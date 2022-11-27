Оккупационные власти опровергают возможность сдачи ЗАЭС

На 278-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 28 ноября (время московское).

++12.15++

В Молдове приостановлена работа шести пунктов пропуска на границе с Украиной, заявила пограничная полиция в Кишиневе. Утром 28 ноября стало известно, что приостановлена работа трех пунктов пропуска: Вулканешты - Виноградовка, Мирное - Табаки и Бессарабка - Серпневое. Позже ведомство сообщило об аналогичных мерах еще на трех КПП: Чадыр-Лунга - Новые Траяны, Окница - Сокиряны, а также Сейц - Лесное. "Причина - отсутствие электричества на украинской стороне и технические сбои в базе данных украинских властей", - указывается в заявлении в Telegram.

++11.57++

Компания "Укрэнерго" объявила о новых аварийныхотключений электричества по всей Украине из-за "стремительного увеличения дефицита мощности". Причиной стали "аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях", а также рост потребления из-за ухудшения погодных условий, указывается в заявлении в Telegram . "В настоящее время дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей. Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях", - отметили в "Укрэнерго". В компании также напомнили, что общий дефицит в энергосистеме является следствием уже "семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре", которые привели к масштабным и сложным повреждениям.

++11.40++

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения электроэнергии в украинской столице будут продолжаться всю зиму. "Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", - заявил он в интервью изданию "РБК-Украина" . Он выразил уверенность, что полной эвакуации Киева не будет, но призвал готовиться "к разным сценариям, в том числе и к плохим". "Я прошу каждого киевлянина учесть разные сценарии и быть готовым… Просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки, закачайте офлайн карты на свои телефоны", - заявил Кличко.

В Киеве заявили о почти 600 погибших за сутки россиянах

++11.16++

Российский "Газпром" заявил о решении не сокращать поставки газа в Молдову. "Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - отмечается в Telegram-канале российского концерна .

++11.01++

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 27 ноября погибли около 590 воюющих против Украины россиян, а общие потери российской армии в полномасштабной войне достигли 87900 тысяч человек. Кроме того, российская сторона потеряла в общей сложности 2908 танков (+3 единицы за последние сутки), 5861 боевую бронированную машину (+5), 1899 артиллерийских систем (+2), отмечается в сообщении Генштаба в Facebook .

Оккупационные власти опровергают возможность сдачи ЗАЭС

++10.48++

Оккупационные власти Энергодара в Запорожской области опровергли информацию о готовящемся отходе российских сил из города. Запорожская АЭС остается под российским контролем, заявили в так называемой "администрации" Энергодара. Кроме того, в заявлении указывается на планы по созданию резервного источника энергоснабжения для ЗАЭС, работы по переводу двух энергоблоков в режим горячего останова для подачи тепла жителям Энергодара и перевод персонала под юрисдикцию российской эксплуатирующей организации. Накануне в Киеве допустили скорый уход российких войск с ЗАЭС.

Минобороны Великобритании указало на уязвимость Херсона

++10.29++

Минобороны Великобритании в очередном обзоре в Twitter указывает на продолжении ежедневных обстрелов Херсона российскими войсками, несмотря на его освобождение 11 ноября. Только 24 ноября в результате ударов погибли 10 человек, а 27 ноября в районе Херсона зафиксировано 54 обстрела, пишет британское ведомство. "Город уязвим, потому что остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут обстрелы с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей", - отмечается далее.

++10.10++

"Коммерсант" сообщил об отказах или массовых ошибках в предоставлении кредитных каникул мобилизованным российскими банками. По его данным, активные жалобы на "недобросовестный подход" банков к предоставлению кредитных каникул призванным гражданам начались в ноябре. В частности, на форуме Banki.ru издание нашло больше десятка таких жалоб от клиентов Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других кредитно-финансовых организаций. "Например, один из пострадавших рассказывает, как в связи с мобилизацией отца пытался добиться каникул по его кредиту, однако "банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку". Другой отмечает, что банк принял документы, но уже в течение трех часов после подачи заявки пришел отказ в кредитных каникулах. Еще один пострадавший говорит, что, несмотря на формальное одобрение кредитных каникул, в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, "горит просрочка и капают пени", - указывает газета.

++09.45+

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о сложной военной операции по освобождению Кинбурнской косы в Николаевской области. "Там происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору стоит приобщать Николаевскую область", - заявила она в ходе телемарафона. Ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ВСУ освободили всю территорию области, кроме Кинбурнской косы.

++09.25++

В Варшаве появилась Аллея жертв российской агрессии, так теперь называется велосипедно-пешеходная дорожка перед посольством РФ в Варшаве, сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. "Польша помнит", - написал он в Twitter.

Генштаб ВСУ: за сутки ВС РФ совершили 4 ракетных удара и более 50 обстрелов из РСЗО

++09.04++

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Россияне нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке на Днепропетровской области, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам, сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook .

Кроме того, украинский Генштаб подтвердил поражение российского объекта в районе Энергодара. 26 ноября уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих, указал он. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий ВСУ около 80 россиян получили ранения, число погибших уточняется. "В целях дискредитации Сил обороны российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами", - отмечается далее.

++08.40++

Российские силы минувшей ночью атаковали три населенных пункта Никопольского района Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. "Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую", - написал он в Telegram . По его словам, "в мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов", обошлось без пострадавших.

++08.20++

Российские силы вывезли всех активных коллаборантов из Новой Каховки, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), сославшись на местное подполье. "Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству", - указывается в заявлении . Одновременно ЦНС призвал местных жителей покинуть город к моменту его освобождения Вооруженными силами Украины (ВСУ).

ISW: Силы РФ укрепляют позиции на востоке Херсонской области

++05.50++

Российские силы укрепляют свои позиции вдоль критически важных линий снабжения на востоке Херсонской области на случай возможного контрнаступления украинских войск, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW) cо ссылкой на спутниковые снимки.

Приоритет российские силы отдают рытью траншей и возведению противотанковых оборонительных сооружений вдоль линий снабжения, которые соединяют подразделения РФ на левом берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области, в аннексированном Крыму и в районе Мелитополя. Эта активность демонстрирует, что российское военное руководство считает перспективу украинского контрнаступления через Днепр серьезной угрозой, считают в ISW.

"Российские силы явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку, и не отдают приоритет оборонительным позициям, чтобы остановить такую переправу. Российские военные создают условия для длительной обороны на востоке Херсонcкой области, что может позволить подготовить прочный украинский плацдарм на восточном берегу Днепра", - констатируют аналитики ISW.

++03.40++

Противотанковые комплексы Javelin (фото из архива) Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Военная помощь США Украине может затруднить поддержку вооружениями Тайваня, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Конгресса и правительства. По состоянию на декабрь 2021 года Вашингтон недопоставил на Тайвань вооружения на 14 млрд долларов, но теперь отставание выросло до 18,7 млрд, указали собеседники газеты. По их словам, на остров до сих пор не пришли 208 переносных противотанковых комплексов Javelin и 215 зенитно-ракетных комплексов Stinger.

В мае Минобороны США указывало, что Киев не является причиной отставания поставок Тайваню. Вашингтон отправляет Украине оружие из существующих запасов, а на Тайвань - новые, недавно произведенные единицы, объяснило ведомство.

++01.45++

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует 28 ноября заверить Украину в сохранении военной помощи в следующем году, сообщают британские СМИ со ссылкой на подготовленную речь главы правительства. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы обеспечим новую поддержку в противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, от которой он зависит. Защищая Украину, мы защищаем самих себя", - цитирует речь агентство Reuters.

Украина вернулась к стабилизационным графикам отключения энергии

++00.05++

В большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии, и ситуация находится под контролем профильных служб, сообщил в вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский . По его словам, наступающая неделя "может быть такой же сложной, как и уходящая", поскольку российская армия готовит новые масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры. "Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению", - заявил Зеленский.

Хроника событий 27 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: