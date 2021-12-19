Великобритания в "красной зоне": Германия ограничивает въезд

Германия в преддверии Рождества ужесточает правила для въезжающих в страну из Великобритании, чтобы предотвратить распространение омикрон-варианта коронавируса. Как сообщили в субботу, 18 декабря, в Институте имени Роберта Коха (RKI), с 20 декабря Великобритания будет объявлена "зоной распространения вариантов коронавируса". В последние дни положение в Соединенном Королевстве резко обострилось из-за молниеносного распространения новой мутации.

Обозначение страны как зоны распространения вариантов коронавируса указывает на наивысшую категорию опасности. Великобритания будет считаться такой зоной до 3 января, однако этот статус могут продлить, отметили в RKI.

В соответствии с ограничениями, которые вступят в силу в полночь 20 декабря, авиакомпании смогут доставлять из Великобритании в ФРГ главным образом лишь граждан и резидентов Германии. При этом о запрете полетов речи не идет. Правило также действует в отношении железнодорожных или морских перевозок. Все вернувшиеся из Великобритании будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин, в том числе это коснется полностью вакцинированных и переболевших коронавирусом. Период самоизоляции нельзя будет сократить и в том случае, если тесты на вирус покажут отрицательный результат.

Мэр Лондона объявил режим "значительного происшествия"

В пятницу, 17 декабря, в Великобритании был зарегистрирован максимум суточного прироста зараженных за всю пандемию - 93 тысячи новых случаев. В субботу к ним прибавилось еще 90 418 зараженных. Количество госпитализированных тоже растет. При этом доля заражений омикрон-вариантом стремительно увеличивается: в субботу было зарегистрировано 10 059 заражений этой мутацией - втрое больше, чем днем ранее. Суммарно в Соединенном Королевстве подтверждено около 25 000 заражений омикрон-вариантом коронавируса.

В Лондоне, где "омикрон" уже вытеснил "дельту", мэр города Садик Хан объявил режим "значительного происшествия". Как сообщается, местные больницы готовятся перевести персонал из других отделений на станции интенсивной терапии, поскольку многие сотрудники ушли на больничный, в то время как количество пациентов растет.

В Британской медицинской ассоциации полагают, что к Рождеству системе здравоохранения будет не хватать от 32 тысяч до 130 тысяч медработников, сообщала газета The Guardian.

Ранее правила въезда из Великобритании ужесточила и Франция. С 18 декабря въезд из Соединенного Королевства, так же как и поездки из Франции в Великобританию, возможны только по веским причинам, при этом туризм или командировки к таковым не относятся.

Смотрите также:

Рождественские базары во власти коронавируса Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге уже отменен Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.

Рождественские базары во власти коронавируса Штрицельмаркт так и не открылся Один из старейших рождественских базаров в мире - Штрицельмаркт - каждый год собирает в Дрездене более двух миллионов посетителей. В этом году он должен был открыться в 587-й раз. Но из-за растущих показателей заражаемости Саксония отменила все рождественские рынки.

Рождественские базары во власти коронавируса Штутгарт - без рождественского базара Рождественский рынок в Штутгарте - второй по популярности в Германии после Кристкиндлесмаркта в Нюрнберге. "Мы сделали все возможное, чтобы базар состоялся", - заявил обер-бургомистр Франк Ноппер (Frank Nopper). Однако после отмены сразу нескольких базаров в регионе решили отменить и рынок в Штутгарте, чтобы избежать наплыва посетителей.

Рождественские базары во власти коронавируса Берлинский базар пока работает Один из самых красивых берлинских рождественских базаров на площади Жандерменмаркт открыт с 22 ноября. Но вход сюда разрешен только при соблюдении правила 2G: посетитель должен иметь при себе сертификат либо о выздоровлении от COVID-19, либо о полной вакцинации. Детям и подросткам от 6 до 18 лет нужно предъявить отрицательный тест.

Рождественские базары во власти коронавируса В Гейдельберге ждут посетителей С 18 ноября работает и рождественский базар в Гейдельберге - на городской площади в Старом городе. На этом рынке действует правило 3G: помимо вакцинированных и переболевших вход разрешен и при наличии отрицательного теста. Однако уютные улочки в центральной части города тоже ждут посетителей. Здесь можно выпить глинтвейн в более спокойной обстановке.

Рождественские базары во власти коронавируса Под елкой в Дортмунде С 18 ноября открыт рождественский базар в Дортмунде. Здесь же была установлена самая большая елка в мире. Ее высота - 45 метров, вес - 40 тонн. 48 тысяч огоньков на ней дарят тепло и праздничную атмосферу посетителям. Гулять по базару и пить глинтвейн можно при соблюдении правила 2G.

Рождественские базары во власти коронавируса Рождественский базар под сенью Кельнского собора В Кельне открылись сразу несколько рождественских рынков. Самый главный и наболее посещаемый - около главной достопримечательности города, Кельнского собора. Для посетителей действует правило 2G.

Рождественские базары во власти коронавируса Самый фривольный рождественский базар - в Гамбурге Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге начал работу 15 ноября. Ярмарка открыта для посетителей, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что они переболели COVID-19.

Рождественские базары во власти коронавируса Рождественский базар в Трире Этот рождественский рынок получил титул "Лучший рождественский базар Германии - 2021". Он открылся 19 ноября для всех, кто соблюдает правило 2G. Жители и гости Трира очень надеются, что базар продержится до Рождества - ведь по мере роста показателей заражаемости COVID-19 закрываются и рождественские рынки. Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд

