Расстояние от Германии до России - 7000 дубов

Участвуя в 1982 году в международной выставке современного искусства "Документа" (documenta) в Касселе, проходящей раз в пять лет, Йозеф Бойс (Joseph Beuys) привез в этот город семь тысяч базальтовых блоков и выложил их перед зданием музея. Эта огромная свалка разбиралась по мере того, как высаживались деревья: рядом с каждым дубом, посаженным в рамках акции, дабы отличить его от прочих саженцев и упростить подсчет, устанавливался такой блок.
Бойс и его базальтовые блоки. Кассель, 1982 год
Бойс собирался по дороге из Касселя в Россию заезжать во все города и в каждом высаживать по дереву. Причем копать он собирался не сам, а привлекать к процессу местных жителей.
Йозеф Бойс ушел из жизни раньше, чем успел закончить проект. Его соратники, друзья, родственники постепенно продолжали высаживать деревья. Акция растянулась на несколько лет и завершилась в 1987 году. В память о ней и об идеях Бойса, которые он вкладывал в этот экосоциальный перформанс, в Германии этой весной снова решили посадить дубы.
Йозеф Бойс с одним из саженцев, Кассель, 1982 год
Почему теперь? Потому что 12 мая в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса - знаменитого немецкого художника, одного из главных теоретиков и практиков постмодернизма. В Германии к этой юбилейной дате приурочено несколько крупных выставок и прочих мероприятий - в рамках "Года Йозефа Бойса".
Философия Бойса и проект "7000 дубов"
Философия, заложенная в "дубовый проект" Йозефа Бойса, проста: он хотел, чтобы как можно больше людей принимали участие в строительстве будущего, чтобы города стали зеленее, чтобы люди объединились, чтобы каждый человек мог стать частью творческого процесса - стать художником. Постмодернистское переосмысление всех сфер жизни должно было превратиться в активно действующую реальность.
Йозеф Бойс был убежден в том, что каждый человек в состоянии творчески перерабатывать окружающее и менять жизнь в лучшую сторону. Он хотел при помощи искусства кардинально изменить среду, причем не только в экологическом смысле.
Акция, приуроченная к юбилею Йозефа Бойса, стартует в Ингольштадте. Дуб высадят в центре города. Позже деревья также появятся в Мюнхене, Нюрнберге, Эрлангене, Эрфурте, Эйхштетте и других немецких городах, сообщает информационное агентство epd.
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Йозеф Бойс: когда идеи потрясают мир
От Касселя до России
Бывший профессор, не пожелавший возвращаться в академию после одной из своих скандальных акций, стал участником крупных международных выставок. Его наиболее масштабный проект "7000 дубов" был осуществлен на "Документе" в Касселе (1982): огромная куча базальтовых блоков постепенно разбиралась по мере того, как высаживались деревца, которые Бойс намеревался посадить от Касселя до России.
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Политика как искусство
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Йозеф Бойс: когда идеи потрясают мир
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Йозеф Бойс: когда идеи потрясают мир
Хотя бы одно дерево
Посаженные 30 лет тому назад Бойсом дубы в Касселе образуют ныне тенистую аллею, а его именем названа одна из улиц города. Бойс не успел завершить этот проект. Впрочем, сделать это никогда не поздно и без его прямого участия. Бойс не собирался сам высаживать деревья. Он намеревался убедить жителей городов и сел на пути из Касселя в Россию, что они должны посадить у себя хотя бы одно дерево.
Автор: Элла Володина