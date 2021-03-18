 Расстояние от Германии до России - 7000 дубов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2021

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Культура и стиль жизни

Расстояние от Германии до России - 7000 дубов

В Германии 19 марта стартует акция в память о немецком художнике Йозефе Бойсе. В нескольких городах будут высажены дубы - в пандан к его перформансу 1982 года.

Город Кассель. Так в наши дни выглядят деревья, посаженные Бойсом

Город Кассель. Так в наши дни выглядят деревья, посаженные Бойсом

Участвуя в 1982 году в международной выставке современного искусства "Документа" (documenta) в Касселе, проходящей раз в пять лет, Йозеф Бойс (Joseph Beuys) привез в этот город семь тысяч базальтовых блоков и выложил их перед зданием музея. Эта огромная свалка разбиралась по мере того, как высаживались деревья: рядом с каждым дубом, посаженным в рамках акции, дабы отличить его от прочих саженцев и упростить подсчет, устанавливался такой блок.

Бойс и его базальтовые блоки. Кассель, 1982 год

Бойс и его базальтовые блоки. Кассель, 1982 год

Бойс собирался по дороге из Касселя в Россию заезжать во все города и в каждом высаживать по дереву. Причем копать он собирался не сам, а привлекать к процессу местных жителей. 

Йозеф Бойс ушел из жизни раньше, чем успел закончить проект. Его соратники, друзья, родственники постепенно продолжали высаживать деревья. Акция растянулась на несколько лет и завершилась в 1987 году. В память о ней и об идеях Бойса, которые он вкладывал в этот экосоциальный перформанс, в Германии этой весной снова решили посадить дубы.

Йозеф Бойс с одним из саженцев

Йозеф Бойс с одним из саженцев, Кассель, 1982 год

Почему теперь? Потому что 12 мая в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса - знаменитого немецкого художника, одного из главных теоретиков и практиков постмодернизма. В Германии к этой юбилейной дате приурочено несколько крупных выставок и прочих мероприятий - в рамках "Года Йозефа Бойса".

Философия Бойса и проект "7000 дубов"

Философия, заложенная в "дубовый проект" Йозефа Бойса, проста: он хотел, чтобы как можно больше людей принимали участие в строительстве будущего, чтобы города стали зеленее, чтобы люди объединились, чтобы каждый человек мог стать частью творческого процесса - стать художником. Постмодернистское переосмысление всех сфер жизни должно было превратиться в активно действующую реальность. 

Йозеф Бойс был убежден в том, что каждый человек в состоянии творчески перерабатывать окружающее и менять жизнь в лучшую сторону. Он хотел при помощи искусства кардинально изменить среду, причем не только в экологическом смысле.

Акция, приуроченная к юбилею Йозефа Бойса, стартует в Ингольштадте. Дуб высадят в центре города. Позже деревья также появятся в Мюнхене, Нюрнберге, Эрлангене, Эрфурте, Эйхштетте и других немецких городах, сообщает информационное агентство epd.

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    Автор: Элла Володина


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