 Министр здравоохранения ФРГ пообещал не вводить локдаун перед Рождеством | Новости из Германии о Германии | DW | 19.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Министр здравоохранения ФРГ пообещал не вводить локдаун перед Рождеством

Экспертный совет при правительстве Германии заявил о необходимости срочных ограничений контактов, поскольку распространение омикрона может привести к одновременному инфицированию значительной части населения.

Рождественский базар в Бонне

Рождественский базар в Бонне

Несмотря на быстрое распространение нового варианта коронавируса "омикрон", министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) исключил введение жестких ограничений на контакты в ближайшие дни. "Нет, у нас здесь не будет локдауна перед Рождеством, как в Нидерландах", - заявил он в воскресенье, 19 декабря, в эфире общественного телеканала ARD.

При этом глава Минздрава ФРГ выразил уверенность в скором начале пятой волны коронавирусной инфекции, поскольку критичный порог числа заразившихся омикрон-мутацией уже пройден. "Тем самым эту волну полностью уже не сдержать", - отметил он. При этом, по словам министра, главным посылом сейчас является необходимость бустерных прививок всех входящих в категории риска людей. На данный момент в Германии достаточно лекарственных препаратов для проведения кампании ревакцинации, указал далее Лаутербах.

В ответ на вопрос об угрозе широкомастабных простоев в работе критических отраслей из-за возможных крайне высоких показателях заражений Лаутербах сообщил о разработке антикризисных планов на данные сценарии. "Мы действительно проверяем, как защитить так называемую критическую инфраструктуру, если возникнет такая ситуация", - указал он.

Эксперты призвали незамедлительно ввести ограничения на контакты

Между тем новый экспертный совет федерального правительства по проблеме заражений коронавирусом высказался за срочные ограничения контактов. В связи с распространением омикрона необходимы меры уже в ближайшие дни, говорится в опубликованном вечером 19 декабря в Берлине заявлении. "Необходимо подготовить действенные, согласованные на федеральном уровне меры по контролю за распространением инфекции, в особенности хорошо спланированные и хорошо донесенные до общественности контактные ограничения", - отмечается в документе.

Модели разных сценариев продемонстрировали, что с помощью одной лишь кампании ревакцинации не сдержать необходимы образом волну омикрон-мутации коронавируса, подчеркивается далее. По словам экспертов, данные модели свидетельствуют о качественных изменениях пандемии. Показатели заражений омикроном в Германии удваиваются в данный момент каждые 2-4 дня. Это немногим медленнее, чем в Великобритании, но значительно быстрее, чем со всеми предыдущими вариантами коронавируса, указывается в заявлении.

"Если распространение омикрон-варианта в Германии будет продолжаться такими темпами, то значительная часть населения одновременно заболеет и/или будет на карантине… В таком случае система здравоохранения и вся критическая инфраструктура нашей страны будет испытывать экстремальную нагрузку", - подчеркнули эксперты.

Общий показатель новых заражений в Германии медленно снижается

Они призвали население избегать крупных скоплений людей, носить - особенно в помещениях - маски FFP2, чаще пользоваться экспресс-тестами перед встречами и во время рождественских праздников. Кроме того, необходимо значительно ускорить кампанию вакцинации и не прерывать ее на время Рождества, заявили они.

Между тем общий показатель новых заражений из расчета на 100 тысяч населения за семь дней в Германии продолжает снижаться. По данным на 19 декабря, он составил 315,4, днем ранее это значение равнялось 321,8, неделю назад - 390,9. За минувшие сутки в ФРГ выявлены 29 348 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в Германии заразились SARS-CoV-2 в общей сложности 6 793 536 человек, скончались 108 233 (на 180 больше, чем днем ранее).

Смотрите также:

  • Кристкиндлесмаркт

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге уже отменен

    Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.

  • Штрицельмаркт

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Штрицельмаркт так и не открылся

    Один из старейших рождественских базаров в мире - Штрицельмаркт - каждый год собирает в Дрездене более двух миллионов посетителей. В этом году он должен был открыться в 587-й раз. Но из-за растущих показателей заражаемости Саксония отменила все рождественские рынки.

  • Рождественский рынок в Штутгарте

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Штутгарт - без рождественского базара

    Рождественский рынок в Штутгарте - второй по популярности в Германии после Кристкиндлесмаркта в Нюрнберге. "Мы сделали все возможное, чтобы базар состоялся", - заявил обер-бургомистр Франк Ноппер (Frank Nopper). Однако после отмены сразу нескольких базаров в регионе решили отменить и рынок в Штутгарте, чтобы избежать наплыва посетителей.

  • Рождественский базар на площади Жандарменмаркт в Берлине

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Берлинский базар пока работает

    Один из самых красивых берлинских рождественских базаров на площади Жандерменмаркт открыт с 22 ноября. Но вход сюда разрешен только при соблюдении правила 2G: посетитель должен иметь при себе сертификат либо о выздоровлении от COVID-19, либо о полной вакцинации. Детям и подросткам от 6 до 18 лет нужно предъявить отрицательный тест.

  • Рождественский базар в Гейдельберге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    В Гейдельберге ждут посетителей

    С 18 ноября работает и рождественский базар в Гейдельберге - на городской площади в Старом городе. На этом рынке действует правило 3G: помимо вакцинированных и переболевших вход разрешен и при наличии отрицательного теста. Однако уютные улочки в центральной части города тоже ждут посетителей. Здесь можно выпить глинтвейн в более спокойной обстановке.

  • Рождественский базар в Дортмунде

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Под елкой в Дортмунде

    С 18 ноября открыт рождественский базар в Дортмунде. Здесь же была установлена самая большая елка в мире. Ее высота - 45 метров, вес - 40 тонн. 48 тысяч огоньков на ней дарят тепло и праздничную атмосферу посетителям. Гулять по базару и пить глинтвейн можно при соблюдении правила 2G.

  • Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    В Кельне открылись сразу несколько рождественских рынков. Самый главный и наболее посещаемый - около главной достопримечательности города, Кельнского собора. Для посетителей действует правило 2G.

  • Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Самый фривольный рождественский базар - в Гамбурге

    Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге начал работу 15 ноября. Ярмарка открыта для посетителей, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что они переболели COVID-19.

  • Рождественский базар в Трире

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар в Трире

    Этот рождественский рынок получил титул "Лучший рождественский базар Германии - 2021". Он открылся 19 ноября для всех, кто соблюдает правило 2G. Жители и гости Трира очень надеются, что базар продержится до Рождества - ведь по мере роста показателей заражаемости COVID-19 закрываются и рождественские рынки.

    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


Смотреть видео 02:36

Как ковидный эпицентр ЮАР противостоит омикрону (16.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Обязательная вакцинация в Германии: пока только для медиков (10.12.2021)  

В Великобритании опасаются новой вспышки инфекции из-за омикрона (17.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Распространение омикрона в Германии не остановить: что предлагают ученые  

По всей Германии прошли новые протесты против ковидных ограничений  

Министр обороны ФРГ призвала ужесточить персональные санкции против Кремля  