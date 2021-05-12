Йозеф Бойс: идеи, которые потрясли мир

12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Его цели были столь же благородными, сколь и утопическими, но он стремился к их достижению с фанатической целеустремленностью.
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