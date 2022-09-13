Белый дом: Путину все труднее скрывать провалы РФ в Украине

Представитель администрации США Джон Кирби назвал военные успехи Киева впечатляющими и обещал продолжать помощь Украине. По его словам, Путину все труднее скрывать от россиян масштаб провалов в Украине.

Президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее скрывать от россиян масштабы российских провалов в Украине. Об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN в понедельник, 12 сентября, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Недавние военные успехи украинской армии в Харьковской области он назвал впечатляющими, хотя и не стал называть это крупным переломом в войне в Украине.

"Я не знаю, можем ли мы уже сегодня назвать быстрое продвижение украинских войск крупным поворотным пунктом, но очевидно, что военные сводки Украины впечатляющие. Мы позаботимся о том, чтобы продолжать снабжать украинцев необходимыми инструментами и ресурсами для достижения дальнейших успехов", - пообещал Кирби.

Военные успехи Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Украина вернула под свой контроль 6000 квадратных километров территории на востоке и на юге страны. Джон Кирби воздержался от оценок того, сколько именно территорий вернули украинцы, но отметил, что операции ВСУ "имели воздействие на россиян, заставили их отступить, покинуть территорию и уйти из районов, где украинцы продвигаются".

По поводу состояния российского военного контингента в Украине Джон Кирби сказал, что российские солдаты с самого начала войны страдали от отсутствия боевого слаживания, хорошего командования и боевого духа. "Они бежали от сражения даже в первые несколько недель в Киеве и его окрестностях", - напомнил представитель Белого дома.

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