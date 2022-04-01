Папа римский не исключает поездки в Киев

Папа римский Франциск рассматривает возможность посещения Украины. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, журналист телеканала NBC News Клаудио Лаванга, сопровождавший понтифика в его поездке на Мальту.

"Во время полета на Мальту я спросил у папы Франциска, рассматривает ли он предложение посетить Киев. Он ответил: "Да, это на столе", - написал журналист в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко ранее приглашали главу Римско-католической церкви приехать с визитом в Украину.

"Тьма войны"

Папа Франциск неоднократно осуждал войну в Украине, хотя и избегал прямой критики России. В начале двухдневного визита на Мальту он заявил, что с востока Европы "пришла тьма войны". Понтифик, как и прежде, не упомянул ни Россию, ни ее президента Владимира Путина в своей речи.

"Мы думали, что вторжения из других стран, жестокие уличные бои и атомные угрозы - это лишь мрачные воспоминания далекого прошлого. Но ледяной ветер войны, приносящий только смерть, разрушение и ненависть, пронесся по жизни многих и затронул всех", - сказал он, обращаясь к мальтийским официальным лицам после прибытия в средиземноморское островное государство.

"Пока в очередной раз некто влиятельный, к сожалению, замкнутый в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликт, простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет совместным, либо не будет вообще", - отметил папа Франциск.

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