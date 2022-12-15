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Российский дрон "Орлан-10"Фото: Donat Sorokin/Tass/IMAGO
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В РФ производитель БПЛА "Орлан" закупает запчасти на Западе

Сергей Ромашенко
49 мин. назад

Россия использует беспилотники "Орлан-10" в войне против Украины. Их петербургский производитель закупает комплектующие в США и Китае в обход санкций, выяснили "Важные истории".

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Петербургская компания, производящая беспилотники "Орлан-10" для войны против Украины, закупает иностранные комплектующие в обход западных санкций через фирмы-посредники в США, Китае и России, следует из обнародованных в четверг, 15 декабря, материалов расследования, проведенного "Важными историями", агентством Reuters и Британским институтом оборонных исследований (RUSI).

Россия применяет "Орланы" в Украине с 2014 года. Как выяснили расследователи, дрон собран, в основном, из компонентов производства иностранных компаний - американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Производством "Орланов" в России занимается петербургская компания "Специальный технологический центр" (СТЦ), которая с 2016 года находится под санкциями США за "помощь ГРУ в проведении радиоэлектронной разведки". Согласно данным расследования, основной поставщик иностранных комплектующих для СТЦ - компания "СМТ-Айлогик". С января по октябрь она импортировала продукцию на 25,7 млн долларов.

Поставщики и посредники

"СМТ-Айлогик", в свою очередь, получает основной объем иностранных комплектующих от гонконгской Asia Pacific Links, которой владеет россиянин Александр Трофимов, проживающий в канадском Торонто. Как выяснили журналисты, с 2017 года Asia Pacific Links поставила "СМТ-Айлогик" комплектующие на 12 млн долларов. Около половины этой суммы пришлось на период с начала российского вторжения в Украину.

Американским посредником выступает компания Ik Tech, принадлежащая гражданину РФ и США Игорю Каждану, который также известен как Алекс Стэнтон. С 2018 по 2021 годы Ik Tech поставила в Россию товаров на 2,2 млн долларов. Больше 90 процентов из них пришлось на заказы "СМТ-Айлогик". Среди этих товаров было почти 1400 процессорных модулей производства Gumstix. Такие комплектующие были обнаружены в российских "Орланах" в Украине.

За нарушение правил экспортного контроля предусмотрена уголовная ответственность. В то же время производители едва ли чем-то рискуют, если поставки идут через посредника в третьей стране, а комплектующие не подпадают под экспортный контроль, отмечают авторы расследования.

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