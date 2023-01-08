Минск: Летно-тактические учения с ВКС РФ начнутся 16 января

На 319-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 8 января (время московское).

Сергей Череватый: Заявления РФ об "операции возмездия" - информационная атака

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Представитель Восточной группировки войск ВС Украины Сергей Череватый отверг заявление Минобороны РФ о массированном ракетном ударе по Краматорску, который якобы стал "операцией возмездия" за атаку украинской стороны по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой области. "Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS", - цитирует Череватого "Украинская правда". "Это - информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия" ВС Украины по поражению больших скоплений личного состава, складов, логистики российской стороны украинскими высокоточными системами поражения. "У них такой возможности нет", - считает Череватый.

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На востоке Украины ВС РФ сконцентрировали значительные силы для выхода на границы Донецкой области. Такую оценку озвучила замминистра обороны Украины Анна Маляр. "На востоке ситуация - сложная", - констатировала она. "Наступает не только регулярная армия, но и частные… Сейчас очень тяжело в Соледаре", - указала Маляр. Она добавила, что большая часть украинской армии - мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.

Беларусь: С 16 января по 1 февраля пройдет совместное летно-тактическое учение Минска и Москвы

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С 16 января по 1 февраля пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и РФ, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси. В страну прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил вооруженных сил РФ, заявили в Минске. Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси, добавили в оборонном ведомстве.

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Поселок Теткино Глушковского района Курской области обстрелян "сегодня со стороны Украины". Об этом написал в Telegram губернатор области Роман Старовойт. "Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов", - заявил он. По словам Старовойта, никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи. "В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - добавил губернатор.

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Переговоры с Вашингтоном идут "в постоянном и нормальном" формате, Италия и США - "важные собеседники", однако разговора о вооружениях не велось в ходе телефонного звонка советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию интервью Corriere della Sera. По словам министра, шестой оборонный пакет еще не доработан, его отправка Киеву не состоится до получения информации от парламента. С французской стороной обсуждается также возможность технического совершенствования передачи систем противовоздушной обороны с учетом совместных технологий Рима и Парижа, добавил Таяни.

Ранее газета La Repubblica передала, что Салливан в разговоре с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, призвал Рим как можно быстрее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. Речь, по данным издания, шла о зенитных ракетных комплексах SAMP/T.

Представитель ГУР: Массированная ракетная атака РФ на инфраструктуру Украины может произойти сегодня или завтра

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Вадим Скибицкий Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

Новая массированная ракетная атака Москвы на инфраструктуру Украины "может состояться уже сегодня или завтра". Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его словам, Киев не исключает, что ВС РФ предпримут нападение вскоре после завершения одностороннего "перемирия" в Москве 7 января.

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) высоко оценило Германию как "надежного донора" в ее усилиях по защите беженцев. "Германия является важной страной для защиты беженцев, надежным гуманитарным донором в острых чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах ", - заявила в Берлине представитель УВКБ ООН в Германии Катарина Лумпп (Katharina Lumpp). Она добавила, что 2023 год снова станет "годом больших вызовов". В 2022 году ФРГ перечислила в фонд УВКБ ООН более 507 миллионов евро, что является вторым по размеру взносом после вклада США.

В Киеве и в Москве подтвердили обмен пленными 50 на 50

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В Киеве подтвердили очередной обмен пленными. В Украину возвращены 50 военнослужащих, написал в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, возвращены попавшие в плен на Чернобыльской АЭС, защитники Мариуполя, солдаты с Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской и других областей, где шли бои. Речь идет о 33 офицерах, а также 17 рядовых и сержантах.

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Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена, сообщило Минобороны РФ. Военнослужащих отправят на лечение в Москву.

Минобороны РФ заявило о массированном ракетном ударе по военным ВС Украины в Краматорске

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В Минобороны России заявили о массированном ракетном ударе по пунктам временной дислокации военнослужащих ВС Украины в Краматорске в Донецкой области Украины. В российском ведомстве утверждают, что в результате удара погибли более 600 украинских военнослужащих. В Минобороны РФ назвали атаку "операцией возмездия". По версии ведомства, в общежитии №28 находились более 700 военных, в общежитии №47 - более 600 военных. Украинская сторона цифры пока не прокомментировала. В ночь на 8 января российские войска обстреляли Донецкую область, нанеся семь ракетных ударов по Краматорску, сообщил ранее глава военной администрации региона Павел Кириленко. "В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив", - написал он. По словам Кириленко, обошлось без жертв.

В полночь 1 января был нанесен удар по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой области, где располагались российские военные. По данным Минобороны России, погибли 89 человек. Позднее была обнародована петиция гражданских активистов и независимых мундепов из Самары с призывом обнародовать имена погибших в Макеевке мобилизованных россиян. Ее инициаторы - редактор регионального онлайн-издания "Протокол. Самара" Сергей Подсытник, члены движения "Самара против войны", а также поддержавшие петицию организации "Весна" и "Штаб самарских депутатов" - полагают, что большинство из погибших в Макеевке мобилизованных из РФ были из Самарской области, а официальные данные Минобороны РФ о числе жертв занижены.

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Неподалеку от оккупированного ВС РФ "Мелитопольского завода Гидромаш" снова раздались несколько взрывов. Об этом написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, системы противовоздушной обороны ВС РФ "явно не помогает", в небо поднялась авиация.

"ВоенТВ" подтвердил прибытие в Беларусь эшелона техники и военнослужащих из РФ

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Еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой из РФ, входящими в состав региональной группировки войск, прибыл в Республику Беларусь. Это подтвердила белорусская гостелекомпания "ВоенТВ". "Прибыла техника управления сил. Добирались мы двое суток", - заявил начальник связи российской дивизии Вадим Чернышов. "Прибыли для проведения совместных действий. При нагнетании какой-то угрозы будем выполнять совместно… любые задачи по предназначению", - добавил он.

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Россия, как ожидается, может развернуть производство собственных дронов-камикадзе в Тольятти в Самарской области. Об этом со ссылкой на украинскую разведку заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. "Один из городов - это Тольятти… есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они (власти РФ. - Ред.) могут для себя отрабатывать", - отметил Данилов. Как передавала 19 ноября 2022 года газета The Washington Post, после нескольких недель обстрела украинских городов беспилотниками иранского производства Москва негласно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ. Российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, Москва быстро продвигается вперед к получению разработок и ключевых компонентов для начала производства в течение нескольких месяцев, сообщили источники.

Губернатор Курской области возмутился отдыхом депутата в Мексике

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Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт возмутился "видеоприветом", который прислал из Мексики депутат курской областной думы Максим Васильев. Соответствующую запись Старовойт оставил в Telegram. В интернет попало видео, на котором отдыхающий в Мексике Васильев пьет коктейль и произносит поздравление с Новым годом на испанском языке. "Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более - народных избранников", - отметил Старовойт. "Надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы", - добавил он. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предположил, что после новогодних праздников "ряды курских депутатов поредеют".

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В результате войны РФ в Украине заминированы 250 тысяч квадратных километров территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "На текущий момент это - самое большое минное поле в мире", - передала слова Шмыгаля южнокорейская газета The Korea Times. "Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные проблемы для сельского хозяйства, которое является одной из основных отраслей" Украины, отметил премьер. Размер заминированной территории превышает не только площадь всего Корейского полуострова (около 221 000 квадратных километров), но и Лаоса, Румынии (каждая - около 238 000 квадратных километров) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (около 244 000 квадратных километров), пишет газета The Korea Times.

Хроника событий 8 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 января 14.00 - 23.59 >>>

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