кто выздоровел от SARS-CoV-2, в Германии сейчас около 5,02 млн человек. Общее число умерших от последствий COVID-19 выросло в ФРГ на 390 человек - до 102 568.

Число новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей в течение семи дней является важным индикатором. С начала ноября оно в Германии стремительно росло. Каждый день регистрировался новый максимум. Во вторник, 30 ноября, впервые более чем за три недели RKI объявил о сокращении уровня заболеваемости. К четвергу 2 декабря он понизился с 452,4 до 439,2.

18 ноября федеральное правительство и земельные власти приняли решение ориентироваться преимущественно на частоту госпитализаций в качестве решающего критерия для ужесточения мер борьбы с пандемией. Это значение показывает, сколько человек на 100 000 жителей попадает на лечение в больницу в течение семи дней с COVID-19.

Превышение данным коэффициентом отметки в 3 служит сигналом для вступления в силу так называемого правила 2G: привитые и переболевшие, согласно которому при посещении общественных мероприятий обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19 ("genesen") либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft"). В среду (это последние данные такого рода) частота госпитализаций по стране составила 5,47 на 100 000 жителей, сообщает RKI.

Глава BÄK - за более жесткие антиковидные меры

Президент Федеральной врачебной палаты (BÄK) Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) раскритиковал решения, принятые на состоявшемся 2 декабря совещании глав федерального и земельных правительств как недостаточные. "Мы считаем, что для защиты системы здравоохранения от перегрузок необходимы еще более далеко идущие меры", - заявил Райнхардт в опубликованном 3 декабря, интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Так, по мнению Райнхардта, для вакцинированных и выздоровевших людей правило 2G-плюс, подразумевающее, что привитые и переболевшие смогут и дальше принимать участие в общественной жизни, если предоставят негативный результат экспресс-теста, должно применяться по всей стране и в обязательном порядке в барах, ресторанах, а также при проведении спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях.

Министр Шпан: Цель в 30 млн прививок до конца года достижима

Уходящий в отставку федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) 3 декабря призвал власти земель неукоснительно придерживаться более строгих правил борьбы с ковидом, согласованных накануне на совещании глав федерального и земельных правительств. В Германии поставлена цель - до конца текущего года сделать еще 30 млн прививок от ковида, отметил Шпан на совместном брифинге с президентом Института имени Роберта Коха Лотаром Вилером (Lothar Wieler) в Берлине. По словам министра, все предпосылки для достижения цели есть, поскольку вакцины в стране достаточно.

Согласно прогнозам Шпана, в последующие дни и недели число страдающих COVID-19 пациентов в реанимационных отделениях немецких больниц будет постоянно расти и превысит порог в 5000. В настоящее время их насчитывается около 4800. "Ситуация достигнет своего печального пика на Рождество", - считает политик. Такую же мрачную картину предсказывает и Лотар Вилер.

Новые ограничения для непривитых

В связи с ростом статистики заражаемости коронавирусом, главы федерального и земельных правительств Германии договорились 2 декабря на совещании в Берлине о введении по всей стране ограничений для непривитых жителей. Так, в частности, в магазины (за исключением тех, которые торгуют товарами повседневного спроса) будут впускать только привитых и переболевших ковидом.

В школах вводится общее требование носить защитные маски. В районах, где семидневный показатель заражаемости превышает 350 на 100 тысяч населения, будут закрыты клубы и дискотеки, а в частных встречах или праздниках могут принимать участие не более 50 человек в закрытых помещениях и 200 - на открытом воздухе. Продажа петард и фейерверков на Новый год будет по всей стране запрещена.

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