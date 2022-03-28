Война в Украине - 03.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Эвакуация из Мариуполя продолжается
В фотохронике войны в Украине от 3 мая - мирные жители из Мариуполя и близлежащих городов прибывают в Запорожье, разрушенный войной Мариуполь, акции в поддержку Украины в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Прибытие в Запорожье
Более ста мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя, прибыли в Запорожье. Среди них - гражданские лица, эвакуированные с "Азовстали", а также те, кто сумел выбраться из осажденного города на личном транспорте.
Эвакуация на собственном транспорте
1 мая Россия сообщила об эвакуации из Мариуполя 80 человек в Донецкую область. На следующий день в Минобороны РФ указали, что из этой группы остаться в так называемой "ДНР" пожелали 11 человек. Остальные уехали в направлении Запорожья, на подконтрольную Киеву территорию.
Долгожданная встреча
Григорий обнимает свою жену Оксану. Они смогли увидеться вновь 2 мая, в пункте для размещения временно перемещенных граждан в Запорожье.
Папа снова вместе с сыном
А на этом фото украинец Андрей Федоров прижимает к груди своего сына Макара. Ранее Макар уехал из Мариуполя вместе с мамой Дарьей. В Запорожье семье наконец удалось воссоединиться.
Наконец-то в безопасности
Эвакуируясь из районов боевых действий, люди берут с собой лишь самое необходимое. Однако оставить на произвол судьбы домашних питомцев готовы не многие.
Верный спутник
Вот и этому четвероногому члену семьи повезло: в пострадавшей от войны легковушке его хозяев место нашлось и для него.
Когда дети снова могут улыбаться
Эти подростки, прибывшие в Запорожье из города Токмак, коротают время в ожидании сопровождающих их взрослых. Лучи весеннего солнца на их лицах и мирное небо над головой - достаточный повод, чтобы снова начать улыбаться.
Добрались!
А этот малыш с перепачканными дорожной пылью руками играет за рулем пострадавшего от войны автомобиля. По данным генерального прокурора Украины, с начала российского вторжения в стране погибли 220 детей и более 406 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Киевской областях: 139 и 115 соответственно.
Одна из школ Мариуполя
Снаряды от ручного противотанкового гранатомета лежат на полу одной из мариупольских школ, разрушенных в ходе войны.
Эвакуация из Харьковской области
Эти девочки и пожилая женщина также находятся в опасности. После освобождения от оккупантов их деревни, расположенной в Харьковской области, им предстоит эвакуация.
Буква Z
Этот страшный снимок тоже был сделан на окраине Харькова. Трупы четырех солдат - судя по всему, российских военнослужащих, выложены в форме буквы Z, ставшей символом войны России против Украины. По словам репортера агентства AP, предместья города напоминают сегодня "морг на открытом воздухе", где человеческие тела остаются неубранными в течение недель.
Разрушено все
Этот житель Мариуполя указывает на многоквартирный дом, разрушенный в ходе боевых действий. Еще в марте заместитель мэра города Сергей Орлов рассказал в одном из интервью, что в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. По его оценке, в результате российского вторжения было разрушено 90% города.
Дыхание весны
И у этих женщин за спиной разрушенные жилые дома Мариуполя. Однако в их руках весенние цветы - символ новой жизни.
В знак солидарности с Украиной
Между тем по всему миру продолжаются акции солидарности с народом Украины. Вечером 2 мая телебашня Мюнхена была подсвечена желто-голубыми цветами.
С Украиной в сердце
Некоторые участники благотворительного забега Vitality на 10 км в Лондоне решили выразить свою поддержку Украине, взяв с собой желто-голубые ленточки и украинские флаги и раскрасив свое лицо желто-голубыми цветами.
За Украину и против российского газа
А эти участники движения Fridays for Future в Праге решили выразить свою солидарность Украиной, выйдя к зданию правительства Чехии с плакатами, на которых можно прочитать: "Российский газ - дерьмо".
Надежда на мир
Итальянский урбанистический художник Сальваторе Бенинтенде, известный также под псевдонимом TVBoy, нанес это граффити на стены одного из зданий Барселоны. Тем самым он хотел выразить надежду на то, что небо над Украиной скоро снова станет мирным.
Эвакуация из Мариуполя продолжается
В фотохронике войны в Украине от 3 мая - мирные жители из Мариуполя и близлежащих городов прибывают в Запорожье, разрушенный войной Мариуполь, акции в поддержку Украины в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Прибытие в Запорожье
Более ста мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя, прибыли в Запорожье. Среди них - гражданские лица, эвакуированные с "Азовстали", а также те, кто сумел выбраться из осажденного города на личном транспорте.
Эвакуация на собственном транспорте
1 мая Россия сообщила об эвакуации из Мариуполя 80 человек в Донецкую область. На следующий день в Минобороны РФ указали, что из этой группы остаться в так называемой "ДНР" пожелали 11 человек. Остальные уехали в направлении Запорожья, на подконтрольную Киеву территорию.
Долгожданная встреча
Григорий обнимает свою жену Оксану. Они смогли увидеться вновь 2 мая, в пункте для размещения временно перемещенных граждан в Запорожье.
Папа снова вместе с сыном
А на этом фото украинец Андрей Федоров прижимает к груди своего сына Макара. Ранее Макар уехал из Мариуполя вместе с мамой Дарьей. В Запорожье семье наконец удалось воссоединиться.
Наконец-то в безопасности
Эвакуируясь из районов боевых действий, люди берут с собой лишь самое необходимое. Однако оставить на произвол судьбы домашних питомцев готовы не многие.
Верный спутник
Вот и этому четвероногому члену семьи повезло: в пострадавшей от войны легковушке его хозяев место нашлось и для него.
Когда дети снова могут улыбаться
Эти подростки, прибывшие в Запорожье из города Токмак, коротают время в ожидании сопровождающих их взрослых. Лучи весеннего солнца на их лицах и мирное небо над головой - достаточный повод, чтобы снова начать улыбаться.
Добрались!
А этот малыш с перепачканными дорожной пылью руками играет за рулем пострадавшего от войны автомобиля. По данным генерального прокурора Украины, с начала российского вторжения в стране погибли 220 детей и более 406 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Киевской областях: 139 и 115 соответственно.
Одна из школ Мариуполя
Снаряды от ручного противотанкового гранатомета лежат на полу одной из мариупольских школ, разрушенных в ходе войны.
Эвакуация из Харьковской области
Эти девочки и пожилая женщина также находятся в опасности. После освобождения от оккупантов их деревни, расположенной в Харьковской области, им предстоит эвакуация.
Буква Z
Этот страшный снимок тоже был сделан на окраине Харькова. Трупы четырех солдат - судя по всему, российских военнослужащих, выложены в форме буквы Z, ставшей символом войны России против Украины. По словам репортера агентства AP, предместья города напоминают сегодня "морг на открытом воздухе", где человеческие тела остаются неубранными в течение недель.
Разрушено все
Этот житель Мариуполя указывает на многоквартирный дом, разрушенный в ходе боевых действий. Еще в марте заместитель мэра города Сергей Орлов рассказал в одном из интервью, что в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. По его оценке, в результате российского вторжения было разрушено 90% города.
Дыхание весны
И у этих женщин за спиной разрушенные жилые дома Мариуполя. Однако в их руках весенние цветы - символ новой жизни.
В знак солидарности с Украиной
Между тем по всему миру продолжаются акции солидарности с народом Украины. Вечером 2 мая телебашня Мюнхена была подсвечена желто-голубыми цветами.
С Украиной в сердце
Некоторые участники благотворительного забега Vitality на 10 км в Лондоне решили выразить свою поддержку Украине, взяв с собой желто-голубые ленточки и украинские флаги и раскрасив свое лицо желто-голубыми цветами.
За Украину и против российского газа
А эти участники движения Fridays for Future в Праге решили выразить свою солидарность Украиной, выйдя к зданию правительства Чехии с плакатами, на которых можно прочитать: "Российский газ - дерьмо".
Надежда на мир
Итальянский урбанистический художник Сальваторе Бенинтенде, известный также под псевдонимом TVBoy, нанес это граффити на стены одного из зданий Барселоны. Тем самым он хотел выразить надежду на то, что небо над Украиной скоро снова станет мирным.