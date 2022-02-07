Глава Минзрава ФРГ обозначил сроки ослабления карантинных мер

Ослабления ограничений, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в Германии, можно ожидать через несколько недель. "Думаю, мы начнем вводить послабления определенно до Пасхи (17 апреля. - Ред.)", - сказал министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) в воскресенье, 6 февраля, в эфире телеканала Bild TV.

При этом условием для снятия ограничений, по словам политика, должно стать достижение волной заражений "омикрона" своего пика к середине февраля. "Не надо делить шкуру не убитого медведя", - предупредил он в этой связи.

Снятие антикороновирусных ограниений в нынешней ситуации Лаутербах назвал "сумасшествием". "Что стало бы с Германией, если бы мы поступили, как Англия?" - задался вопросом политик. И сам же ответил на него: "У нас было бы, вероятно, примерно по 300 смертей в день. А у нас намного меньше (смертей пациентов с коронавирусом. - Ред.), а именно: от 60 до 80". По словам главы Минздрава ФРГ, благодаря мерам по борьбе с пандемией, в Германии "каждый день спасают жизни".

Снятие антиковидных ограничений в Европе

В последние недели, на фоне широкого распространения в мире омикрон-варианта коронавируса, считающегося менее опасным, чем предшествующие мутации SARS-CoV-2, многие европейские страны начали ослаблять или полностью отменять карантинные ограничения.

В частности, так поступают скандинавские страны. В Дании правительство приняло решение об отмене большинства антикоронавирусных мер с 1 февраля, несмотря на высокий уровень прироста заражений. Власти аргументировали это высоким уровнем вакцинации населения и приемлемым уровнем загруженности больниц.

Швеция объявила о снятии большинства карантинных ограничений с 9 февраля. "Пандемия еще не закончилась, однако мы вступаем в ее совершенно новую фазу", - подчеркнула в этой связи премьер-министр королевства Магдалена Андерссон. В стране, где меры по борьбе с пандемией, и так были менее строгими, чем в большинстве других европейских государств, планируется отказаться от ограничения на число участников массовых мероприятий, а также рекомендации носить защитные маски в общественном транспорте.

Отношение - как эпидемии гриппа

В в середине января 2022 года правительство Испании также объявило о намерении отказаться от введения дополнительных карантинных ограничений, несмотря на высокие показатели прироста заражений, и относиться к коронавирусу как к эпидемии гриппа.

О планах отменить большинство антиковидных ограничений к середине февраля объявил и министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе. Уже с 3 февраля в стране отменили обязанность работать из дома там, где это возможно, и соблюдать карантин при контакте с заразившимся коронавирусом.

С 27 января многие ограничения, направленные на борьбу с пандемией, перестали действовать и в Великобритании. На смягчение антиковидных мер решились и другие европейские страны, в частности Нидерланды и Франция.

Ситуация с коронавирусом в Германии и Великобритании

По данным сайта Worldomerter, публикующего статистику заражений коронавирусом в мире, в Германии, население которой составляет 83,2 млн человек, с начала пандемии эта инфекция была выявлена у 11 059 873 жителей. 8 058 100 пациентов сумели победить инфекцию, 119 366 человек за прошедшие два года скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 34 - за последние сутки.

Для сравнения: в Великобритании общее число заражений с начала пандемии достигло к 5 февраля 17 803 325 случаев. Число выздоровевших пациентов составляет 15 246 943 человека.

Жертвами пандемии в Соединенном Королевстве, население которого составляет 67,22 млн человек, стали 158 318 жителя страны, из них 75 скончались за последние сутки.

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