День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

На 268-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Из строя выведена половина энергосистемы Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских ракетных ударов выведена из строя почти половина энергетической системы страны. "К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", - сказал Шмыгаль.

Отключения света в Украине могут оказаться продолжительными вследствие ракетных ударов России по энергетическим объектам, заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире общенационального телемарафона. "Готовиться надо, возможно, к длительным отключениям, но сейчас мы вводим графики, которые являются плановыми, и мы будем делать все, чтобы отключения были не очень длительными", - подчеркнул Кудрицкий.

Новые российские обстрелы

В ночь на 18 ноября войска РФ обстреляли поселки в Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Старух. "В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры", - сообщил он, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Российские войска также обстреляли из РСЗО Никополь, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, по городу выпустили более 40 снарядов. "В городе повреждено несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили", - написал Резниченко в Telegram.

Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября над Киевом, была оснащена имитатором ядерной боевой части, сообщил украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники. По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой "открутили" ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку". Факт использования ракеты Х-55 из "ядерного арсенала" может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации.

Украинские эксперты в польском Пшеводуве

На месте падения ракеты в польском Пшеводуве уже работают украинские эксперты, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Я благодарен польской стороне за предоставление им доступа. Мы будем продолжать наше сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья", - написал он в Twitter. 15 ноября в результате падения ракеты на территорию польского села Пшеводув в 10 км от границы с Украиной погибли два человека. Варшава и ее западные союзники считают, что это была ракета украинской системы ПВО. Киев отрицает это, заявляя, что у него есть доказательства "российского следа" во взрыве.

Европарламент готовится признать Россию спонсором терроризма

Европарламент (ЕП) подготовил проект резолюции о признании России страной-спонсором терроризма. ЕП намерен провести голосование по ней на сессии в Страсбурге 23 ноября, сообщила пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард. "Депутаты ЕП 23 ноября проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", - сказала она. В Европарламенте пояснили, что объявление России спонсором терроризма должно подготовить почву для того, чтобы президент РФ Владимир Путин и его правительство понесли ответственность за эти преступления перед международным трибуналом.

Минобороны РФ обвинило Украину в военных преступлениях

Министерство обороны России обвинило Украину в военных преступлениях после появления в социальных сетях двух видео, снятых в одном месте: на первом люди в российской военной форме сдаются в плен, на втором - видны трупы, по-видимому, этих же людей. Подтвердить подлинность видео невозможно. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

ISW: Российские войска в Херсонской области под угрозой

Российские войска на востоке Херсонской области, "вероятно, частично уязвимы" для украинского контрнаступления, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Через эти территории проходит несколько основных наземных линий связи с контролируемыми РФ территориями на юге Украины, причем спутниковые снимки указывают, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих линий. Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, в частности, соединяющих аннексированный Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", отмечают эксперты ISW. Они допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.

После отступления с правого берега Днепра российские войска продолжают уделять первоочередное внимание переоборудованию, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков в Украине, сообщила военная разведка Минобороны Великобритании. "Российские подразделения построили новые системы траншей у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 км от текущей линии фронта, что позволяет предположить, что российские военные проводят подготовку на случай дальнейших крупных прорывов украинских войск", - отмечается в сообщении. При этом британская разведка не исключает, что Россия попытается перебросить часть сил, выведенных из Херсона, чтобы усилить и расширить наступательные операции в районе города Бахмут в Донецкой области.

Крым готовится к обороне

В Крыму проводятся "фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", заявил "глава" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов на рабочем совещании. При этом он подчеркнул, что "основные меры безопасности" для Крыма должны быть достигнуты путем мероприятий, "выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".

В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, сообщает Генштаб ВСУ. "По договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК Вагнера сроком 30 дней с сохранением заработной платы", - говорится в сводке Генштаба. Как сообщается, сборы планируется проводить партиями по 25 процентов работников указанной категории комбината. По завершении участникам будет предложено подписать контракт с ЧВК.

МАГАТЭ призвала Россию вывести войска с Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести своих военных и другой персонал с Запорожской АЭС, а также прекратить "все действия в отношении и на территории" украинских ядерных объектов, сообщили агентства AFP и Reuters со ссылкой на ознакомившихся с документом дипломатов. За резолюцию, предложенную Канадой и Финляндией, проголосовали представители 24 из 35 стран - участниц Совета, Россия и Китай выступили против.

Венгрия против плана помощи ЕС Украине

Венгрия не поддержит план ЕС по предоставлению Украине многомиллиардной бюджетной помощи в следующем году, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Выступая на конференции в Будапеште, Орбан отметил, что хотя Венгрия осуждает агрессию России и поддерживает украинский народ, он не желает ставить интересы Украины выше интересов собственной страны. План помощи предусматривает выделение Украине 18 млрд евро в следующем году в виде регулярных выплат на поддержку ее энергетики и здравоохранения, а также для выплаты зарплат и пенсий. Позиция Венгрии грозит сорвать план ЕС, поскольку бюджетные правила Евросоюза требуют единогласного одобрения со стороны стран-членов.

Европейский Союз заморозил российские активы на сумму около 68 млрд евро, сообщило американское издание Politico, в распоряжении которого имеется соответствующий внутренний документ Еврокомиссии. Примерно 50 млрд евро из замороженных средств находятся в Бельгии, еще 5,5 млрд - в Люксембурге. На долю этих стран вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится более 90 процентов замороженных российских активов.

Реализация зерновой сделки

За время действия Черноморской зерновой инициативы через украинские порты удалось экспортировать 11 млн тонн продовольствия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Суда перевозят зерно в страны Африки, Ближнего Востока, Азии, а также Евросоюза, сказал он.

Около 300 тысяч тонн удобрений из России остаются в европейских портах, заявила генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. По ее словам, 21 ноября первый грузовой самолет должен доставить часть удобрений в Мозамбик. Все препятствия для гуманитарных поставок, связанные с санкциями в отношении России, устранены, указала Гринспен.

Финляндия построит забор на границе с Россией

Финляндия обнародовала план строительства заграждения на границе с Россией протяженностью в 200 километров. "Граница с Россией в прошлом функционировала хорошо, но война в Украине принципиально изменила ситуацию в сфере безопасности. У нас есть все основания для пересмотра действующих мер", - заявил представитель погранслужбы Финляндии бригадный генерал Яри Толппанен. Строительство 200-километрового забора на 1300-километровой границе с Россией обойдется в 380 млн евро. Высота забора с колючей проволокой составит три метра. На критических участках будут установлены камеры ночного видения, прожекторы и громкоговорители. Строительство должно быть завершено в 2026 году.

Взрывы на "Северных потоках" - результат диверсии

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" являются актами "серьезной диверсии", заключил шведский прокурор палаты Матс Юнгквист, возглавляющий предварительное расследование. По его словам, анализы показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах. "Работа по углубленному анализу продолжается, чтобы сделать более надежные выводы об инциденте", - отметил Матс Юнгквист.

Смотрите также: