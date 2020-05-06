 В Германии спорят о стратегии выхода из пандемии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 01.02.2022

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Германия

В Германии спорят о стратегии выхода из пандемии

Очередная волна коронавируса еще не достигла пика в ФРГ. Но, глядя на другие страны ЕС и с учетом не столь опасного омикрон-варианта, и здесь начинают думать о постепенной отмене карантинных ограничений.

Объявление на двери магазина: вход только для привитых и переболевших (2G)

В немецкие промтоварные магазины пускают только привитых и переболевших (2G)

Парадокс: волна "омикрона" поднимается в Германии все выше, день ото дня растут кумулятивные семидневные показатели новых заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz), а людям не страшно. Более того. Все громче голоса тех, кто предлагает или даже требует отменить по-прежнему действующие в ФРГ карантинные ограничения. Причем, это не только неисправимые антиваксеры. Многие при этом приводят в пример другие европейские страны, в которых показатели распространения коронавирусной инфекции еще выше, а ограничений - меньше или их вовсе отменяют. Как с 1 февраля в Дании.

Немецкие показатели пандемии

В этот вторник, 1 февраля, берлинский Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил о 162 613 новых позитивных тестах на коронавирус за минувшие сутки - после 78 318 в понедельник и 126 955 во вторник на прошлой неделе.

В ноябре прошлого года запредельно высоким казался показатель, превысивший 200 заражений в неделю на 100 тысяч населения

В ноябре прошлого года запредельно высоким казался показатель, превысивший 200 заражений в неделю на 100 тысяч населения

Кумулятивный показатель достиг 1206 новых заражений в неделю на 100 тысяч населения. В общей сложности с начала пандемии вирус SARS-Cov-2 зафиксирован у 9 978 146 жителей Германии. В среду это число перевалит за 10 млн.

Это официальные данные. На самом деле немецкие показатели пандемии, очевидно, еще выше. Во-первых, потому, что лаборатории сейчас не справляются с лавиной тестов, а районные райздравотделы не успевают регистрировать всех заразившихся и передавать сведения в RKI. А, во-вторых, потому, что многие подцепившие "омикрон" либо вообще этого на замечают, либо не считают насморк с головной болью достаточным основанием, чтобы становится в очередь на ПЦР-тест - "золотой" стандарт проверки на коронавирус.

Дания и другие страны ЕС отменяют ограничения

В Дании ситуация с распространением коронавируса не лучше. Наоборот. В стране с населением менее 6 млн человек каждый день заражается среднее пятизначное число датчан, а 7-Tage-Inzidenz превышает 5300 инфицированных!

Датчане со спущенными масками в Копенгагене

В Дании отменили масочный режим

Тем не менее, с этого вторника в королевстве отменены практически все карантинные ограничения - ношение защитных масок, обязанность предъявлять сертификат о вакцинации или свидетельство о негативном тесте. Ковид более не считается "критической для общества" болезнью.

Отменяются ограничительные меры в Великобритании, где, впрочем, и в разгар последней волны пандемии они были весьма либеральными. То же самое происходит в Австрии несмотря на снова растущие показатели заражений. А немцы, только что побывавшие, скажем, в Мадриде, рассказывают о царящем в городе почти праздничном настроении, полных ресторанах, магазинах и барах при примерно таких же показателях 7-Tage-Inzidenz как в Германии с ее притихшей общественной и ночной жизнью.

В Германии много непривитых пожилых людей

Отличие этих и некоторых других стран от Германии заключается в уровне вакцинации их населения. В Дании, например, и Испании привиты более 80 процентов жителей. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен называет готовность датчан делать прививки "чудо-оружием" в борьбе с пандемией.

В Германии в настоящий момент полностью привиты около 76 процентов населения. Более 20 млн жителей страны остаются непривитыми, в том числе 16 млн - таких, которые могут, но не хотят вакцинироваться. И среди них довольно много людей за 60, которым в случае заражения даже сравнительно безобидным для молодых омикрон-вариантом грозит весьма тяжелое течение болезни, о чем свидетельствует состав пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких больниц. Остальные 4 млн - в основном, дети от нуля до четырех, для которых подходящей вакцины пока нет.

Пожилой мужчина на прививке

В Германии еще очень много непривитых пожилых людей

В целом, однако, перенапряжение системе здравоохранения Германии явно не грозит. По состоянию на 31 января в отделениях интенсивной терапии лежали 2262 ковид-пациента, 16087 - с другими диагнозами, 3502 места пустовали, 8271 были в резерве на крайний случай. Общая доля госпитализаций в результате заражения коронавирусом также остается на вполне допустимом уровне - 4,59 из 100 тысяч заразившихся в неделю. Год назад, когда показатель 7-Tage-Inzidenz был в разы ниже, эта доля была значительно больше - 15,57.

Поиск двери в стене "омикрона"

На таком фоне и в Германии начинают думать над стратегией выхода из пандемии. Так, министр финансов и глава либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) считает, что, хотя "волна "омикрона" еще не прошла, но уже сейчас надо конкретно работать над вопросом, когда и при каких условиях может начинаться поэтапная отмена ограничений".

Ввести ограничения, закрыть рестораны, театры, музеи и выставки, "заморозить" общественную и ночную жизнь можно быстро, а вот снова все это реанимировать требует времени, указывает Линднер. "В торговле и сфере общепита отменить правило 2G (вход только для привитых и переболевших. - Ред.) можно быстро, в других сферах требуется время на подготовку", - заявил он в интервью еженедельнику Der Spiegel, имея в виду организацию выставок и концертов или работу театров и других учреждений культуры.

Кристиан Линднер на фоне слова Freiheit (Свобода)

Кристиан Линднер

С точки зрения либералов, "ограничения свободы приемлемы лишь до тех пор, пока этого требует (эпидемиологическая) ситуация". Но и премьер министр Баварии, лидер теперь оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зёдер (Markus Söder), который слыл "ястребом" в том, что касается карантинных мер, теперь сменил тон: "В этой идущей на нас и поднимающейся все выше стене "омикрона" надо найти и дверь, через которую мы сможем выйти в новое время".

Дискуссия об отмене ограничений преждевременна

Осторожнее в этом отношении эксперт по вопросам здравоохранения из входящей в правительственную коалицию партии "зеленых" Янош Дамен (Janosch Dahmen). Он предостерегает от поспешной отмены ограничений и предлагает подумать даже о введении новых на случай резкого обострения ситуации.

"Планировать стратегию выхода, чтобы позднее она была под рукой, это хорошо и правильно, - вторит ему вирусолог Фридеман Вебер (Friedemann Weber) из университета в Гисене. - Но разрабатывая такие планы, надо ясно давать понять людям, что из-за непредвиденных обстоятельств с их реализацией придется повременить".

Ковид-пациент в отделении интенсивной терапии

Ковид-пациент в отделении интенсивной терапии

А Макс Гередтс (Max Geraedts), директор Института клинической эпидемиологии (IVE) при университете Марбурга, вообще считает дискуссию об отмене ограничений преждевременной, поскольку она посылает населению сигнал о предстоящем конце пандемии. "Вместо этого в ближайшие недели во всех сферах мы столкнемся с дефицитом персонала, который будет находиться либо в изоляции, либо в карантине, а в результате возникнут бытовые ограничения", - предупреждает он.

Бургомистр Берлина: нет симптомов - нет больничного

Заразившимся коронавирусам и лицам без бустерных прививок, имевшим с ними непосредственный контакт, в Германии полагается 10 дней карантин, из которого можно досрочно выйти через неделю при условии отсутствия симптомов и отрицательного теста на коронавирус. Поэтому в случае дальнейшего резкого роста числа инфицированных персонала на предприятиях жизненно важной инфраструктуры и в самом деле может не хватить.

В немецкой столице сейчас 15 процентов занятых на предприятиях водо- и электроснабжения находятся или на больничном, или в карантине. Если их станет больше 30 процентов, ситуация станет критической, предупреждает правящая бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey). В самом-самом крайнем случае, заявила она в интервью радиостанции Inforadio, на работу должны будут выходить даже инфицированные, но бессимптомные сотрудники.

Решения о введении или отмене ограничительных мер в Германии принимаются на совещании канцлера с премьер-министрами федеральных земель. Следующее такое совещание запланировано на 16 февраля.

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    Автор: Андрей Гурков


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