 Йозеф Бойс: идеи, которые потрясли мир | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.05.2021

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Культура и стиль жизни

Йозеф Бойс: идеи, которые потрясли мир

12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Его цели были столь же благородными, сколь и утопическими, но он стремился к их достижению с фанатической целеустремленностью.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    В авангарде столетия

    Пожалуй, ни один деятель культуры в Германии после Второй мировой войны не будоражил общественное мнение так сильно, как этот харизматичный художник в фетровой шляпе и жилете со множеством карманов, ставшими знаковыми атрибутами его имиджа. Яркий оратор и прирожденный лидер, он считал своим долгом учить демократии массы людей, провоцируя вкусы и сотрясая существующий порядок.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Художник в каждом человеке

    Традиционному делению изобразительного искусства на живопись, графику и скульптуру Бойс противопоставил концепцию "расширенного понятия искусства". Исходя из того, что всему живому присуще творческое начало, Бойс сформулировал свой знаменитый тезис: "Каждый человек - художник". Его постулат: в любой профессии необходим творческий подход и в каждом человеке заложен творческий потенциал.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Сбитый над Крымом

    Один эпизод своей биографии Бойс называл моментом рождения в нем художника: в годы Второй мировой войны, он, стрелок-радист "люфтваффе", был сбит над Крымом. Подобрали его и спасли местные жители, татары, намазав жиром и закутав в войлок. И поэтому в его творчестве такие нетрадиционные материалы, как войлок и жир, занимают центральное место. Но эта история - лишь легенда.

  • Скорбящие родители, 1954 г.

    Йозеф Бойс: главное

    Прилежный ученик

    С 1947 по 1951 годы Бойс учился в Академии художеств в Дюссельдорфе, где главным его наставником был скульптор Эвальд Матаре. Бойс имел репутацию способного и прилежного ученика и ваял в классических традициях. На фото: фигура отца в композиции "Скорбящие родители" 1954 года (копия скульптуры Кете Кольвиц). Изготовлена Бойсом.

  • Das Kapital Raum 1970-1977

    Йозеф Бойс: главное

    Новые объекты творчества

    В начале 1960-х профессор класса монументальной скульптуры в Дюссельдорфе, к тому времени уже внутренне распрощавшийся с классическими представлениями об искусстве, заставил говорить о себе как о бунтаре и авангардисте: работы Бойса не имели ничего общего с традиционной скульптурой, а перформансы порой даже нарушали закон. Объектом его творчества был уже не камень, а человек и общество.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    От Касселя до России

    Бывший профессор, не пожелавший возвращаться в академию после одной из своих скандальных акций, стал участником крупных международных выставок. Его наиболее масштабный проект "7000 дубов" был осуществлен на "Документе" в Касселе в 1982-м: огромная куча базальтовых блоков постепенно разбиралась по мере того, как высаживались деревца, которые Бойс намеревался посадить от Касселя до России.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Доказательство делом

    Распространив понятие искусства на все и объявив своей целью преобразование общества, Бойс развил бурную активность. Его студентом мог стать любой желающий, независимо от возраста, профессии, образования и способностей. Он выступал в защиту природы, отстаивал права женщин, требовал реформировать систему образования и пел за мир с немецким бардом Удо Линденбергом перед многотысячной аудиторией.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Политика как искусство

    Политика была не только темой его инсталляций и перформансов. Он принимал самое деятельное участие в создании и становлении "партии зеленых" и баллотировался от этой партии на выборах в Европарламент и бундестаг (впрочем, без большого успеха). Политика была частью творчества Бойса.

  • Йозеф Бойс и Энди Уорхол

    Йозеф Бойс: главное

    Новый гуру

    Признание и слава не заставили себя ждать. Йозеф Бойс стал известным художником, участником крупных международных выставок. В начале 1980-х он уже - один из лидеров мирового художественного авангарда. Энди Уорхол включил его в свою галерею культовых супер-звезд.

    Автор: Элла Володина


  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    В авангарде столетия

    Пожалуй, ни один деятель культуры в Германии после Второй мировой войны не будоражил общественное мнение так сильно, как этот харизматичный художник в фетровой шляпе и жилете со множеством карманов, ставшими знаковыми атрибутами его имиджа. Яркий оратор и прирожденный лидер, он считал своим долгом учить демократии массы людей, провоцируя вкусы и сотрясая существующий порядок.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Художник в каждом человеке

    Традиционному делению изобразительного искусства на живопись, графику и скульптуру Бойс противопоставил концепцию "расширенного понятия искусства". Исходя из того, что всему живому присуще творческое начало, Бойс сформулировал свой знаменитый тезис: "Каждый человек - художник". Его постулат: в любой профессии необходим творческий подход и в каждом человеке заложен творческий потенциал.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Сбитый над Крымом

    Один эпизод своей биографии Бойс называл моментом рождения в нем художника: в годы Второй мировой войны, он, стрелок-радист "люфтваффе", был сбит над Крымом. Подобрали его и спасли местные жители, татары, намазав жиром и закутав в войлок. И поэтому в его творчестве такие нетрадиционные материалы, как войлок и жир, занимают центральное место. Но эта история - лишь легенда.

  • Скорбящие родители, 1954 г.

    Йозеф Бойс: главное

    Прилежный ученик

    С 1947 по 1951 годы Бойс учился в Академии художеств в Дюссельдорфе, где главным его наставником был скульптор Эвальд Матаре. Бойс имел репутацию способного и прилежного ученика и ваял в классических традициях. На фото: фигура отца в композиции "Скорбящие родители" 1954 года (копия скульптуры Кете Кольвиц). Изготовлена Бойсом.

  • Das Kapital Raum 1970-1977

    Йозеф Бойс: главное

    Новые объекты творчества

    В начале 1960-х профессор класса монументальной скульптуры в Дюссельдорфе, к тому времени уже внутренне распрощавшийся с классическими представлениями об искусстве, заставил говорить о себе как о бунтаре и авангардисте: работы Бойса не имели ничего общего с традиционной скульптурой, а перформансы порой даже нарушали закон. Объектом его творчества был уже не камень, а человек и общество.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    От Касселя до России

    Бывший профессор, не пожелавший возвращаться в академию после одной из своих скандальных акций, стал участником крупных международных выставок. Его наиболее масштабный проект "7000 дубов" был осуществлен на "Документе" в Касселе в 1982-м: огромная куча базальтовых блоков постепенно разбиралась по мере того, как высаживались деревца, которые Бойс намеревался посадить от Касселя до России.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Доказательство делом

    Распространив понятие искусства на все и объявив своей целью преобразование общества, Бойс развил бурную активность. Его студентом мог стать любой желающий, независимо от возраста, профессии, образования и способностей. Он выступал в защиту природы, отстаивал права женщин, требовал реформировать систему образования и пел за мир с немецким бардом Удо Линденбергом перед многотысячной аудиторией.

  • Йозеф Бойс

    Йозеф Бойс: главное

    Политика как искусство

    Политика была не только темой его инсталляций и перформансов. Он принимал самое деятельное участие в создании и становлении "партии зеленых" и баллотировался от этой партии на выборах в Европарламент и бундестаг (впрочем, без большого успеха). Политика была частью творчества Бойса.

  • Йозеф Бойс и Энди Уорхол

    Йозеф Бойс: главное

    Новый гуру

    Признание и слава не заставили себя ждать. Йозеф Бойс стал известным художником, участником крупных международных выставок. В начале 1980-х он уже - один из лидеров мирового художественного авангарда. Энди Уорхол включил его в свою галерею культовых супер-звезд.

    Автор: Элла Володина


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