Йозеф Бойс: идеи, которые потрясли мир

Йозеф Бойс: главное

Новые объекты творчества

В начале 1960-х профессор класса монументальной скульптуры в Дюссельдорфе, к тому времени уже внутренне распрощавшийся с классическими представлениями об искусстве, заставил говорить о себе как о бунтаре и авангардисте: работы Бойса не имели ничего общего с традиционной скульптурой, а перформансы порой даже нарушали закон. Объектом его творчества был уже не камень, а человек и общество.