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Сергей Гуща
4 ч. назад
https://www.dw.com/ru/polgoda-vojny-rossii-protiv-ukrainy/g-62896553
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Табличка "Яндекс" показывает в одну сторону, а отколовшаяся от неё другая табличка с зеркальным написанием названия компании идёт в другую и "говорит": "Мы пойдем другим путем" - карикатура DW

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Собрать детей в школу. Как помогают семьям политзаключенных

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Экс-дипломат РФ при ООН: Надо, чтобы Украина одержала победу

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Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа

Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа

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