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Украинские солдаты в Харьковской областиФото: David Ryder/Zuma Press Wire/picture alliance
ПолитикаУкраина

Белый дом: Путину все труднее скрывать провалы РФ в Украине

Сергей Ромашенко
7 мин. назад

Представитель администрации США Джон Кирби назвал военные успехи Киева впечатляющими и обещал продолжать помощь Украине. По его словам, Путину все труднее скрывать от россиян масштаб провалов в Украине.

https://www.dw.com/ru/belyj-dom-putinu-vse-trudnee-skryvat-masstaby-provalov-rf-v-ukraine/a-63100275

Президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее скрывать от россиян масштабы российских провалов в Украине. Об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN в понедельник, 12 сентября, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.  Недавние военные успехи украинской армии в Харьковской области он назвал впечатляющими, хотя и  не стал называть это крупным переломом в войне в Украине.

"Я не знаю, можем ли мы уже сегодня назвать быстрое продвижение украинских войск крупным поворотным пунктом, но очевидно, что военные сводки Украины впечатляющие. Мы позаботимся о том, чтобы продолжать снабжать украинцев необходимыми инструментами и ресурсами для достижения дальнейших успехов", - пообещал Кирби.

Военные успехи Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Украина вернула под свой контроль 6000 квадратных километров территории на востоке и на юге страны. Джон Кирби воздержался от оценок того, сколько именно территорий вернули украинцы, но отметил, что операции ВСУ "имели воздействие на россиян, заставили их отступить, покинуть территорию и уйти из районов, где украинцы продвигаются".

По поводу состояния российского военного контингента в Украине Джон Кирби сказал, что российские солдаты с самого начала войны страдали от отсутствия боевого слаживания, хорошего командования и боевого духа. "Они бежали от сражения даже в первые несколько недель в Киеве и его окрестностях", - напомнил представитель Белого дома.

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