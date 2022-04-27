 Резолюция ПАСЕ: Для суда над руководством РФ нужен спецтрибунал | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.04.2022

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Европа

Резолюция ПАСЕ: Для суда над руководством РФ нужен спецтрибунал

ПАСЕ просит прокурора МКС как можно быстрее завершить следствия по самым вопиющим преступлениям, предположительно совершенным российскими военными в Украине, и выдать ордер на арест обвиняемых.

Флаги Украины и Европы в Страсбурге

Флаги Украины и Европы в Страсбурге

Каждый, кто причастен к преступлениям против человечности, совершенным во время войны в Украине, и к возможному геноциду украинцев будет привлечен к ответственности согласно международному праву. Точно такая же участь должна постигнуть руководство Российской Федерации за совершения преступлений против мира. Об этом говорится в резолюции "Агрессия Российской Федерации против Украины: обеспечение ответственности за серьезные нарушения международного гуманитарного права и другие международные преступления", принятой единогласно в четверг, 28 апреля, в ходе весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Сообщения о зверствах российских военных продолжают поступать"

Продолжающаяся война, развязанная Россией против Украины, ведется с жесткостью, являющейся беспрецедентной в Европе со времен Второй мировой войны. "Использование тяжелого вооружения в густонаселенных районах стало причиной тысяч человеческих жертв, также продолжают поступать новые сообщения о зверствах против мирного населения, включая казни и сексуальное насилие, предположительно совершенные российскими военными на подконтрольных им территориях", - говорится в резолюции.

ПАСЕ призывает сделать все возможное для того, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях не ушли от наказания. Для этого страны-члены Совета Европы должны поддержать прокурора Международного криминального суда (МКС) в "расследовании и судебном преследовании подозреваемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и возможном геноциде". Ассамблея просит национальные правительства предоставлять в распоряжение следствия "любые имеющиеся у них доказательства, включая разведданные из открытых источников, спутниковые снимки и перехваченную коммуникацию".

Специальный трибунал с особыми полномочиями

Для того, чтобы возможная причастность политического и военного руководства России к совершению преступлений против мира была доказана, ПАСЕ призывает "группу стран-единомышленниц" при поддержке международных организаций "срочно создать специальный международный трибунал" с мандатом на расследование и судебное преследование виновных. Этот трибунал "должен обладать полномочиями на выдачу международного ордера на арест, не ограниченного иммунитетом главы государства или правительства".

ПАСЕ обратилась с просьбой к прокурору МКС "оперативно завершать расследование самых вопиющих преступлений", совершенных в ходе войны, развязанной Россией, "вынести обвинительные заключения и выдать ордер на арест предполагаемых преступников". Депутаты ассамблеи также попросили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривать дела, причиной которых стала агрессия России против Украины, в приоритетном порядке.

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    Автор: Николай Пермяков


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