Зеленский призвал ООН создать спецтрибунал по России

Должен быть создан специальный трибунал для наказания России за преступную агрессию против Украины, заявил украинский президент, выступая на Генассамблее ООН по видеосвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН создать специальный трибунал по делу о нападении России на Украину. "Против Украины было совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на Генеральной Ассамблее ООН в ночь на четверг, 22 сентября. Кроме того, по его словам, следует создать компенсационный фонд для Украины, средства для которого должна предоставить Россия.

Украинский президент предложил также лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Подобные меры стали бы "сигналом" для будущих потенциальных агрессоров, которые должны понимать, что за развязывание войн могут быть "привлечены к ответственности перед всем миром", сказал Владимир Зеленский.

Он настоятельно призвал мировое сообщество продолжить поставки оружия Украине.

"Формула мира" для Украины

В своем выступлении Зеленский предложил "формулу мира", состоящую из пяти пунктов, выполнение которых помогло бы покончить с войной в Украине. Первый пункт - это наказание страны-агрессора за нарушение границ, в том числе путем санкций и прекращением торговых отношений с ней. Второй пункт - право каждого государства на защиту жизни своих граждан. Третий пункт - восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности. Четвертый пункт - гарантии безопасности. Пятый пункт "формулы мира" - решимость защищаться и решимость помогать. "Чего нет в нашей формуле, так это нейтральности", - подчеркнул президент Украины, пояснив, что нейтральность - это безразличие.

Владимир Зеленский был единственным руководителем государства, которому предоставили возможность обратиться к участникам Генассамблеи ООН в видеоформате. По окончании его выступления собравшиеся в зале заседаний аплодировали президенту Украины стоя.

Резолюция ПАСЕ о спецтрибунале по России

В апреле участники весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняли резолюцию, согласно которой для суда над руководством РФ необходим спецтрибунал. Каждый, кто причастен к преступлениям против человечности, совершенным во время войны в Украине, и к возможному геноциду украинцев, будет привлечен к ответственности согласно международному праву, и точно такая же участь должна постигнуть руководство РФ за совершения преступлений против мира, отмечается в документе.

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