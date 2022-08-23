В мае после более чем 100 дней осады российские войска захватили Мариуполь на юго-востоке Украины. От ежедневных российских обстрелов в городе разрушено 95% всех зданий. Около 22 тысяч жителей города, погибших во время осады, похоронены на улицах между домами. По оценкам украинских властей, еще около 50 тысяч тел местных жителей может находиться под завалами рухнувших домов.