COVID-19: в Британии - впервые свыше 100 000 случаев инфицирования за сутки

Впервые с начала пандемии в Великобритании зарегистрировано более 100 000 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная в среду, 22 декабря. За минувшие 24 часа выявлено 106 122 случая заражения - до этого максимум (93 045) был отмечен 17 декабря. Кроме того, за сутки зафиксировано 140 скончавшихся с COVID-19.

В больницах - свыше 8000 пациентов с COVID-19

Как передал телеканал Sky News, в больницах остаются свыше 8000 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 849 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом только за 18 декабря госпитализировали 813 человек.

Несмотря на тревожную динамику, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 декабря исключил дальнейшее ужесточение ограничений на большей части территории Англии в праздничный период. По словам главы кабмина, власти хотят подождать более четких данных о том, будет ли резкий рост числа инфицированных сопровождаться стремительным увеличением количества госпитализаций. Однако эксперты предупреждают, что при подобной тактике необходимое для организации противодействия коронавирусу время может быть упущено.

Власти сократили обязательное время самоизоляции

Кроме того, ощущается нехватка персонала в больницах и сотрудников общественного транспорта, поскольку многие заражаются или уходят на самоизоляцию после контакта с инфицированными. Власти на этом фоне сократили обязательное время самоизоляции с десяти до семи дней.

Великобритания с 20 декабря объявлена в Германии "зоной распространения нового варианта коронавируса". В этой связи въезд из нее в ФРГ ужесточен. Авиакомпании могут доставлять из Великобритании главным образом лишь граждан и резидентов Германии. Правило также действует в отношении железнодорожных и морских перевозок.

Все вернувшиеся из Великобритании обязаны соблюдать двухнедельный карантин, в том числе это коснется полностью вакцинированных и переболевших COVID-19. Период самоизоляции нельзя будет сократить и в том случае, если тесты на вирус покажут отрицательный результат. Британия будет считаться в ФРГ зоной повышенной опасности до 3 января, однако этот статус могут продлить, отметили в Институте имени Роберта Коха (RKI).

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