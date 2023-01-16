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Белорусская военная авиабаза "Зябровка" в Гомельской области, фото из архиваФото: Maxar Technologies/AP/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Россия и Беларусь начали совместные военные учения

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Масштабные маневры двух стран продлятся до 1 февраля. США не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну против Украины.

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В Беларуси утром в понедельник, 16 января, начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, сообщило белорусское министерство обороны. В Минске заявляют, что главная цель этих учений - "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач". Планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых, говорится в документе. 

Ранее сообщалось, что в учениях, которые продлятся до 1 февраля, задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил. Первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер. В то же время Муравейко обвинил соседнюю Украину в провокациях. В случае необходимости Беларусь "отреагирует на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", пригрозил он.

В связи с началом масштабных российско-белорусских учений вновь появились предположения, что Беларусь может вступить в войну России против Украины. В министерстве обороны США такие опасения сочли необоснованными. "Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских, и всё", - сказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

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