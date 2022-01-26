На марше подвид "омикрона" ВА.2. Новая угроза?

Известно, что уже первый омикрон-вариант ВА.1 намного заразнее, чем более ранние варианты коронавируса. Теперь появился еще и подвариант "омикрона" - ВА.2. В первые десять дней января в Великобритании им заразились как минимум 400 человек. Обнаружен этот подвид уже более чем в 40 странах.

Больше всего заражений новым подвидом в Дании

По данным ресурса PANGO Lineages, больше всего таких случаев зафиксировано в Дании - 79% всех новых заражений.

За Данией следуют Великобритания (6%), Индия (5%), Швеция (2%) и Сингапур (2%). При этом следует учитывать, что выявление этого подварианта коронавируса во многом зависит от возможностей тех или иных национальных лабораторий производить секвенирование проб ПЦР-тестов.

Насколько опасна новая мутация коронавируса?

Стремительное распространение нового подварианта свидетельствует о том, что он может быть еще более заразным, чем первый "омикрон". Британское ведомство по защите здоровья (UK Health Security Agency, UKHSA) классифицировало ВА.2 как "вариант, находящийся под наблюдением".

SARS-Cov-2 под микроскопом

"Природа вирусов такова, что они размножаются и при этом мутируют, - говорит Мира Чанд из UKHSA. - Поэтому можно ожидать, что мы и далее будем иметь дело со все новыми вариантами до тех пор, пока не закончится пандемия".

Поскольку в медицинских лабораториях проводится выборочный анализ ДНК вирусов, существует возможность выявлять мутации и оценивать, насколько они опасны. Но в случае с подвариантом ВА.2 этот процесс еще не завершен. "Пока нет достаточных доказательств, чтобы говорить о том, что ВА.2 вызывает более тяжелое течение болезни, чем ВА.1", - указывает Чанд.

Из-за новых мутаций вакцинация остается важной мерой

По словам главы британского Минздрава Саджида Джавида, появление нового варианта показывает, насколько важным остается вакцинация: "Я призываю всех защищать себя и своих близких и делать сейчас бустерные прививки".

Так в Лондоне агитируют делать бустерные прививки

В интервью информационному агентству AFP французский эпидемиолог Антуан Флао заявил: "Что нас удивило, это скорость, с которой этот подвариант, широко распространенный в Азии, охватил Данию".

Тем временем появились сведения о том, что заражение подвидом "омикрона" ВА.2 влечет за собой не более тяжелое течение заболевания, . чем при инфицировании ВА.1. "В настоящий момент мы знаем, что вариант ВА.2 имеет примерно те же характеристики, которые нам знакомы по омикрон-варианту", - говорит министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Есть ли угроза рекомбинации "дельты" и "омикрона"?

В свою очередь, руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten) в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что в результате скрещивания обоих омикрон-вариантов с "дельтой" может появиться более опасный вирус. Дело в том, пояснил он, что "омикрон" имеет определенные мутации спайковых белков, при помощи которых он способен легче преодолевать иммунную защиту организма человека.

Особенно опасной эта способность может стать в случае рекомбинации обоих вариантов, объясняет Дростен, при которой спайковые белки "омикрона" позволяли бы преодолевать иммунную защиту, а в остальном вирус содержал бы геном опасного дельта-варианта. В результате могли бы объединиться сильные характеристики обоих вариантов. Такое, по его словам, уже случалось. "Именно этого следует в настоящий момент опасаться", - предостерегает вирусолог.

Совсем недавно один кипрский ученый сообщил о том, что обнаружил вирус, который может представлять собой рекомбинацию обеих мутаций. Сведения о появлении "дельтакрона", однако, еще не подтверждены.

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