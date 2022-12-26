В оккупированной Макеевке расстреляна семья из 8 человек

На 307-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 27 декабря (время московское).

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В оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляна семья из 8 человек, в том числе четверо детей, передают "Новости Донбасса". Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил со ссылкой на местные СМИ, что погибла цыганская семья: "Как стало известно, семью ромов из 8 человек расстреляли вагнеровцы, которые рассчитывали приобрести у погибших наркотики. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, что и послужило причиной расстрела. Не исключают также, что подтолкнуть к расправе озверевших вагнеровцев могла и ненависть по этническому признаку".

Как передают СМИ, преступники после убийства угнали автомобиль Skoda. Оккупационные власти уже объявили, что "задержаны трое подозреваемых" в "грабеже". Они якобы признались в "преступлении из корыстных побуждений с целью кражи автомобиля и ценного имущества".

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Белогоровке близ Лисичанска. По его словам, после многочасовых артиллерийских обстрелов группы по 10-20 оккупантов регулярно пытаются идти там в наступление. Однако ВСУ отражают все эти действия российской стороны, утверждает Гайдай. Он отметил также, что тяжелые бои продолжаются под Кременной, куда стянуто огромное количество российских резервов и техники.

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Первые партии американского оборудования для ремонта разрушенных российскими ударами электросетей уже находятся в Украине, и электрики используют его для ремонта поврежденной инфраструктуры, сообщает Генштаб ВСУ. В сообщении указывается, что правительство США выделило более 53 млн долларов для поддержки энергетической структуры Украины, американские и украинские представители правительственных органов, промышленности и коммунальных служб определили, какое доступное в США оборудование, может быть использовано для экстренной поддержки электросетей, а Транспортное командование Вооруженных сил США доставило первые партии в Украину.

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В подмосковном Подольске задержаны 8 мобилизованных, которые уехали из Луганской области и вечером 26 декабря явились в полицию, чтобы сдать оружие, пишет издание "База". Речь идет о мужчинах в возрасте от 20 до 44 лет, почти все они были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск. У них на руках были автоматы и пулеметы, которые они собирались сдать. "Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей и те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья. Там они и будут дожидаться решения следователей", - указывает издание.

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По сведениям известного украинского журналиста Владимира Золкина, в результате атаки на российский аэродром в Энгельсе накануне были повреждены 5 стратегических ракетоносца ТУ-95мс, 17 человек погибли, 26 ранены, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии. Также, по его словам, на аэродроме разрушена диспетчерская вышка. Официальных подтверждений этой информации нет.

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Россия не собирается "выходить с какими-либо инициативами" по договоренностям в сфере стратегических наступательных вооружений, а также по взаимным гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его утверждению, "от переговоров по последнему вопросу США отказались сами". Министр также выдвинул версию, что заявления неких "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина. Издание Newsweek в материале от 29 сентября со ссылкой на военные источники писало, что неядерные варианты находятся в центре внимания, включая "обезглавливающий удар". Официального комментария Пентагона на этот счет не поступало.

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В Telegram-канале "Кепка Пригожина" размещен ответ предположительно российского предпринимателя, владельца частной военной компании (ЧВК) Вагнера - Евгения Пригожина на вопрос редакции "Дни.ру" по поводу вызвавшего большой резонанс в соцсетях видеоролика, в котором некие два бойца обращаются к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. Те, нецензурно оскорбляя Герасимова, жалуются на отсутствие боеприпасов, необходимых, по их словам, чтобы воевать под Бахмутом "против всей украинской армии".

В голосовом сообщении предполагаемый Пригожин, названный "Евгением Викторовичем", косвенно подтвердил, что оба мужчины - боевики ЧВК. "Националистов на том нашумевшем видео нет", - заявил он, отвечая на вопрос "Это украинские националисты или бойцы ЧВК Вагнера?" Он также сообщил, что специально "заехал к ребятам в землянки" и, не упоминая Герасимова, пообещал, что "заставит решить" проблемы со снарядами. "Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны… Боеприпасы очень нужны, и хочется, чтобы все шевелились", - отмечается в аудиозаписи.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК Вагнера, которая, по ее словам, оплатила заказ. Как уточнила дипломат, в ноябре Северная Корея предоставила ЧВК пехотные ракеты и снаряды для их использования.

Глава Днепропетровской ОВА : Обстрелян Никополь

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Российские войска в ночь на 27 декабря обстреляли Никопольскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую общины. Об этом написал в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко. По его данным, пострадавших нет, ущерб нанесен домам и хозяйственным постройкам. В Никополе повреждена линия электропередачи, отметил Резниченко.

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Сотрудники полиции Украины с начала войны с Россией открыли 52 613 уголовных производств по возможным преступлениям, совершенным военнослужащими России и их пособниками. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, большинство дел - 41 039 - возбуждены по статье 438 Уголовного кодекса Украины - о нарушении законов и обычаев войны. Еще 9162 - по статье 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, 2224 - по статье 111-1 - о коллаборационистской деятельности, 103 - по статье 111 - о госизмене, 37 - по статье 113 о диверсии. Кроме того, 53 уголовных производства начаты в связи с возможным применением сексуального насилия военными РФ.

Минобороны Украины: ВС РФ хотят выйти до конца года на административную границу Донецкой области

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Минобороны Украины считает, что российские военные поставили перед собой цель выйти до конца года на административную границу Донецкой области. Такое мнение высказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Больше всего военной техники и вооружения, по ее словам, российская армия сконцентрировала в районе города Бахмут. "Там было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается", – рассказала Маляр.

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Российские оккупационные власти готовят так называемую "эвакуацию" жителей Энергодара Запорожской области, утверждает украинский "Центр национального сопротивления". Людей планируется вывозить автобусами в город Джанкой в Крыму - сначала добровольно, а затем и принудительно, заявили в Центре.

"Россияне намеренно инициируют гуманитарные кризисы на временно-оккупированных территориях, вывозя оттуда госучреждения, закрывая больницы и аптеки, чтобы сделать после этого жизнь местных невыносимых. В то же время жителей идеологически прокачивают по поводу наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместо этого жителям предлагают уехать, и обещают денежную компенсацию", - утверждают в Центре. По данным украинской стороны, российские оккупационные силы намерены таким образом изменить демографический состав населения, и создать пропагандистскую картинку об "убегающих" от Украины жителях.

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Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в вопросе поставок вооружений Украине, призвав к долгосрочному и превентивному планированию военной помощи Киеву. "Это проблема. Всегда лишь откликаться на украинские призывы о помощи - это не долгосрочная стратегия. Оружие должно доставляться превентивно туда, где уже возникают узкие места", - сказала она.

Отказ Германии поставлять Украине боевые танки "не только непонятен, но и тревожно недальновиден", добавила Штрак-Циммерман. "Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки. Особенно, когда слышу, что эти поставки означали бы особую провокацию России. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные установки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней. Поставка танков сейчас была бы важным дополнением для оттеснения российских сил", - заявила она, указав, что западный мир "с нетерпением ждет действий от Германии".

Украина хочет провести мирный саммит на площадке ООН

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Киев хочет провести мирный саммит на площадке ООН в ближайшие месяцы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью AP. По его словам, украинское правительство хотело бы провести форум до конца февраля, а председателем должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении всех стран на борт", - подчеркнул Кулеба.

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В Херсоне после ракетных ударов российских войск по центру города, совершенных за несколько часов до Рождества 24 декабря, 18 раненых мирных жителей до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Зеленский назвал ситуацию на Донбасском направлении "мучительной"

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Президент Украины Владимир Зеленский в Бахмуте, фото из архива Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении назвал ситуацию на Донбасском направлении "тяжелой" и "мучительной". "Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы - а это значительные ресурсы, - чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", - рассказал Зеленский, подчеркнув, что ВСУ удается удерживать позиции. "Я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в разных регионах Украины около 9 миллионов человек остаются без электричества. "Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает", - подчеркнул президент.

Хроника событий 26 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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