Зеленский призвал ООН создать спецтрибунал по России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН создать специальный трибунал по делу о нападении России на Украину. "Против Украины было совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на Генеральной Ассамблее ООН в ночь на четверг, 22 сентября. Кроме того, по его словам, следует создать компенсационный фонд для Украины, средства для которого должна предоставить Россия.
Украинский президент предложил также лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Подобные меры стали бы "сигналом" для будущих потенциальных агрессоров, которые должны понимать, что за развязывание войн могут быть "привлечены к ответственности перед всем миром", сказал Владимир Зеленский.
В своем выступлении Зеленский предложил "формулу мира", состоящую из пяти пунктов, выполнение которых помогло бы покончить с войной в Украине. Первый пункт - это наказание страны-агрессора за нарушение границ, в том числе путем санкций и прекращением торговых отношений с ней. Второй пункт - право каждого государства на защиту жизни своих граждан. Третий пункт - восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности. Четвертый пункт - гарантии безопасности. Пятый пункт "формулы мира" - решимость защищаться и решимость помогать. "Чего нет в нашей формуле, так это нейтральности", - подчеркнул президент Украины, пояснив, что нейтральность - это безразличие.
Владимир Зеленский был единственным руководителем государства, которому предоставили возможность обратиться к участникам Генассамблеи ООН в видеоформате. По окончании его выступления собравшиеся в зале заседаний аплодировали президенту Украины стоя.
Резолюция ПАСЕ о спецтрибунале по России
В апреле участники весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняли резолюцию, согласно которой для суда над руководством РФ необходим спецтрибунал. Каждый, кто причастен к преступлениям против человечности, совершенным во время войны в Украине, и к возможному геноциду украинцев, будет привлечен к ответственности согласно международному праву, и точно такая же участь должна постигнуть руководство РФ за совершения преступлений против мира, отмечается в документе.
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