225-й день войны против Украины: ВСУ освобождают Херсонщину

В Херсонской области украинские войска освободили от оккупации уже более 400 кв. км территории. "ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области теперь перечислены в Конституции РФ в качестве "субъектов" России.

На 225-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Успехи ВСУ на Херсонщине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала октября освободили уже более 400 квадратных километров Херсонской области. "Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", - рассказала глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, на южном направлении ситуация остается "сложной и чрезвычайно динамичной". На некоторых участках углубление ВСУ по линии фронта составляет до 20 км, а российские войска в ответ "проводят мощные обстрелы и освобожденных территорий, и тыловых районов" из РСЗО и тяжелой артиллерии, сообщила Гуменюк.

Наступление ВСУ в направлении Херсона поставило Москву перед дилеммой, сообщило Минобороны Великобритании, пояснив, что одна из самых актуальных проблем для российского командования - угроза для Новой Каховки, поскольку поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих маршрутов для пополнения запасов. Отвод войск за Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более вероятной, но политическим императивом будет приказ оставаться и обороняться, полагают в британском военном ведомстве.

Украинские войска продвигаются также и в Луганской области.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили пятнадцать российских беспилотников, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, общие боевые потери личного состава российской армии увеличились за сутки примерно на 330 человек (61 330 военнослужащих с начала агрессии). Кроме того, уничтожено 14 танков и 10 артиллерийских систем. Наибольшие потери россияне понесли на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях, говорится в сводке Генштаба.

Российские обстрелы

Российская авиация впервые с августа нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. "Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа", - сказал Громов. Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат уточнил, что удар двумя ракетами Х-22 был нанесен по Хмельницкой области. Одна из ракет упала рядом с объектом инфраструктуры, другая - на пустыре. Жертв и пострадавших нет.

В результате российского ракетного удара по жилым домам Запорожья погибли три человека, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области. По областному центру нанесено семь ракетных ударов, разрушены жилые дома. Спасатели пытаются добраться до пяти человек, остающихся под завалами рухнувшего дома.

Российские войска в течение ночи с 5 на 6 октября пять раз обстреливали из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады Днепропетровщины. В результате повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, предприятие и линии электропередач. По информации главы областной военной администрации Валентина Резниченко, среди мирных жителей жертв или пострадавших нет.

Аннексированные регионы теперь значатся в Конституции РФ

Аннексированные территории Украины "ДНР", "ЛНР", оккупированная Запорожская и Херсонская области теперь перечислены в российской Конституции в качестве субъектов РФ. Новая редакция Конституции опубликована на официальном портале правовой информации.

Россия начала "частичную" мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "На Старобельщине и Кременщине оккупанты начали частичную мобилизацию. Объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена ​​частичная мобилизация", - рассказал он. Для мобилизации граждан ходят по дворам и раздают повестки всем мужчинам без исключения. "Выдают всем без разбора - и студентам, и больным, и пожилым людям", - добавил глава Луганской ОВА.

В российском плену находятся не менее 2500 военных из Мариуполя, в том числе около 700 бойцов полка "Азов", сообщили на пресс-конференции исполняющий обязанности командира "Азова" Никита Надточий и бывшие военнопленные Богдан Кротевич, Иван Игнатьев и Илья Самойленко.

Призыв к мирным переговорам

На встрече спикеров парламентов стран "большой двадцатки" в Джакарте председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины немедленно сесть за стол переговоров и попытаться "понять друг друга, найти договоренности". По ее словам, Россия выступает за "переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса". При этом Матвиенко подчеркнула, что Россия готова остановить военные действия лишь на своих условиях, а новые аннексированные территории Украины не могут быть предметом торга.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас для Украины есть лишь один вопрос - сколько еще украинских граждан Россия успеет убить, прежде чем признает поражение. "Сколько еще Россия успеет украсть из Украины зерна, ресурсов, промышленных предприятий, которые оккупанты просто разбирают и вывозят в Россию, а также людей. Они воруют людей. Уже более миллиона шестисот тысяч украинцев депортированы в Россию. Они разбросаны по территории этого государства", - сказал Зеленский в обращении к Организации американских государств.

Военная помощь Украине

Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, требующую от Германии и других стран ЕС активнее оказывать военную помощь Украине. В документе, в частности, говорится, что страны ЕС должны значительно увеличить военную помощь "в областях, запрошенных украинским правительством". В поддержку резолюции проголосовали 500 депутатов, 26 выступили против. Европарламентарии призвали в первую очередь "медлящие с помощью страны" внести свой "справедливый вклад в виде необходимой военной поддержки". Особо в документе отмечается, что украинские солдаты должны быть незамедлительно обучены обращению с немецкими боевыми танками Leopard.

73 процента американцев считают, что США должны продолжать оказывать помощь Украине даже несмотря на угрозу применения Москвой тактического ядерного оружия, следует из результатов опроса, проведенного Reuters/Ipsos. При этом две трети респондентов (66 процентов) поддерживают поставки вооружений Киеву. В аналогичном опросе, проведенном месяцем ранее, за поставки оружия высказался 51 процент респондентов.

Польша приняла для лечения 15 тысяч украинских детей, сообщило министерство здравоохранения Украины. "С первых дней полномасштабного вторжения России Польша оказывает нашей стране помощь в том числе и в сфере здравоохранения. Именно через Польшу происходит медицинская эвакуация наших граждан на лечение и реабилитацию в клиники Европы. Всего в польских клиниках лечились 15 тысяч украинских детей, из которых 11 тысяч нуждались в экстренном вмешательстве", - говорится в сообщении украинского Минздрава.

Новые санкции против России

Опубликован обновленный список персональных санкций ЕС против России. Под ограничения подпали артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юлия Чичерина и философ Александр Дугин. Введены санкции против назначенных Россией чиновников на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. В черный список попали заместители министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, Юнус-Бек Евкуров, Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Тимур Иванов и командующий 41-й общевойсковой армией Сергей Рыжиков.

Под санкциями теперь находятся Центризбирком и его глава Элла Памфилова, подведомственный Минфину РФ "Гознак", занимающийся производством банкнот, монет и паспортов, корпорация "Иркут", московский машиностроительный завод "Авангард", завод имени Дегтярева, МКБ "Факел" и НПО "Сплав" имени Ганичева.

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