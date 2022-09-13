Папа римский прибыл с трехдневным визитом в Казахстан

В первый день съезда лидеров мировых и традиционных религий понтифик напомнил о "безумной и трагической войне" в Украине и призвал мир к поиску диалога.

Папа римский Франциск во вторник, 13 сентября, начал свой трехдневный визит в Казахстан, где состоится VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. "Я здесь, чтобы услышали крик тех, кто молит о мире, который представляет собой единственный путь развития" в эпоху глобализации, сказал понтифик в своей вступительной речи в столице страны Нур-Султане. "Я нахожусь здесь во время безумной и трагической войны, которая началась с вторжения в Украину", - заявил он, указав, что существуют и другие угрозы миру.

Франциск вновь напомнил мировому сообществу о необходимости "дипломатических усилий для содействия диалогу". "У кого в мире больше власти, на том лежит больше ответственности по отношению к другим, особенно это касается стран, которые из-за неумения решать проблемы никаким другим способом, кроме конфликта, переживают кризис", - сказал он, призвав "не усугублять вражду" и "прекратить усиливать противостоящие друг другу блоки".

"Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "Хельсинкский дух" - стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимы понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю: со всеми", - подчеркнул Франциск.

Папа римский не встретится с главой РПЦ

Помимо главы Римско-католической церкви в съезде примут участие Верховный имам аль-Азхара Ахмед Мохаммед Ахмед ат-Тайеб, патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф и ряд других религиозных лидеров. Организаторы сообщали, что всего в съезде примут участие около 100 делегаций из 50 стран.

Ожидалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл также прибудет в Нур-Султан. Однако в конце августа стало известно, что глава РПЦ на съезд не приедет. "В этом году по благословению святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с папой римским Франциском в Казахстане не планируется", - глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Франциск пока не может посетить Киев и Москву из-за проблем со здоровьем

С начала российского вторжения в Украине неоднократно поднимался вопрос о возможном визите 85-летнего папы римского в Киев и Москву. В июле понтифик говорил о подобных планах в интервью Reuters. Однако после визита в Канаду Франциск испытал проблемы с коленом, из-за чего медики не разрешили ему посещать столицы Украины и России.

"Сейчас я не могу поехать, потому что после визита в Канаду произошел небольшой регресс с восстановлением колена и врач запретил", - объяснил понтифик, добавив, что "поддерживает контакт по телефону".

Во время поездки в Канаду в конце июля понтифик практически не мог ходить из-за травмы колена и значительную часть времени провел в инвалидном кресле. "Я думаю, что в моем возрасте и с этими ограничениями я должен экономить энергию, чтобы служить церкви или, наоборот, думать о возможности отойти в сторону", - сказал он по итогам визита.

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