 На марше подвид ″омикрона″ ВА.2. Новая угроза? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 30.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

На марше подвид "омикрона" ВА.2. Новая угроза?

В Дании, Великобритании, Индии, Швеции и многих других странах быстро распространяется новый, по-видимому, еще более заразный подвариант "омикрона". DW - о том, что о нем уже известно.

Шприц и ампула на фоне надписи OMICRON

Известно, что уже первый омикрон-вариант ВА.1 намного заразнее, чем более ранние варианты коронавируса. Теперь появился еще и подвариант "омикрона" - ВА.2. В первые десять дней января в Великобритании им заразились как минимум 400 человек. Обнаружен этот подвид уже более чем в 40 странах.

Больше всего заражений новым подвидом в Дании

По данным ресурса PANGO Lineages, больше всего таких случаев зафиксировано в Дании - 79% всех новых заражений.

За Данией следуют Великобритания (6%), Индия (5%), Швеция (2%) и Сингапур (2%). При этом следует учитывать, что выявление этого подварианта коронавируса во многом зависит от возможностей тех или иных национальных лабораторий производить секвенирование проб ПЦР-тестов.

Насколько опасна новая мутация коронавируса?  

Стремительное распространение нового подварианта свидетельствует о том, что он может быть еще более заразным, чем первый "омикрон". Британское ведомство по защите здоровья (UK Health Security Agency, UKHSA) классифицировало ВА.2 как "вариант, находящийся под наблюдением".

SARS-Cov-2 под микроскопом

SARS-Cov-2 под микроскопом

"Природа вирусов такова, что они размножаются и при этом мутируют, - говорит Мира Чанд из UKHSA. - Поэтому можно ожидать, что мы и далее будем иметь дело со все новыми вариантами до тех пор, пока не закончится пандемия". 

Поскольку в медицинских лабораториях проводится выборочный анализ ДНК вирусов, существует возможность выявлять мутации и оценивать, насколько они опасны. Но в случае с подвариантом ВА.2 этот процесс еще не завершен. "Пока нет достаточных доказательств, чтобы говорить о том, что ВА.2 вызывает более тяжелое течение болезни, чем ВА.1", - указывает Чанд.

Из-за новых мутаций вакцинация остается важной мерой

По словам главы британского Минздрава Саджида Джавида, появление нового варианта показывает, насколько важным остается вакцинация: "Я призываю всех защищать себя и своих близких и делать сейчас бустерные прививки".   

Рекламный1плакат в Лондоне, призывающий делать бустерные прививки

Так в Лондоне агитируют делать бустерные прививки

В интервью информационному агентству AFP французский эпидемиолог Антуан Флао заявил: "Что нас удивило, это скорость, с которой этот подвариант, широко распространенный в Азии, охватил Данию".

Тем временем появились сведения о том, что заражение подвидом "омикрона" ВА.2 влечет за собой не более тяжелое течение заболевания, .  чем при инфицировании ВА.1. "В настоящий момент мы знаем, что вариант ВА.2 имеет примерно те же характеристики, которые нам знакомы по омикрон-варианту", - говорит министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Есть ли угроза рекомбинации "дельты" и "омикрона"?

В свою очередь, руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten) в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что в результате скрещивания обоих омикрон-вариантов с "дельтой" может появиться более опасный вирус. Дело в том, пояснил он, что "омикрон" имеет определенные мутации спайковых белков, при помощи которых он способен легче преодолевать иммунную защиту организма человека. 

Особенно опасной эта способность может стать в случае рекомбинации обоих вариантов, объясняет Дростен, при которой спайковые белки "омикрона" позволяли бы преодолевать иммунную защиту, а в остальном вирус содержал бы геном опасного дельта-варианта. В результате могли бы объединиться сильные характеристики обоих вариантов. Такое, по его словам, уже случалось. "Именно этого следует в настоящий момент опасаться", - предостерегает вирусолог.

Совсем недавно один кипрский ученый сообщил о том, что обнаружил вирус, который может представлять собой рекомбинацию обеих мутаций. Сведения о появлении "дельтакрона", однако, еще не подтверждены.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:33

"Омикрон в Индии: чем грозит скачок заболеваемости среди медиков? (26.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия движется к пику коронавируса - выдержит ли система здравоохранения? (26.01.2022)  

Станет ли страшно заразный "омикрон" началом конца пандемии коронавируса? (20.01.2022)  

Также по теме

Заболеваемость увеличилась в пять раз. В столице стоят очереди в поликлиники и на тестирование.

Россия движется к пику коронавируса - выдержит ли система здравоохранения? (26.01.2022) 26.01.2022

Система здравоохранения РФ едва справляется с омикроном. Из-за роста заражений этим вариантом коронавируса в Москве стоят очереди в поликлиники и на тестирование. Эксперты прогнозируют до 15 миллионов заболевших на пике.

Ein Schild mit der Aufschrift „Zutritt nur mit 2G plus - Geimpft, Genesen und Booster-Impfung oder Negativ Test“ steht vor dem Eingang des Deutschen Museums in der Innenstadt. +++ dpa-Bildfunk +++

COVID-19: Ослабляют ли иммунную систему бустерные прививки? 20.01.2022

Эффективна ли бустерная прививка от коронавируса? Некоторые страны уже разрешили делать четвертую. Подробности - у DW.

ILLUSTRATION - Die Mehrfachbelichtung in der Kamera zeigt den Schriftzug der neu entdeckten Virusvariante «SARS-CoV-2 Omicron» auf einem Smartphone und eine visuelle Darstellung des Virus vor dem Hintergrund einer Flagge der Europäischen Union. Die Ausbreitung der zunächst im Süden Afrikas entdeckten Omikron-Variante des Coronavirus sorgt weltweit für Beunruhigung. +++ dpa-Bildfunk +++

"Омикрон" - "поезд" из пандемии коронавируса? 17.01.2022

В некоторых странах ЕС видят в очень заразном, но менее опасном омикрон-варианте SARS-CoV-2 шанс выйти из пандемии ковида и начинают отменять ограничения. В Германии с этим не спешат.

Реклама