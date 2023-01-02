Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных в Макеевке

На 313-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 2 января (время московское).

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Великобритания продолжает обучение украинских военных. Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ , новобранцы с незначительным военным опытом или без него, смогут пройти курс обучения, основанный на курсе для резервистов Сухопутных войск вооруженных сил Соединенного Королевства, чтобы приобрести навыки для выживания и эффективных боевых действий на передовой.

По данным Генштаба ВСУ, с 2015 года Великобритания провела подготовку 22 000 украинских военнослужащих.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной об имеющихся в отношении нее подозрениях по статье "об умышленных действиях, совершенных представителем власти, по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины". Об этом говорится на сайте украинского ведомства .

СБУ "собрала доказательства участия главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора", указано в сообщении. По данным следователей, Набиуллина организовала введение рублевой зоны во временно захваченных районах юга и востока Украины и дала указание об открытии филиалов "подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений. Кроме того, глава российского Центробанка способствовала местным оккупационным администрациям в блокировании обращения гривны, полагают в СБУ.

Минобороны РФ: В Макеевке погибли 63 российских военнослужащих

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Минобороны России подтвердило гибель 63 российских военных в результате ракетного удара украинской стороны по Макеевке в Донецкой области. "В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации (в районе населенного пункта Макеевка. - Ред.) погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - указывает пресс-служба министерства .

Ранее Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что в результате удара украинских сил по расположению российских войск в Макеевке в новогоднюю ночь погибли около 400 мобилизованных.

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Несмотря на войну, объем украинского экспорта в ЕС в 2022 был выше, чем годом ранее.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас Фото: UKRAINE NEWS/Photoshot/picture alliance

Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью агентству "Укринформ" , не приведя, однако, конкретных цифр. Увеличение объема экспорта из Украины частично связано с полной либерализацией торговли, введенной ЕС в июне, вместе с приостановлением мер торговой защиты в отношении украинского импорта в ЕС, пояснил Маасикас.

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В Украине с начала полномасштабного вторжения России было зарегистрировано 1500 кибератак, сообщает украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации. По ее данным, к большинству взломов были причастны хакеры из России, в том числе такие хакерские группировки как Armageddon, Sandworm, APT28/Fancy Bear и APT 29/Cozy Bear.

Главными целями хакеров были при этом шпионаж (получение разведданных по логистике, вооружению, планам и операциям Сил безопасности и обороны), попытки выведения из строя объектов критической информационной инфраструктуры, лишение доступа граждан к государственным услугам и сервисам, банковскому обслуживанию и так далее, а также информационно-психологические операции и дезинформационные вбросы с целью подрыва доверия к способностям органов государственной власти, сил безопасности и обороны, распространения панических настроений среди населения, отмечается в сообщении .

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На протяжении последних пяти дней российские и украинские войска, вероятно, вели бои за контроль над трассой Р66, которая расположена к северу от контролируемого Россией города Кременная в Луганской области, следует из сводки Минобороны Великобритании.

"Трасса P66 является ключевым маршрутом снабжения из Белгородской области ВС РФ на северном участке Донбасского фронта. С октября украинская артиллерия препятствует его использованию, но если бы Украине удалось взять этот маршрут под свой контроль, это, вероятно, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", - указывает британская разведка.

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Россия не планирует завершение войны и готовится к новым наступлениям. Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии онлайн-изданию "РБК Украина" . Между тем, по его словам, на данный момент украинская разведка не может спрогнозировать, на каких именно направлениях планирует наступать Россия.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", - сказал Черняк.

По его оценке, ВС РФ будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако россиянам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, подчеркнул Черняк.

Хроника событий 2 января 00.00 - 13.59 >>>

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