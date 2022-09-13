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Андрей Ермак (фото из архива)Фото: Thomas Coex/AFP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Киеве сформулировали гарантии безопасности Украины

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен призвали союзников Украины подписать Киевский договор безопасности.

https://www.dw.com/ru/v-kieve-sformulirovali-garantii-bezopasnosti-ukrainy/a-63105335

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили во вторник, 13 сентября, на официальном сайте президента Украины.

В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

Участниками договора в качестве гарантов могли бы стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.

"Мы должны сделать так, чтобы лозунг "Можем повторить" вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только "Никогда снова". Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у русских желание реванша", - отметил Ермак. "И способная нанести агрессору непоправимый вред в случае, если это желание окажется непреодолимым. Безопасные гарантии направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь", - добавил он.

По словам Ермака, проделанная его командой работа "не имеет прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерной державы и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства".

Суть гарантий для безопасности Украины

Проект договора упоминает, в частности, следующие гарантии. В первую очередь, это способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого требуются многолетние и постоянные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО, указывают в Киеве.

Во-вторых, речь идет о превентивных мерах военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, а также о мерах, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В-третьих, предусматривается полноценный санкционный пакет против страны-агрессора. Возможны и дополнительные соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО, а также региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией.

Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в украинской конституции и является суверенным решением Киева. Кроме того, Украина стремится к членству в ЕС.

"Принятие рекомендаций даст мощный сигнал Путину"

Как в свою очередь отметил Андерс Фог Расмуссен, принятие таких гарантий потребует преданности союзников Украине в течение десятилетий. "Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину", - уверен бывший генсек НАТО. Оно продемонстрирует, что "наша преданность Украине не пошатнется, что его война - бесполезна", добавил Фог Расмуссен.

Ранее, в мае, бывший генеральный секретарь НАТО раскритиковал осторожный подход Берлина к войне в Украине. Германия "слишком нерешительна в поставках тяжелого вооружения и санкционных мерах", приводила слова датского политика немецкая газета Handelsblatt. "Конечно, ФРГ сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно лидерство Германии", - подчеркнул тогда Расмуссен.

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