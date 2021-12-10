Распространение "омикрона" в Германии не остановить: что предлагают ученые

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Вариант коронавируса "омикрон" настолько заразен, что возможно инфицирование им сотен тысяч человек в день. Германия совершенно не готова к этому, предостерегают эксперты.
Новая волна пандемии коронавируса, вызванная распространением варианта "омикрон", накроет Германию, и вопрос лишь в том, как скоро это произойдет. Такой неутешительный прогноз делают три немецких ученых. Самое позднее в середине января "омикрон" станет доминирующим вариантом в стране, утверждает профессор, иммунолог Кристоф Нойман-Хефелин (Christoph Neumann-Haefelin) из университетской клиники Фрайбурга. По его словам, этот вариант полностью вытеснит "дельту", и тогда число новых заражений начнет стремительно расти, возможно, по несколько сотен тысяч в день.
Поводом для такого мрачного прогноза послужили данные из Великобритании, в которой число выявленных случаев инфицирования "омикроном" удваивается каждые два-три дня. Это в три-четыре раза выше, чем у предыдущих вариантов, говорит Дирк Брокман (Dirk Brockmann), профессор физики в берлинском Университете имени Гумбольдта.
Расчеты британских экспертов показывают, что возможны от 400 до 700 тысяч новых случаев заражения "омикроном" в сутки. При таком сценарии в период с декабря по апрель в Великобритании могут заразиться от 20 до 34 миллионов человек, то есть примерно половина населения. И все это несмотря на ношение защитных масок, соблюдение дистанции, закрытие школ и других ограничительных мер. "Можно будет считать чудом, если то же самое не произойдет и в Германии", - говорит Брокман.
По мнению ученого, политики должны незамедлительно подготовить кризисные планы для различных сценариев и реализовать их. "Мы должны замедлить распространение ("омикрона". - Ред.), чтобы минимизировать ущерб, - требует Брокман. - Поскольку остановить развитие событий невозможно".
Ученые считают, что в Германии необходимо значительно уменьшить мобильность населения и социальные контакты, как во время первой волны пандемии. "Однако в этот раз ограничения должны быть еще более жесткими из-за высокой заразности (нового варианта. - Ред.)", - говорит Брокман.
"Омикрон" не только более заразен, чем предыдущие варианты: он обладает способностью ускользать от иммунного ответа человеческого организма. Это значит, что дважды привитые люди, как и те, кто сделал бустерную прививку, могут и будут им заражаться.
Бустерная прививка снова увеличивает иммунную защиту на 70-75 процентов и, скорее всего, сокращает опасность протекания болезни в тяжелой форме. Однако люди, сделавшие третью прививку, не должны испытывать ложное чувство безопасности, поскольку и они могут заразиться сами и заразить других, отмечает профессор Сандра Цизек (Sandra Cieseck), глава Института медицинской вирусологии при университетской клинике Франкфурта-на-Майне.
Поэтому Цизек считает совершенно ошибочным намерение отменить в Германии обязательное тестирование на коронавирус трижды привитых, о котором сейчас говорят министры здравоохранения федеральных земель.
По-прежнему важно, чтобы люди, не прошедшие вакцинацию, сделали прививки, однако первой дозы вакцины недостаточно для защиты от "омикрона". "Полноценная защита формируется в организме по прошествии многих недель", а "вирус - намного быстрее", утверждает Сандра Цизек.
Кроме того, отмечает вирусолог, вопреки первым сообщениям, "омикрон", вероятно, также опасен, как и "дельта". Полученные до сих пор данные из Великобритании и Дании показывают, что показатели госпитализации сейчас не сильно отличаются от прежних. Первые сообщения из ЮАР подавали надежду, поскольку многие инфицированные "омикроном" имели легкие симптомы. В настоящее время в больницы попадают и люди с новым вариантом, а в Великобритании несколько человек умерли от последствий заражения "омикроном".
При этом население в Южной Африке намного моложе, и многие люди уже перенесли заражение коронавирусом, поэтому происходящее там невозможно перенести на ситуацию в Европе, указывает Цизек.
Если прогнозы оправдаются и количество инфицированных "омикроном" действительно возрастет так резко, то система здравоохранения может не выдержать нагрузки. По оценкам Брокмана, при предполагаемой госпитализации от 3 до 5 тысяч пациентов в день все мощности должны быть задействованы для оказания им помощи. Однако больницы, уже сейчас работающие на пределе возможностей, не смогут принять так много пациентов. При том, что с высокой долей вероятности заразится и медицинский персонал.
Брокман не исключает, что это может вызвать целый ряд событий, которые сегодня трудно предвидеть. Поэтому ученые призывают политиков действовать решительно. У них остается мало времени для принятия контрмер, предупреждает физик Брокман. Вирусолог Цизек также не считает, что Германия хорошо подготовлена к "омикрону", и это вызывает у нее беспокойство.
Ученые признают, что имеющиеся прогнозы описывают наихудший сценарий развития событий. Однако они сходятся во мнении: недостаточно лишь надеяться на то, что "омикрон" в итоге окажется менее опасным. "Полагаться только на это означает - бежать навстречу катастрофе, полностью осознавая очевидный риск", - говорит иммунолог Кристоф Нойман-Хефелин.
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