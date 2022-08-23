Полгода войны России против Украины
Полгода назад Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину. В фотогалерее DW - самые важные события, связанные с войной против Украины и ее последствиями.
Основные события прошедших шести месяцев войны России против Украины в фотохронике DW. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Нападение без объявления войны
24 февраля 2022 года армия РФ вторглась в Украину с граничащих с ней на севере областей России, из Беларуси, аннексированного Крыма, а также из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Одновременно РФ начала ракетные обстрелы городов по всей территории Украины. В РФ агрессию против Украины официально назвали "специальной военной операцией". Тем, кто называет ее войной, грозит наказание.
Разгром российских войск под Киевом
В первые недели войны, в марте, силами ВСУ и теробороны удалось не допустить окружения Киева и Харькова войсками РФ. Из-за больших потерь в живой силе и технике и безуспешных попыток продвинуться дальше на юг Россия приняла решение отвести войска от Киева, а также из Сумской и Черниговской областей Украины.
Харьков - прифронтовой город с первого дня войны
Харьков - второй по величине город Украины - с первого дня войны оказался на линии фронта. 1 марта ракетным ударом было уничтожено здание обладминистрации. Город постоянно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам. Пригородные районы, как Салтовка, сильно разрушены и почти непригодны для жизни. Станции метро превратились в бомбоубежища, жители Харькова до сих пор вынуждены прятаться там.
Битва за Донбасс
После отступления с севера Украины войска РФ с апреля сконцентрировали свои усилия на захвате Донбасса. За почти пять месяцев войны России удалось оккупировать всю Луганскую и часть Донецкой и Харьковской областей. Были захвачены Северодонецк и Лисичанск, практические полностью разрушенные в ходе российских обстрелов. Несмотря на перевес, наступление российской армии в Донбассе остановилось.
Руины Мариуполя
В мае после более чем 100 дней осады российские войска захватили Мариуполь на юго-востоке Украины. От ежедневных российских обстрелов в городе разрушено 95% всех зданий. Около 22 тысяч жителей города, погибших во время осады, похоронены на улицах между домами. По оценкам украинских властей, еще около 50 тысяч тел местных жителей может находиться под завалами рухнувших домов.
Защитники "Азовстали"
Полк "Азов" более трех месяцев защищал осажденный Мариуполь. Последние недели его бойцы оборонялись на заводе "Азовсталь", укрываясь в подземных сооружениях. В конце мая в плен сдались более 2500 украинских военных. Россия объявила полк "Азов" террористической организацией и готовит суд над его бойцами. 21 августа Зеленский заявил, что после такого суда любые переговоры с Россией будут невозможны.
Николаев полгода живет под обстрелами
На юге Украины войска РФ все время обстреливают ракетами и бомбят Николаев, Одессу и другие города. В Николаеве в марте ракета "Калибр" поразила здание обладминистрации, в июле разрушены два университета. Разрушено также множество жилых домов, супермаркеты, медучреждения. В Одесской области 1 июля ракетами Х-22 разрушены две базы отдыха и пятиэтажный жилой дом. Погибли 20, были ранены 30 человек.
Ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге
Россия обстреливает и города в центральной части Украины, находящиеся в сотнях километров от линии фронта. 27 июня ракета поразила торговый центр в Кременчуге. По украинским данным, в ТЦ находилось около тысячи человек. Погибло около 20, еще 40 считались пропавшими без вести, ранения получили 59 человек. Россия признала обстрел, заявив, что уничтожила "ангар с западным оружием".
Удар по центру Винницы
Вскоре после Кременчуга войска РФ нанесли ракетный удар по Виннице, также находящейся вдали от фронта. Днем 14 июля взрывы прогремели в центре Винницы. Пострадали жилые дома, офисное здание, Дом офицеров. Погибли 24 человека, включая трех детей, пострадали 182 человека.
Херсон в оккупации
Часть Херсонской и Запорожской областей были захвачены Россией в первые дни войны. В начале войны Кремль заявлял, что не будет отторгать украинские территории, но летом оккупационные власти начали раздавать там российские паспорта, ввели в обращение рубль, объявили о переводе школ с 1 сентября на российскую учебную программу, а также о подготовке референдумов о присоединении к РФ.
Украинские регионы в российской оккупации
Начав войну 24 февраля, Россия намеревалась за несколько дней захватить почти всю Украину. По прошествии шести месяцев российским войскам удалось оккупировать всю Луганскую область, часть Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областей. Наиболее ожесточенные бои идут в Донбассе, но и там российское наступление почти прекратилось.
Ключевое значение Львова
С первых дней войны особое значение для Украины приобрел Львов. Сюда стекались беженцы из прифронтовых регионов. Во Львов были перенесены из Киева посольства ряда стран, позже многие из них вернулись обратно. Львов стал центром оказания помощи беженцам и координации гуманитарной и военной поддрежки Украины из Европы. Львов и область также подвергаются обстрелам и ракетным ударам.
Военная и финансовая помощь Запада для Украины
С начала войны страны Запада оказывают Украине не только гуманитарную, но также финансовую и военную помощь. США выделили на эти цели 40 млрд долларов, из них половина средств пойдет на военные нужды. Общие объемы помощи стран ЕС, различных ведомств Евросоюза и Европейского инвестиционного банка составили 12,8 млрд евро по данным на начало мая.
HIMARS для Украины
В первые месяцы войны Запад поставлял Украине в основном легкое переносное оружие типа гранатометов. Начиная с лета, ВСУ стали получать тяжелые вооружения, включая дальнобойную артиллерию и РСЗО HIMARS, которые позволили украинцам уничтожить несколько десятков складов российской армии с боеприпасами и военной техникой на оккупированных территориях.
Уничтожение крейсера "Москва"
Крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ получил известность благодаря ответу украинских военных с острова Змеиный на требование сдаться: "Русский военный корабль, иди *****!". ВСУ 13 апреля поразили крейсер ракетами. По данным Минобороны РФ, 14 апреля при буксировке он затонул от повреждений, вызванных "детонацией боезапаса в результате пожара".
Взрывы на военных объектах в Крыму
В августе впервые в ходе войны стали взрываться российские военные объекты в Крыму. 9 августа взрывы произошли на авиабазе в Саках, 16 августа был взорван склад боеприпасов у Джанкоя. 20 августа штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся удару беспилотника. Российские власти официально говорят о случайных детонациях или диверсии. Украина официально не взяла на себя ответственность за взрывы.
Военные преступления в Буче
Войска РФ обвиняют в военных преступлениях в Украине. После их отступления в начале апреля в Буче, Бородянке и других городах под Киевом обнаружили сотни тел убитых мирных жителей. Несмотря на факты, подтверждающие вину российских военных, президент Путин демонстративно поощрил их действия, присвоив находившейся в Буче 64-й мотострелковой бригаде ВС РФ почетное звание "гвардейской".
Бомбардировка театра в Мариуполе
16 марта российские войска сбросили бомбы на драматический театр в Мариуполе, который во время осады города использовался как бомбоубежище. В тот день в театре прятались около тысячи человек. В результате обрушения здания число погибших могло составить около 600 человек.
Гибель украинских пленных в Еленовке
В качестве военного преступления и "варварского акта" в ЕС расценили гибель украинских военнопленных в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной "ДНР". Взрыв в колонии произошел 29 июля, из-за чего погибло более 50 и было ранено более 70 человек. РФ обвинила Украину в обстреле, однако в ЕС и США считают Россию ответственной за него.
Солдаты РФ в украинском суде
Несколько солдат РФ украинскими судами приговорены за нарушение законов и обычаев войны. Так, 15 лет лишения свободы получил Вадим Шишимарин, застреливший местного жителя в Сумской области. В Полтавской области к 11,5 года приговорили Александров Бобыкина и Иванова за обстрел из "Града" поселков под Харьковом. В Чернигове 10 лет получил танкист Михаил Куликов за обстрел многоэтажного дома.
Переговоры об окончании войны прекращены
Стремясь прекратить войну, в марте Украина согласилась на переговоры с Россией. После нескольких очных раундов, прошедших в Беларуси и Турции (на фото), и нескольких в формате видеоконференции они были прекращены из-за нежелания РФ договариваться без выполнения всех ее ключевых требований. 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент Украина не готова прекратить огонь.
Треть жителей Украины стали беженцами
Российская агрессия вызвала крупнейшую волну беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. По данным ООН, треть населения Украины или около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Более 8 млн украинцев покинули родину, уехав в Европу. По российским данным, в РФ прибыло более 3 млн украинцев. Киев утверждает, что большинство их них были принудительно вывезены в Россию.
Экспорт украинского зерна
22 июля в Стамбуле было заключено соглашение с РФ и Украиной при посредничестве ООН и Турции об экспорте зерна из Украины. 1 августа из порта Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном. По данным украинских властей, более 20 млн тонн из урожая прошлого года ожидают экспорта. С начала войны Россия блокирует украинские порты на Черном море.
Опасность ядерной катастрофы
В первые дни войны войска РФ захватили Чернобыльскую АЭС на севере Украины и Запорожскую АЭС на юге. Из Чернобыля они ушли в конце марта, на Запорожской АЭС они находятся и сейчас. ООН обратилась к сторонам конфликта предоставить миссии МАГАТЭ немедленный доступ к объекту из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью ЗАЭС.
Военная цензура в России
Вскоре после начала войны в России была фактически введена военная цензура, закрыты все неподконтрольные властям российские СМИ, заблокирован доступ в интернете к ряду иностранных СМИ, включая DW, а также закрыт доступ к соцсетям Facebook, Twitter и Instagram. За 5 месяцев в РФ заблокировали 138 тыс. сайтов за "фейки" о войне. В июле Путин подписал закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки".
Репрессии против несогласных с войной
В первые дни войны в РФ проходили акции протеста, на них задержали более 7 тыс. человек. Вскоре Дума одобрила наказания за "фейки" о действиях армии РФ в Украине. Россиян штрафовали за плакаты "Миру мир!". За публичное осуждение войны в Москве к 7 годам приговорили мундепутата Горинова. За "фейки" в СИЗО отправлен мундепутат Яшин, задержан экс-мэр Екатеринбурга Ройзман и другие.