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Совет Федерации РоссииФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
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Совет Федерации РФ одобрил аннексию украинских территорий

Даниил Сотников
1 ч. назад

Формальная процедура аннексии завершится внесением поправок в Конституцию на основании указа Владимира Путина.

https://www.dw.com/ru/sovet-federacii-rf-odobril-anneksiu-ukrainskih-territorij/a-63327376

Совет Федерации ратифицировал так называемые "договоры о принятии в состав Российской Федерации" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины. Как сообщается на сайте верхней палаты российского парламента во вторник, 4 октября, все четыре документа члены Совфеда одобрили единогласно. На заседании присутствовали 153 сенатора из 200. Отдельно Совфед принял федеральные конституционные законы о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

Накануне "договоры" ратифицировала Госдума РФ, также прголосовав по отдельности за каждый документ. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, так называемая "процедура принятия в состав России новых регионов" формально завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа Владимира Путина. 

Кремль не смог назвать границы аннексируемых районов Украины

Накануне в Кремле не смогли ответить на вопрос, в каких границах планируют аннексировать украинские территории. В опубликованных Россией "договорах" сказано, что территории Херсонской и Запорожской областей определяются по границам, существовавшим на день "их образования" и "день принятия" в Российскую Федерацию.

"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" - границы 2014 года, Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, хочет "захватить территории, которые даже физически не контролирует на местах". "Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и наш народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", - написал Кулеба.

Мировое сообщество не признает аннексию

Так называемые "договоры о вхождении" в состав России самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей были подписаны в Кремле 30 сентября. Им предшествовали псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не будет вести переговоры c Путиным, так как с ним невозможно договориться о "сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях". "Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", - сказал он

США, ЕС и страны НАТО неоднократно заявляли, что никогда не признают результаты "референдумов". Во время голосования в Совбезе ООН по резолюции с призывом не признавать никаких изменений статуса временно оккупированных территорий Украины документ поддержали 10 стран. Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались, а Россия наложила на резолюцию вето.

Единственной страной, поддержавшей итоги псевдореферендумов о "присоединении к РФ", стала Северная Корея.

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