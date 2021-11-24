Ограничения для непривитых от ковида в Германии: что изменилось

В Германии на фоне растущего числа заражений коронавирусом с конца ноября 2021 года начинает действовать целый ряд дополнительных карантинных ограничений, затрагивающих преимущественно не привитых от COVID-19 жителей страны. Поскольку окончательный список антиковидных мер утверждают правительства федеральных земель на основе эпидемиологической ситуации на местах, не везде эти меры одинаковые.

Обзор основных правил и исключений из них - у DW.

Принцип 3G на рабочем месте

Изменения в законе об эпидемиологической защите, принятые бундесратом 19 ноября, предусматривают, кроме прочего, обязанность сотрудников компаний, не работающих из дома, с 24 ноября предъявлять своему работодателю свидетельство о пройденной вакцинации, справку о перенесенном заражении коронавирусом или отрицательный тест на COVID-19. Это правило распространяется и на тех, чье рабочее место находится вне офиса - например, на строительной площадке или в поле. Единственное место, где пока можно обойтись без вышеназванных справок, - кабина транспортных средств.

Посещение массовых мероприятий

Многие федеральные земли ФРГ с конца ноября ограничили возможности посещения общественных мест и участия в массовых мероприятиях для граждан без иммунитета к коронавирусу (принцип 2G).

Привитые от COVID-19 этой зимой столкнутся в Германии с меньшим числом ограничений

Так, в Баден-Вюртемберге без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 с 24 ноября невозможно попасть в кинотеатры, музеи, бассейны и другие досуговые учреждения. Для похода в ресторан или кафе одного только отрицательного теста, даже ПЦР, тоже недостаточно.

Те же ограничения уже действуют или скоро вступят в силу в Гамбурге, Баварии, Бранденбурге и целом ряде других федеральных земель ФРГ. Между тем в самой маленькой федеральной земле Германии - Бремене - посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, теперь могут лишь привитые и переболевшие COVID-19 при условии, что они носят маски и соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра.

Правило 3G в общественном транспорте

С 24 ноября в Германии для всех пассажиров общественного транспорта начало действовать правило 3G, подразумевающее, что проезд разрешается только привитым, переболевшим или протестированным пассажирам (по-немецки: geimpft, genesen, getestet). Как сообщает концерн Deutsche Bahn, проверять наличие соответствующих справок и свидетельств его сотрудники будут выборочно.

Критики этой меры полагают, однако, что реализовать ее будет практически невозможно, особенно в часы пик.

Ограничение контактов между людьми

Многие федеральные земли ввели жесткие правила, ограничивающие для непривитых возможности живого общения с другими людьми. Так, в Баварии с 24 ноября личные встречи разрешаются лишь для групп численностью до пяти человек из двух домохозяйств. Это правило не распространяется только на детей в возрасте до 12 лет, а также привитых и переболевших COVID-19.

В федеральной земле Баден-Вюртемберг непривитые граждане теперь могут единовременно встречаться лишь с одним человеком, не живущим с ними под одной крышей, а не обладающие иммунитетом к коронавирусу жители Тюрингии - с двумя людьми.

Комендантский час

Некоторые федеральные земли на фоне растущего числа заражений вводят в отдельных округах или на территории всей земли комендантский час. Так, в трех округах земли Баден-Вюртемберг покидать свое жилище в период с 21 часа вечера до 5 утра разрешается только по неотложным медицинским нуждам и чтобы отправиться на работу.

В Бранденбурге комендантский час для непривитых будет действовать с 22 часов вечера до 6 часов утра, как только число заражений за последние семь дней из расчета на 100 000 человек населения превысит 750 случаев, а доля пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии достигнет 10%. Судя по актуальным данным, как минимум в трех округах земли Бранденбург это случится уже 25 ноября.

Отмена рождественских базаров

В Баварии, Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии в текущем году не будет рождественских базаров, традиционно являющихся магнитами для туристов.

Во многих городах Германии рождественских базаров в этом году не будет

Между тем в Берлине рождественские базары откроются, но их посетители будут обязаны носить маски. Правительство ФРГ уже объявило, что планирует оказать финансовую поддержку предприятиям, которые понесут убытки из-за действия ограничений на рождественских базарах.

Посещение парикмахерских

Посещение парикмахерских подпадает в Германии под категорию "услуг, требующих физического приближения к клиенту". В ряде федеральных земель - например, Бранденбурге - оказание таких услуг с конца ноября возможно лишь при соблюдении принципа 2G (вход только для привитых и переболевших). Ношение маски во время процедуры также является обязательным.

В Берлине же, чтобы попасть в парикмахерскую, даже гражданам с иммунитетом к COVID-19 необходимо предъявить на входе еще и отрицательный экспресс-тест на коронавирус.

Закрытие клубов, баров, дискотек

В Баварии, где действуют очень строгие карантинные ограничения, как минимум до 15 декабря будут закрыты бары, клубы и дискотеки. Кроме того, в тех городах и районах, где число заражений в расчете на 100 000 человек населения за последние семь дней превысит 1000 случаев, будут закрыты также все культурные, спортивные и гастрономические заведения, а все спортивные и досуговые мероприятия - отменены.

Частичный локдаун, подразумевающий прекращение работы дискотек, клубов, баров, бассейнов и саун вводит и Тюрингия. В Саксонии закрываются все культурные и досуговые учреждения, кроме библиотек. В Гессене и федеральной земле Саксония-Анхальт дискотеки закрывать пока не планируют, но для их посещения в ближайшее время будет необходимо предъявить свидетельство о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, а также отрицательный тест на коронавирус. В Гессене аналогичные ограничения действуют и при посещении борделей.

Маски в школах

Многие федеральные земли, в том числе Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар и Гессен, снова сделали для школьников обязательным ношение масок во время занятий.

Многие школы в ФРГ снова делают ношение масок обязательным

В свою очередь, федеральные земли Бранденбург и Саксония временно отменили правило, предусматривающее обязательное личное присутствие детей в школе, предоставив родителям возможность по желанию снова перейти на обучение на дому.

Общенациональный локдаун?

Ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, которые действовали в Германии на протяжении последних месяцев, имели целью, помимо прочего, не допустить повторения общенационального локдауна. Однако, с учетом складывающейся в стране ситуации, власти допускают введение и этой меры.

"Как это ни горько, в нынешнем положении нельзя исключить ничего", - подчеркнул 24 ноября и. о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) в интервью газете Rheinische Post. "Однако для меня очень важно одно: мы должны сделать все, чтобы избежать закрытия школ и детских садов", - добавил политик.

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