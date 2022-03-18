В Германии снимают антиковидные ограничения. Пандемия закончилась?

В ночь на воскресенье, а если быть совсем точным - в ноль часов 20 марта - в Германии закончилась пандемия коронавируса. От нее осталась только очень заразная, но теперь уже не очень опасная болезнь ковид с локальными вспышками инфекции.

Именно так многие в Германии воспринимают тот факт, что 19 марта истек срок действия прежнего немецкого "Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека", а на следующий день вступил в силу его "облегченный" вариант, фактически отменяющий все эпидемиологические ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. И это несмотря на то, что максимум суточных заражений в Германии не перестает обновляться.

Ограничения свобод - только с разрешения закона

Упомянутый закон - это та правовая база, на основании которой центральное немецкое правительство и власти федеральных земель имели возможность принимать меры, ограничивающие права и свободы жителей Германии.

Из-за локдауна долгое время были закрыты школы в Германии

Закон позволял властям вводить локдаун или комендантский час, закрывать магазины и учреждения культуры, рестораны и ночные клубы, устанавливать социальную дистанцию между людьми и запрещать им собираться в количестве, большем разрешенного, предписывать работать исключительно в хоум-офисе, носить защитную маску в школах и общественных местах, сидеть в карантине после возвращения из стран с повышенным риском, делать тесты, тесты, тесты…

На первых порах, напуганные тяжестью ковида и уровнем смертности заразившихся коронавирусом, немцы терпеливо сносили ограничения, а опросы общественного мнения регулярно показывали, что значительная часть - а иногда даже большинство - жителей страны считали принимаемые властями меры недостаточно решительными и настаивали на их ужесточении.

Как повлиял на ситуацию "омикрон"

В закон об эпидемиологической защите несколько раз вносились изменения, заточенные под очередную волну пандемии. Предпоследний раз этот закон был изменен в ноябре прошлого года голосами депутатов уже новой правительственной коалиции Германии - социал-демократов, "зеленых" и либералов.

Омикрон-вариант оказался заразным, но не очень опасным

Тогда, с учетом опыта европейских стран, переживавших широкое распространение омикрон-варианта пандемии, Минздрав ФРГ и немецкие эпидемиологи считали, что и в Германии волна "омикрона" достигнет пика зимой, а к началу весны пойдет на спад.

Поначалу омикрон-вариант коронавируса в Германии так себя и вел: суточные цифры прироста зараженных стремительно росли, а в феврале начали снижаться. В рамках закона центральное правительство и власти федеральных земель периодически пересматривали действовавшие ограничительные меры, одни отменяли вовсе, другие заменяли на менее жесткие. 16 февраля, на совещании канцлера с премьер-министрами федеральных земель решили, что к 19 марта эпидемиологическая ситуация станет настолько благополучной, что дальнейшие ограничения станут не нужны.

Какие антиковидные ограничения сняли

Но вышло иначе. В последние пару недель волна "омикрона" получила второе дыхание. Кумулятивный семидневный показатель новых заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz) достиг в минувшую пятницу небывалого числа - 1706!

Делать тест на коронавирус надо будет только в редких случаях

И тем не менее в тот же день большинством голосов депутатов правящей коалиции бундестаг принял закон об эпидемиологической защите в новой редакции, фактически объявляющий пандемию в Германии пройденным этапом. Из общефедеральных ограничений до поры до времени остаются только два: необходимость надевать защитную маску в общественном транспорте, самолетах и поездах, а также делать тесты перед посещением учреждений, в которых находятся лица из групп повышенного риска, то есть, в больницах и домах престарелых. Во всем остальном пандемия отдана на откуп местным властям.

По новому закону, в случае появления "инфекционного очага" (Hotspot) в том или ином районе (области, коммуне, городе) той или иной федеральной земли (или в ней целиком) ее ландтаг (земельный парламент) имеет право объявить в этом месте своего рода "чрезвычайное положение". Тогда власти смогут ограничивать допуск в общественные места непривитых и непереболевших лиц, обязать людей делать тесты, ужесточить масочный режим и принять некоторые другие меры. Но закрывать рестораны, магазины или школы, вводить комендантский час или региональный локдаун они уже не смогут.

Правда, в измененном законе не прописаны критерии "инфекционного очага". Главное, чтобы местная система здравоохранения не оказалась перегруженной. Работодатели же должны будут впредь сами оценивать риск и решать, предоставлять ли сотрудникам маски и тесты или возможность трудиться удаленно.

А если осенью нагрянет новая волна?

Оппозиция - хотя и по разным причинам - сплоченно голосовала против либерализации эпидемиологического законодательства. С резкой критикой выступили и некоторые земельные премьер-министры из числа консерваторов.

Например, глава баварского правительства Маркус Зёдер (Markus Söder), который всегда был сторонником жестких карантинных мер. Изменение закона об эпидемиологической защите он назвал "прыжком в неизвестность". "В то время, когда коронавирус круто идет вверх, - возмущается Зёдер, - политики самоустраняются".

Карл Лаутербах

Министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) тоже считает изменение закона "тяжелым компромиссом", но, заявил он в бундестаге, "мы не можем и далее ставить под стражу всю страну, чтобы защитить небольшую группу антиваксеров". Министр вынужден учитывать и позицию судебной власти. Есть целый ряд примеров, когда суды на местах удовлетворяли заявления истцов, требовавших отменить введенное властями ограничение.

В ситуации же, когда несмотря на пугающие цифры суточного прироста зараженных ситуация в немецких больницах остается весьма благополучной (ковид-пациентами занято только 9% коек в отделениях интенсивной терапии), трудно надеяться, уверен Лаутербах, что суды будут терпимо относиться к ограничению прав и свобод граждан.

Впрочем, власти большинства федеральных земель воспользовались предоставленной им законодателями возможностью продлить еще на две недели, до 2 апреля, еще действующие меры по сдерживанию пандемии. А сам новый закон будет в силе только до 23 сентября. Что будет дальше, зависит ситуации.

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