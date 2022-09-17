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РСЗО MarsФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Союз бундесвера против поставок Киеву собственного оружия

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Передача Киеву вооружений из арсеналов бундесвера ослабляет немецкую армию, считает глава Союза Андре Вюстнер. В правящей в ФРГ коалиции, однако, есть и другая точка зрения.

https://www.dw.com/ru/souz-bundesvera-protiv-dalnejsih-postavok-ukraine-oruzia-iz-arsenalov-armii/a-63157926

Союз военнослужащих бундесвера в дебатах вокруг поставок немецких танков Украине предупредил об угрозе "каннибализации" вооруженных сил ФРГ. "Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы вполне можем представить себе поставки боевых машин пехоты из запасов оборонной промышленности. Но вот что с точки зрения Союза военнослужащих уже неприемлемо, так это передача оружия и боеприпасов из арсеналов бундесвера. Каждая новая поставка ослабляет бундесвер", - заявил глава Союза Андре Вюстнер (Andre Wüstner) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в субботу, 17 сентября.

"В бундесвере многие опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", - отметил Вюстнер и в этой связи напомнил о "частично плачевном состоянии боевой техники", обязательствах перед НАТО и обучении и практике военнослужащих, которые, по его словам, являются "залогом всего". "Поэтому нашим требованием остается - никаких новых поставок из арсеналов бундесвера. И, что не менее важно, - незамедлительное восполнение тех систем вооружений, которые уже переданы", - подчеркнул глава Союза военнослужащих бундесвера.

Украина призывает Германию к дальнейшим поставкам оружия, в том числе боевых танков. Канцлер ФРГ - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) - пока выступает против, но на него оказывают давление некоторые политики из числа партнеров по коалиции.

Различные точки зрения в правящей коалиции ФРГ

Так, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Мари-Ангес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в интервью газете Mannhemer Morgen напомнила о том, что Украине до сих пор удавалось достигать военно-стратегических успехов лишь благодаря получению соответствующих вооружений от Запада.

По мнению эксперта, поставки вооружений поэтому должны продолжаться - Киеву нужно, в частности, поставлять БМП Marder, "с помощью которых украинская армия может наступать и прицельно поражать российские позиции". В этой связи Штрак-Циммерман заявила, что она не понимает, почему Шольц придерживается иной точки зрения в вопросе передачи оружия Украине.

15 сентября правительство Германии объявило о поставке Украине еще двух РСЗО Mars, двухсот ракет и 50 бронемашин на колесном ходу Dingo, которые используются для патрульных и разведывательных миссий.

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Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, считает, что поставляемых Киеву западными странами вооружений достаточно лишь для сдерживания России. Контрнаступление, как считает генерал, возможно только при увеличении поставок. В этом случае, по мнению Бена Ходжеса, армия РФ уже к концу года может быть отброшена на занимаемые до 24 февраля позиции.
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