Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Как передало во вторник, 15 марта, агентство AFP, это - первый визит иностранных лидеров в украинскую столицу, осажденную российскими войсками, на фоне войны РФ в Украине.

Западные политики прибыли в Украину на поезде. Они провели переговоры с Зеленским, а также с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Украинский президент подробно рассказал им об обстановке в стране.

"Они (российские военные. - Ред.) стреляют по всей территории. Не только по Киеву, но и по западным районам", - отметил Зеленский.

"Как можно скорее остановить трагедию"

В свою очередь Моравецкий в записи в Facebook, посвященной прибытию в Украину, отметил: "Мы должны как можно скорее остановить эту трагедию, разворачивающуюся на востоке". Моравецкий добавил, что Украина пользуется "безоговорочной поддержкой" ЕС.

Шмыгаль в свою очередь отметил мужество "настоящих друзей Украины". Он добавил, что в фокусе внимания участников встречи - поддержка Киева и "усиление санкций против российской агрессии".

Визит в согласовании с ЕС

Визит западных политиков в Киев организован по согласованию с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Цель визита - подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Европейского Союза и представить широкий пакет помощи для украинского государства и украинского общества", - указали в Варшаве.

Глав кабминов сопровождал также Ярослав Качиньский, председатель польской популистской правоконсервативной партии "Закон и справедливость". Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он призвал направить в Украину международную миротворческую миссию - возможно, НАТО или "какой-то более широкой международной структуры".

Киев почти полностью окружен

Через две с лишним недели после начала российского вторжения в Украину Киев почти полностью окружен российскими войсками. Утром 15 марта в городе прогремела целая серия мощных взрывов, в результате которых, по данным украинских спасательных служб, пострадали не менее трех жилых домов, погибли два человека. Корреспондент агентства AFP сообщил о гигантском облаке дыма над Киевом и сильно разрушенном 10-этажном здании в районе Подол.

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