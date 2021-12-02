В Германии за 13 200 евро с молотка ушел "Банан для прививок"

Работа "Банан для прививок" (Impfbanane), выполненная немецким граффити-художником Томасом Баумгертелем (Thomas Baumgärtel), прославившимся как "рисовальщик бананов" (Bananensprayer), ушла с молотка за 13 200 евро. Как сообщила в среду, 2 декабря, официальный представитель аукционного дома Van Ham в Кельне, это более чем вдвое превысило стартовую цену лота.

Чтобы вакцины достались всем

Согласно обнародованным сведениям, "Банан для прививок" достался некому коллекционеру из федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн за 10 000 евро. Помимо этого, как обычно бывает на подобных аукционах, собирателю следовало выплатить аукционному дому так называемую "премию покупателя" в размере 32 процентов от конечной цены лота.

"Банан для прививок" в центре вакцинации в Кельне

В данном случае она составила 3200 евро. Но поскольку аукционный дом от этих денег отказался, вся сумма, в общей сложности 13 200 евро, как с самого начала и задумал Томас Баумгертель, будет пожертвована на осуществление международного проекта COVAX, цель которого - добиться того, чтобы вакцины от COVID-19 получили жители не только развитых, но и развивающихся стран.

Проект COVAX по справедливому распределению вакцин - единственная в своем роде инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и альянса GAVI, в который входят, в том числе, правительства ряда развитых стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин из разных стран, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других филантропов. В рамках COVAX проводится закупка и организуется логистика миллиардов доз вакцины от коронавируса для людей в беднейших странах мира.

"Специалист по бананам"

Бананы давно стали своего рода "фирменным знаком" Томаса Баумгертеля. Художник-спрейер изображает их в технике трафаретной печати "пошуар" (фр. pochoire - трафарет для рисования) - по образу и подобию знаменитого "Банана" Энди Уорхола, который король американского поп-арта изначально создал для украшения обложки дебютного альбома американской рок-группы The Velvet Underground Banana & Nico.

Художник Томас Баумгертель

Вот уже несколько десятилетий кельнский художник наносит банановые граффити на фасады музеев, арт-галерей и жилых домов в разных странах мира. А когда весной нынешнего года в Германии в связи с пандемией коронавируса стартовала кампания по вакцинации населения, Баумгертель превратил свой фирменный банан в "банан для прививок" и стал украшать такими бананами фасады центров вакцинации и больниц. Работа, выставленная на аукцион, красовалась на разделительной перегородке в центре вакцинации в Кельне.

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