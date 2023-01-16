Словакия завершила поставки Украине гаубиц Zuzana 2

Словакия передала Украине восьмую гаубицу Zuzana 2, выполнив контракт, заключенный в 2022 году. Теперь производитель этих САУ реализует новый украинский заказ.

Словакия завершила поставки Украинесамоходных артиллерийских установок Zuzana 2 в соответствии с заключенным в 2022 году контрактом, передав последнюю, восьмую гаубицу словацкого производства, сообщило Минобороны в Братиславе. "На сегодняшний день мы передали Украине полную батарею качественных артиллерийских систем производства нашего военно-промышленного комплекса", - заявил министр обороны Ярослав Надь.

Он выразил уверенность, что с помощью этих вооружений "украинские защитники смогут как можно больше жизней и приблизить свою Родину к безоговорочной победе над врагом". "Словакия твердо стоит на стороне Украины, которая продолжает бороться с незаконной агрессией. Уже восьмая гаубица Zuzana 2 теперь в распоряжении Вооруженных Сил Украины", - написал Надь в Twitter.

Как сообщило словацкое Минобороны, теперь производитель этих гаубиц, компания Konstrukta-Defense работает над реализацией нового украинского заказа: 16 гаубиц Zuzana 2, которые будут оплачены совместно Германией, Данией и Норвегией. По данным производителя, гаубица способна стрелять любыми видами снарядов калибра 155 миллиметров, используемых в войсках стран НАТО.

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