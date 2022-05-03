Комментарий: "Дивизии" папы Франциска в войне РФ против Украины

Папа Римский высказался без обиняков. Он возлагает на Владимира Путина ответственность за российскую агрессию в Украине, сравнивает гибель тысяч невинных гражданских лиц с геноцидом в Руанде и демонстрирует свое пренебрежение к патриарху Русской православной церкви Кириллу вопреки формальному почтению.

Наконец-то. С начала российского вторжения в Украину, случившегося 24 февраля, глава Римской католической церкви неоднократно выражал сочувствие страдающему украинскому народу - но умалчивал о причинах этих страданий. Казалось, что в стране случилась природная катастрофа. Самым впечатляющим был визит Франциска в маленьком автомобиле и без соблюдения дипломатического протокола к российскому послу в Ватикане. Это "ясный жест, который может увидеть весь мир", говорит папа.

Сколько дивизий у Папы Римского?

Итак, Франциск прекращает дипломатические речи, которые он произносил на протяжении недель, не называя ответственных. А вместо этого? Он дает интервью - главному редактору одной из крупнейших итальянских газет Corriere della Sera и его заместителю. Текст публикуется в виде пересказа. Таким образом, газета воздерживается от того, чтобы сформулировать его как классическое интервью. И это при такой сложной теме. Это может показаться удивительным.

Кристоф Штрак

"Сколько дивизий у папы римского?"- этот вопрос приписывают советскому диктатору Иосифу Сталину. Говорят, такими словами в 1945 году, на заключительном этапе Второй мировой войны, он ясно выразил свое пренебрежение к духовному лидеру, когда речь шла о его поддержке союзников. Это следовало понимать так: войны ведутся "с помощью солдат, пушек и танков".

Сегодня, 77 лет спустя, президент России Путин, похоже, думает так же, как Сталин. Франциск говорит, что хотел бы встретиться с Путиным в Москве, что государственный секретарь Ватикана уже несколько недель назад передал это желание в Кремль, однако никакой реакции на него не поступило. Франциск ждет ответа напрасно.

Поведение как у как священника в маленьком приходе в Буэнос-Айресе

В контексте разговора о боли в коленях и итальянской внутренней политике все это выглядит как очередной эпизод странного пиара папы, который при всей серьезности темы продолжает вести себя как священник из маленького прихода в Буэнос-Айресе. По принципу: давайте пообщаемся с главным редактором. Прошли те времена, когда столь фундаментальные замечания по глобальным вопросам, подобным тем, что содержатся в его интервью, можно было найти в обращении к дипломатическому корпусу.

Но, возможно, именно в этом и заключаются выводы папы римского по поводу вопроса Иосифа Сталина. Ведь и сегодня в распоряжении главы католической церкви нет оружия, а есть только небольшая швейцарская гвардия, экипированная в стиле, напоминающем фольклорный. Нет, оружие папы, если оно и существует, - это СМИ, общественное мнение, его публичное суждение.

А высказывание Франциска было на удивление однозначно. С экуменической точки зрения, в другое время это был бы скандал: папа римский выставляет на посмешище своего православного коллегу, патриарха Кирилла, который давно поддерживает теплые отношения с Кремлем и президентом Путиным и который не устает теологически нивелировать зверства, совершенные русскими в Украине. С точки зрения протокола, это два человека, находящиеся на одном уровне, которые во время своей единственной на сегодняшний день встречи приветствовали друг друга объятиями и назвали друг друга "брат во Христе".

И вот Франциск описывает странную сцену, когда Кирилл во время разговора по Zoom в течение 20 минут излагает ему заранее подготовленные письменные "оправдания войны". После этого папа говорит о "государственном клирике", который использует язык политики, и предупреждает патриарха, чтобы тот не "превратился в алтарника Путина".

Перезагрузка Хельсинки?

Итак, после этого странного интервью все осталось по-прежнему? Папа ведет пустые разговоры, не имея собственной армии? На фоне того, что сегодня говорили в Риме, хочется надеяться, что это не так. Очень осведомленный испаноязычный портал Ватикана сообщает об активных усилиях церковных лидеров по организации международной конференции для заключения мирного соглашения. Кроме Франциска, в этой связи упоминаются госсекретарь и министр иностранных дел Ватикана.

По формату мероприятие открыто сравнивают с Хельсинкской конференцией. В 1975 году, во время холодной войны, американцы, канадцы, представители СССР и трех десятков европейских государств добились важной вехи на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в столице Финляндии, выразив приверженность сотрудничеству и уважение нерушимости границ, а также взяв на себя обязательство урегулировать конфликты мирным путем. И по сей день это остается великим моментом европейской истории.

Перезагрузка Хельсинки? Может ли Франциск, могут ли церкви работать над достижением такой цели? Есть уж у них нет армий, то есть ли у них хотя бы достаточное количество дипломатических союзников? Возможно, интервью папы римского, в котором содержится явная критика России и в то же время спокойная критика логики Запада о разрещении конфликта на поле боя, - шаг на этом пути. Хотя ежедневные новости и ужасные кадры из Украины оставляют мало надежд на это.

Автор: обозреватель DW Кристоф Штрак.

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