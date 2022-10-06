Ответ Европарламента на эскалацию РФ. Что решили депутаты?

ЕС должен увеличить военную помощь Украине и санкционное давление на Россию. На очереди - эмбарго на энергоносители, стратегические ископаемые и санкции против членов провластных партий, говорится в резолюции ЕП.

Государства-члены ЕС и другие международные партнеры Киева должны "существенно увеличить военную помощь Украине", отвечая на запросы украинского правительства. Страны, "колеблющиеся" в предоставлении оружия Украине, должны отвергнуть сомнения и внести свой посильный вклад в прекращение войны. "Колебания тех, кто поддерживает Украину, только продолжают войну и уносят невинные жизни украинцев", - говорится в резолюции Европарламента "Эскалация Россией захватнической войны против Украины", принятой в четверг, 6 октября, во время пленарного заседания в Страсбурге. Документ поддержали 504 депутата, 26 проголосовали "против".

Ввести санкции, которые стратегически ослабят РФ

Евродепутаты считают, что санкции являются действенным механизмом влияния на российскую власть, поэтому призывают страны-члены ЕС без промедлений одобрить восьмой санкционный пакет против России. Между тем Еврокомиссия должна начать работу над новыми ограничительными мерами, нацеленными на важные сферы российской экономики. В частности, предлагается отключить от международной платежной системы SWIFT "Газпромбанк", "Альфабанк", "Росбанк", "Тинькофф банк" и другие. А также усилить санкции в отношении криптокативов.

Европарламент призывает рассмотреть санкции, которые "стратегически ослабят российскую экономику и индустриальную базу, особенно военно-промышленный комплекс" РФ. А в обновленный перечень персональных санкций следует включить лица и предприятия, "причастные к принудительной депортации и незаконному усыновлению украинских детей и так называемых "наблюдателей" на фиктивных референдумах, а также всех членов партий Госдумы РФ, занимающих должности в выборных парламентах всех уровней, в том числе на региональном и муниципальном".

Евродепутаты также настаивают на "немедленном и полном эмбарго на российский импорт ископаемого топлива и урана", а также "полностью отказаться" от обоих газопроводов "Северный поток", "чтобы прекратить финансирование военной машины Путина деньгами ЕС". Резолюция призывает к "дальнейшему запрету на покупку, импорт и транспортировку титана, алюминия, меди, никеля, палладия, родия, а также необработанных и обработанных бриллиантов из России или через Россию в ЕС, а также на импорт изделий из железа и стали, происходящих из России, с целью уменьшения доходов РФ".

"Нелегитимные референдумы" и "ничтожные указы" Путина

Евродепутаты еще раз выразили свое восхищение волей и мужеством украинского народа, который "несет огромные жертвы, чтобы защитить свою страну и европейские ценности, такие как свобода, достоинство и демократия". При этом в документе отмечается, что все российское государственное и военное руководство, причастное к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, должно быть привлечено к ответственности.

"Сфабрикованные результаты" нелегитимных фиктивных референдумов, проведенных под дулами автоматов и вопреки нормам международного права, на оккупированных частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, резолюция называет недействительными. "Европарламент денонсирует указ президента Россииот 29 сентября 2022 года о признании "независимости" украинских Херсонской и Запорожской областей, а также незаконные договоры об интеграции в Российскую Федерацию, подписанные 30 сентября 2022 года ("договоры о вступлении в РФ" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей Украины. - Ред.), - говорится в документе. Во время голосования депутаты также поддержали устную поправку, в которой указ президента Путина от 5 октября о передаче в собственность РФ Запорожской АЭС признается ничтожным.

Ядерные угрозы со стороны российского руководства вызывают возмущение евродепутатов. Они считают их "безответственными и опасными" и предостерегают Москву от нанесения ядерного удара по Украине. "Любая попытка России представить нападения на оккупированные территории как нападение на Россию и, таким образом, как основание для ядерного нападения, незаконна и безосновательна и не будет препятствовать оказанию дальнейшей помощи ЕС Украине в ее самообороне", - говорится в резолюции.

"Ускорить поставки оружия Украине"

Во время дебатов, состоявшихся накануне голосования за резолюцию, большинство ораторов говорили о поражении России в войне с Украиной как о свершившемся факте. "Мы благодарим украинский народ за его героическое сопротивление и за сокрушительное поражение Путина", - заявила польская евродепутатка от группы консерваторов Анна Фотига. Она осудила ядерную риторику Кремля в адрес Украины и Запада и призвала медиа и политиков "не втягиваться в игры Путина и не повторять его угрозы ядерной войной".

Путин хотел завоевать Украину, но он не только потерпел "позорное поражение", но и создал за собой шлейф жестоких преступлений против человечности, подчеркнул в своем выступлении литовский евродепутат от группы либералов Петрас Ауштрявичюс. Проведение мобилизации и незаконную аннексию украинских территорий он считает "усилием России создать ситуацию перманентной войны. "Так в современной политике может действовать только государство-террорист", - подчеркнул Ауштрявичюс.

Немецкий евродепутат Михаэль Галер (Michael Gahler) отметил, что в последние недели "системный конфликт между живущими в мире демократиями и диктатором" обострился. "Этот фашистский агрессор попытался аннексировать территории и провел референдумы, делая вид, что эти люди якобы только и ждут там Россию", - отметил евродепутат и призвал "отдельные страны-члены ускорить поставки оружия" Украине.

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