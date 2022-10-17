Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Волонтер из Херсона Григорий Янченко рассказал в интервью DW, как в оккупированном российскими войсками городе собирал средства для ВСУ, а затем эвакуировался в Запорожье.

Волонтера Григория Янченко не остановила оккупация Херсона войсками РФ - он продолжил прямо на глазах у российских военных собирать средства на помощь украинской армии. Янченко регулярно появлялся с ящиком для пожертвований в людных местах. Видео с волонтером стали популярны в соцсетях. 75-летний Янченко или "Дядя Гриша", как его называют херсонцы, не имеет обеих ног и пальцев на руках, поэтому передвигается на инвалидной коляске. Но это не помешало ему еще с 2014 года ездить на передовую к украинским военным и заниматься волонтерством.

Обычно Янченко можно увидеть в берете и тельняшке, которые он носит в знак своего военного прошлого - проходил службу в советской армии. Из-за угроз со стороны оккупационных властей Янченко, в конце концов, вынужден был эвакуироваться из Херсона в Запорожье. В конце сентября РФ аннексировала часть территорий четырех областей Украины - Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

DW: C начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вы оставались в Херсоне. Как вам удавалось собирать деньги для нужд Вооруженных сил Украины в городе, оказавшемся в российской оккупации?

Григорий Янченко: С начала полномасштабного вторжения России в Украину я по-прежнему ездил в торговый центр "Фабрика". Но потом это здание разбомбили, потому я переместился на улицы. В основном, я базировался на Днепровском и Центральном рынках, где много людей. Сначала ездил на электроколяске с боксом для пожертвований и флагами Украины, а затем взял проигрыватель и включал песни: гимн Украины, "Ой у лузи червона калына", народные песни. За время полномасштабной войны собрал 600 тысяч гривен. Эти деньги я передавал знакомым волонтерам в Запорожье и Збараж. Они уже закупали нашим бойцам все, что нужно.

- Как объясняете такую ​​готовность херсонцев давать пожертвования, учитывая, что люди в оккупации сами нуждаются в деньгах, и там есть проблемы с наличными?

Григорий Янченко с украинскими военными Фото: privat

- Люди старались. Самые большие разовые пожертвования были 500 гривен и две тысячи рублей. Зарабатывающие на рынках давали в гривнах. Те, кто брал 10 тысяч рублей помощи от россиян, тоже приносили деньги для украинской армии. Потом менял рубли на гривны. Бывало так, что старики бросают деньги и говорят: "Передавайте деньги нашим бойцам". Даже россияне иногда бросали мне деньги. Но ведь они не знали, для чего я собираю. Наверное они давали мне как инвалиду, а эти деньги я собирал и переправлял для наших бойцов.

- То есть, вы не говорили на что именно собираете?

- Нет. Я уже не один год собираю деньги для армии, и херсонцы об этом знают.

- Ощущали ли опасность при сборе средств?

- Вы ведь понимаете, что россияне ходят свободно по городу с автоматами. Потому было очень сложно и опасно. Каждый день я выезжал из дома, как на минное поле - не знаешь вернешься ли. Ведь могут унести и посадить в подвал. Было очень страшно. Третьего июля у меня был день рождения, и я выехал в белой вышиванке, с флагами, песнями. Боялся, но все прошло хорошо. На День независимости я уже уехал в черной вышиванке с красной вышивкой. Так я хотел досадить "оркам" (так многие украинцы называют российских агрессоров. - Ред.), ведь они терпеть не могут красно-черные цвета. Но прошло тоже все хорошо. Скажу откровенно, что я не так опасался россиян, как местных коллаборантов. В частности, они требовали снять берет и тельняшку, являющуюся частью моего имиджа. Они говорили: "Позоришь атрибуты десантника".

- В Херсоне вы оставались достаточно долго - эвакуировались только в начале октября. Не могли уехать или не хотели, потому что надеялись на скорейшее освобождение Херсонской области из-под оккупации?

- Я не хотел уезжать, потому что стремился поддержать местное население. Но настал критический момент, когда выбора уже не было. Я возвращался домой с рынка вместе со своим другом. И подошел человек, как я понимаю, сотрудник ФСБ. Он сказал мне: "Ты ездишь сегодня-завтра последние дни. Мы возьмем тебя за твои дела". То есть, за мою волонтерскую деятельность в помощь украинским военным. Они хотели меня забрать как раз под псевдореферендум.

- Вы уехали из Херсона в Запорожье. Расскажите, пожалуйста, как это было?

- В тот же день после предупреждения ФСБ я поехал на квартиру к товарищу, где пробыл трое суток. А потом на машине товарищ меня отвез в Олешки, где меня посадили в автобус. В Васильевке нас остановили россияне на блокпосту. Один из них написал на лобовом стекле: "Домой". То есть, вернуть автобус назад. В тот момент я уже думал, что это конец - заберут в подвал. Но потом водитель договорился с другим и нас пропустили.

- То есть, вам удалось вывезти собранные 600 тысяч гривен на ВСУ в автобусе?

- Я не вез деньги с собой. Все средства я отправлял в Херсоне постепенно - по 30-40 тысяч гривен. Наличные деньги клал на карточку и затем отправлял волонтерам.

- Где поселились в Запорожской области? Как вас встретили?

- Встретили меня как желанного гостя. Поселили, подарили тельняшку и берет, которые я оставил в Херсоне из соображений безопасности. Сейчас я продолжаю собирать деньги для ВСУ в Запорожье.

- Вы занимаетесь волонтерством еще с 2014 года. Как все это начиналось и сколько удалось собрать средств за это время?

- С 2014 года по 24 февраля я собрал четыре миллиона гривен. Поэтому вместе с деньгами, которые я собрал во время полномасштабного вторжения, выходит 4,6 миллиона гривен. А началось все с того, когда 24 марта 2014 мы повезли для наших бойцов на Чонгар сладости, теплые вещи. А уже с июня я начал ездить с помощью на восток Украины. Возили все, что просили бойцы: строительные материалы, еду, одежду, оптику, прицелы. Все это закупалось за средства, которые я собирал.

- И в заключение - планируете ли вернуться в Херсон?

- Конечно. Только освободят Херсон, я обязательно вернусь.

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