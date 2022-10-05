Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Учредительный саммит нового формата Европейское политическое сообщество (ЕПС) открывается в четверг, 6 октября, в Праге. В нем принимают участие лидеры 27 стран-членов Европейского Союза и 17 не входящих в него государств, но имеющих статус кандидата или партнера. В их числе, в частности, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Украину на саммите будет представлять премьер-министр Денис Шмыгаль. Президент Владимир Зеленский обратится к участникам по видеосвязи.

Идею создания Европейской политической платформы озвучил еще в мае президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая тогда в Европарламенте, он отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем - уже член нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но при этом отметил, что присоединение к ЕС требует времени. И предложил создать новый общеевропейский формат, который бы объединил членов ЕС, страны, стремящиеся вступить в блок, и Великобританию, которая вышла из его состава, сплотив их вокруг общих ценностей и интересов.

Скептическое отношение со стороны Киева

Эта инициатива не вызвала особого восторга со стороны Киева, потому что в ней увидели попытки ЕС создать альтернативу процессу расширения Евросоюза. Однако глава Европейского Совета Шарль Мишель, поддержавший идею Франции, подчеркнул, что это не так, и цель ЕПС состоит в создании платформы для политического диалога и для сотрудничества европейских лидеров на равноправных основах.

Однако скепсис со стороны украинцев все же сохраняется. Украинская сторона имеет основания критически относиться к Европейскому политическому сообществу, потому что "эта инициатива Франции не имеет четких целей", считает эксперт аналитической группы Geostrategy Владимир Денисюк. По его мнению, Киеву следует активно участвовать в Европейском политическом сообществе только в том случае, если оно будет способствовать ускоренному вступлению Украины в ЕС, "и об этом, по всей вероятности, украинская сторона заявит в Праге".

Тем не менее, отметил Денисюк, если ЕПС призвана стать вторым "Восточным партнерством" и его цель "держать как можно дольше Украину и Молдову на пороге ЕС", тогда такой подход не будет отвечать евроинтеграционным интересам Киева. "Для Украины следует использовать участие в ЕПС для достижения единой цели - как можно скорее начать переговорный процесс о вступлении в Евросоюз", - подчеркнул Денисюк.

ЕПС еще нужно наполнить содержательно

На саммите в Праге только будут проговаривать возможное содержательное наполнение новой платформы, а также ее институциональные механизмы и правила функционирования, поэтому в экспертных оценках господствует подход "поживем - увидим", отметила в разговоре с DW старшая исследовательница Украинской программы словацкого аналитического центра GLOBSEC .

"Сама идея Европейского политического сообщества пока изложенна в очень общих чертах, поэтому сейчас сложно говорить о его пользе. Тем более, что другие его участники, от тяжеловесов, вроде Германии и Великобритании до кандидатов в члены ЕС - свои ожидания пока не артикулировали", - отмечает эксперт.

Она также указывает на то, что форум объединяет страны, имеющие разную степень заинтересованности в расширении ЕС, которое является одним из задекларированных направлений деятельности ЕПС. "Существует риск, что приглашение к общему европейскому столу стран-кандидатов в члены ЕС станет способом их утешить в условиях торможения процесса расширения", - предостерегает Мищук. Однако за последние полгода Украина доказала, что не намерена идти на уступки, если речь идет о ее евроинтеграционных амбициях, так что можно ожидать, что и новую платформу она использует для максимального продвижения своих интересов, убеждена эксперт.

Возможная площадка для стратегического обсуждения

В любом случае для президента Зеленского первый саммит ЕПС станет, прежде всего, еще одной площадкой, где он сможет четко заявить, что нужно Украине, чтобы одержать победу над Россией, речь идет и о политической, и о военной поддержке. Однако на что-то больше вряд ли стоит рассчитывать, считает первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. Но при этом эксперт отмечает, что возможность заявить о своих интересах перед несколькими десятками глав государств и правительств - "это уже немалый бонус".

Солодкий напомнил, что главным триггером для создания Европейского политического сообщества стала полномасштабная российская агрессия против Украины. "Сегодня мир переживает, пожалуй, один из острейших международных кризисов, и этот саммит должен стать отправной точкой для стратегического обсуждения, как восстановить стабильность и безопасность на европейском континенте", - говорит эксперт. Однако и он признает, что рано говорить о том, как будет развиваться эта инициатива в будущем, и что "с ней будет через год или два".

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