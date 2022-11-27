277-й день войны: Киев допускает скорый уход войск РФ с ЗАЭС

Глава "Энергоатома" сообщил о возможной подготовке ВС РФ к выходу с Запорожской АЭС. В Киеве почти восстановили подачу света, воды и тепла. Премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку.

На 277-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 27 ноября, российские войска пытаются удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии и ведут контрнаступление, освобождая населенные пункты своей страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Украинские власти сообщили об обстрелах Кривого Рога и Курахова

Утром 27 ноября российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, сообщил глава городской администрации Александр Вилкул. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, имеются серьезные разрушения.

Днем этого же дня под обстрел российской артиллерии попал город Курахово в Донецкой области, заявил глава военной администрации региона Павел Кириленко. В результате атаки два человека погибли и один был ранен. Кроме того, четыре дома получили повреждения.

Еще один человек погиб в результате удара ВС РФ по Днепру 26 ноября. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Резниченко, спасатели утром в воскресенье достали тело из-под завалов разрушенных ракетой складов. Во время атаки пострадали 13 человек, трое остаются в больницах, указал Резниченко.

В ночь на 27 ноября ракетным ударам российских войск подвергся пригород Запорожья, рассказал глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, в результате "взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание". Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, за сутки 26 ноября ВС РФ 54 раза обстреляли Херсонскую область, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. В результате обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

Россияне пишут об обстреле Донецка и Шебекино в Белгородской области

Российская сторона в воскресенье днем сообщила, что ВСУ обстреляли центр Донецка. По данным корреспондентов РИА "Новости", один из ударов пришелся по жилому дому, загорелась квартира, но пострадавших нет. Под обстрелы попали Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы, отметил назначенный Россией "мэр" города Алексей Кулемзин.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле окраин города Шебекино с украинской стороны. Пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram глава региона, но повреждены линии электропередачи, в результате чего на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

Глава "Энергоатома": ВС РФ, возможно, готовятся покинуть ЗАЭС

Наблюдаются признаки того, что российские войска готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), утверждает глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин. По словам Котина, которого цитирует "Украинская правда", в последнее время "очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль". "Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти", - сказал он в эфире телемарафона.

При этом Котин подчеркнул, что "пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС", но можно сказать, что они "готовятся". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Компании ФРГ усилят помощь украинскому энергосектору

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу со статс-секретарями при министре по вопросам экономики и защиты климата ФРГ Франциской Брантнер (Franziska Brantner) и Штефаном Венцелем (Stefan Wenzel), а также руководителями ведущих германских энергетических компаний, сообщается на сайте украинского правительства. Во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков и глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Галущенко рассказал участникам встречи, что в результате масштабных ракетных обстрелов со стороны России пострадало около 50 процентов всей энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому сейчас энергетические компании нуждаются в оборудовании и материалах для ремонта энергетических объектов и восстановления устойчивого энергоснабжения потребителям. Германская сторона заверила украинскую в полной поддержке. Представители энергетических компаний подчеркнули, что приложат все усилия для расширения и ускорения помощи энергетическому сектору Украины.

В связи с усилившимися ракетными ударами РФ по сети электро- и теплоснабжения Украины сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Kllingbeil) призвал Германию увеличить объем помощи украинцам. "Путин как никогда ранее ведет войну против гражданского населения", - сказал он в интервью газете Bild am Sonntag. Уничтожая инфраструктуру Украины, Путин добивается того, чтобы люди там сидели в темноте и мерзли, указал Клингбайль, подчеркнув: "Поэтому в дополнение к военной поддержке мы должны еще быстрее и в более обширном объеме поставлять генераторы тока и отапливаемые палатки. Мы должны предотвратить масштабное отключение электричества в Украине".

В Киеве почти полностью восстановлено электроснабжение

По состоянию на утро 27 ноября в Киеве были почти полностью восстановлены электроснабжение, а также подача воды, тепла и мобильная связь. Ремонт системы электросетей - на завершающей стадии, сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация. В то же время она не исключила возможности плановых отключений из-за нагрузки на электросеть.

На конец недели специалисты смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается на уровне 20 процентов, написал в Facebook украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", - добавил он.

Генштаб ВСУ: В России готовится волна "скрытой мобилизации"

В России и на оккупированных территориях Украины готовится новая волна "скрытой мобилизации", утверждается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. По данным украинского командования, подготовительные мероприятия для призыва резервистов начнутся уже 10 декабря. Генштаб не сообщает, на чем конкретно он основывает свой вывод.

Тем временем члены движения "Феминистское антивоенное сопротивление" и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат - срочников 27 ноября опубликовали открытое письмо с требованием прекращения войны в Украине. Обращение адресовано председателю Комитета по социальной политике Совета Федерации Инне Святенко, председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной и другим членам этих комитетов. "Мы требуем вывода войск с территории Украины, возвращения всех солдат домой, защиты солдат - срочников от участия в любых военных действиях, принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, достойной материальной поддержки детства и материнства", - подчеркивается в послании.

В соцсети "ВКонтакте" заблокирована группа "Совета матерей и жен"

В России по требованию Генеральной прокуратуры заблокирована страница сообщества движения "Совет матерей и жен" в социальной сети "ВКонтакте", сообщили российские интернет-СМИ. При попытке открыть страницу группы появляется сообщение, в котором говорится, что страница закрыта на основании требования Генпрокуратуры РФ от 26 ноября 2022 года. В "Совете матерей и жен" объединены родственницы мужчин, мобилизованных на войну против Украины. Сообщество оформилось в ноябре по инициативе жительницы Самары Ольги Цукановой, которая пыталась не допустить отправки своего сына-срочника в Украину. В организацию уже вошли женщины из 89 городов России.

Премьер Бельгии ужаснулся от увиденного в Буче и Бородянке

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на второй день своего визита в Украину посетил Бучу и Бородянку в Киевской области. Фото из поездки глава бельгийского кабмина обнародовал в Twitter, подписав, что "шокирован и испытывает гнев". "Как можно быть настолько жестокими?" - написал он. "Бельгия будет продолжать бороться против безнаказанности виновных в варварских военных преступлениях, совершенных здесь российскими войсками", - подчеркнул Де Кроо.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сопровождавший бельгийского премьера, также поделился фотографиями поездки. "Посетили место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также побывали в поселке Бородянка, который после российской оккупации почти полностью разрушен", - написал Кулеба в Telegram.

На фоне агрессивной войны России в Украине вспомнили о 90-й годовщине Голодомора. Де Кроо, а также главы правительств Польши и Литвы Матеуш Моравецкий и Ингрида Шимоните выразили в Киеве свою поддержку Украине. Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал отдельные государства к большей солидарности в размещении беженцев. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна не будет "сломлена". Украинцы "прошли через ужасные вещи", отметил украинский лидер. "Раньше они (ВС РФ. - Ред.) хотели уничтожить нас голодом, теперь - темнотой и холодом", - добавил он.

NYT: 20 стран НАТО исчерпали ресурс по отправке оружия Киеву

Двадцать из 30 стран-членов НАТО значительно исчерпали военные ресурсы для отправки оружия в Украину, сообщил газете The New York Times (NYT) представитель Североатлантического альянса. Однако остальные государства - в состоянии предоставлять значительные вооружения. Речь идет, в частности, о таких крупных союзниках, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с похвалой отозвался о произведенных Германией поставках вооружений Украине. "Сильная поддержка со стороны Германии играет решающую роль (для украинской армии. - Ред.)", - подчеркнул он в беседе с газетой Welt am Sonntag за два дня до начала встречи министров иностранных дел стран-членов альянса в Бухаресте. По словам Столтенберга, "немецкие системы ПВО помогают защитить от российских ракет школы, дома и больницы". "Мы все должны продолжать оказывать Украине поддержку и усиливать ее", - призвал генсек НАТО, добавив, что таким образом можно помочь украинцам реализовывать свое право на самооборону.

Министры юстиции G7 обсудят военные преступления в Украине

Министры юстиции стран G7 ("Группа семи", "большая семерка") обсудят наказания за военные преступления в Украине 28-29 ноября в Берлине, сообщил глава Минюста ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Мы будем говорить в первую очередь об ужасающих военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины и которые мы хотим преследовать и наказать", - подчеркнул он. Встреча будет посвящена, в частности, более эффективной координации усилий по расследованию.

По словам Бушмана, "международное уголовное право опирается" на тот факт, что "военные преступления не должны оставаться безнаказанными, - независимо от того, где они совершаются и кто их совершает".

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