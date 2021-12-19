Как бизнес ФРГ готовится к тому, что омикрон заразит миллионы работников

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Пятая волна коронавируса угрожает критической инфраструктуре Германии и может привести к перебоям в снабжении населения. Предприятия стараются защитить сотрудников и производство.
Является ли омикрон более мягким вариантом коронавируса, пока еще не ясно, но вот в том, что из всех мутаций он самый заразный, никаких сомнений нет. А это означает, что в какой-то момент количество тех, кто заболел, пусть и не очень тяжело, может оказаться настолько большим, что на некоторых предприятиях число ушедших на больничный или на карантин превысит критическую массу.
Иными словами, нехватка трудоспособных работников может достигнуть таких масштабов, когда поддержание нормального производственного процесса станет просто невозможным. А если это предприятия критической инфраструктуры?
В Германии всерьез озаботились такой перспективой самое позднее после того, как созданный при новом правительстве ФРГ экспертный совет по вопросам COVID-19 дал первую развернутую оценку надвигающейся на страну пятой волны пандемии, вызванной стремительным распространением омикрона.
Омикрон - самый заразный вариант коронавируса SARS-CoV-2
В опубликованном 19 декабря документе ученые, в частности, предупреждают о "высоких рисках для критической инфраструктуры". К ней они относят больницы, полицию, спасательные службы, предприятия из области телекоммуникаций, электроэнергетики и водоснабжения, а также соответствующую логистику.
После такого предупреждения ведущие немецкие компании и предпринимательские объединения из названных и ряда других отраслей начали сообщать о принимаемых мерах на случай массового заболевания сотрудников. Тем более, что у них перед глазами опыт Великобритании, где омикрон стал уже доминирующим вариантом вируса: там он привел к острой нехватке рабочих рук в самых разных сферах. СМИ сообщают, к примеру, о вынужденной отмене поездов.
Одна из мер предосторожности, к которой усиленно прибегают сейчас немецкие предприятия непрерывного цикла, состоит в том, чтобы исключить или хотя бы свести к минимуму общение между сменами в диспетчерских пунктах и дежурных бригадах - и тем самым максимально снизить вероятность передачи возможной инфекции от одной группы труднозаменимых специалистов к другой.
К тому же в энергетической компании EnBW, к примеру, при передаче смены работники диспетчерских пунктов на электростанциях и в головном офисе обязаны носить более надежные маски FFP2 и не просто соблюдать социальную дистанцию, а находится как можно дальше друг от друга. Мало того, компания ежедневно тестирует персонал своих диспетчерских служб на коронавирус.
В свою очередь лидер немецкой электроэнергетики - концерн E.on подготовил, по словам его представителя, "все мыслимые кризисные сценарии", в том числе вариант временного размещения сотрудников непосредственно на электростанциях с тем, чтобы минимизировать опасность их инфицирования в домашних условиях или в общественном транспорте по дороге на работу.
И это при том, что в отрасли, согласно сообщению Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), от 80 до 90 процентов работников полностью вакцинированы.
Строго отделены друг от друга и дежурные бригады пожарных Франкфуртского аэропорта, "чтобы, если кто-то заразится, у нас не попала на карантин сразу вся команда", пояснил агентству dpa пресс-секретарь компании Fraport - оператора крупнейших воздушных ворот Германии. Пожарным тоже предписано носить во время дежурств только маски FFP2.
А вот в Немецкой службе безопасности полетов (DFS) персонал еще в самом начале пандемии разделили на "команды A" и "команды B", запретив им соприкасаться друг с другом на работе. Причем эта мера распространяется не только на авиадиспетчеров, без которых воздушное сообщение в стране было бы просто невозможным, но и на других сотрудников этой государственной организации.
Аналогичные меры принимаются и в банковском секторе, обеспечивающем функционирование финансовой системы страны. Так, в Commerzbank еще в начале пандемии сотрудники ряда ключевых подразделений были распределены так, чтобы они работали в географически разных точках. К тому же на случай непредвиденных обстоятельств был разработан кризисный план бесперебойного снабжения населения наличными деньгами через банкоматы.
Большое преимущество банковского сектора в том, что его работники значительную часть своих обязанностей могут исполнять в удаленном режиме. Опрос в отрасли, проведенный в декабре экономической газетой Handelsblatt, показал, что большинство финансовых институтов в ФРГ вновь перевело на "удаленку" основную часть своего персонала. Так, в DZ Bank из дома работают 85% сотрудников, в Landesbank Hessen-Thüringen - около 90%.
Сопоставимые показатели - в телекоммуникационных компаниях Vodafone и Deutsche Telekom. Их сотрудники тоже обеспечивают преимущественно из дома как обслуживание клиентов, так и управление инфраструктурой. Что же касается ремонтных работ, то Deutsche Telekom разбила свой персонал на отдельные группы, работающие независимо друг от друга, и стремится посылать своих техников на вызов по одному, предоставляя им необходимый набор индивидуальных средств защиты.
Объединение предприятий пищевой промышленности Германии (Lebensmittelverband Deutschland), со своей стороны, заверило общественность, что на производстве будут предприняты все необходимые профилактические меры, чтобы предотвратить распространение омикрон-варианта.
Если же значительному числу работников отрасли все же придется уйти на карантин и производственные процессы окажутся нарушенными, это не приведет автоматически к перебоям в снабжении продовольствием, пояснил генеральный директор этого предпринимательского союза Кристоф Минхофф (Christoph Minhoff). По его словам, отрасль произвела впрок и складировала большое количество таких продуктов питания длительного хранения, как макароны, рис, консервы и замороженные блюда.
Тем временем мнения о том, насколько серьезной окажется в Германии эпидемиологическая ситуация в условиях распространения омикрона, сильно расходятся. Портал еженедельника Der Spiegel опубликовал статью, в которой один профессор допускает, что в середине февраля в ФРГ окажутся на больничном или на карантине 3 млн работников (при общей занятости 45,2 млн человек). Другой эксперт не исключает, что в феврале временно не смогут ходить на работу 10 млн жителей страны.
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