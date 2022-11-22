МАГАТЭ описало повреждения ЗАЭС в результате обстрелов

В результате обстрелов в минувшие выходные на Запорожской АЭС произошла нерадиоактивная утечка конденсата и была повреждена главная дорога.

Обстрелы Запорожской атомной электростанции повредили резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник, 21 ноября.

Эксперты агентства, осмотревшие станцию, обнаружили, что, помимо резервуаров, обстрелы повредили главную дорогу, идущую вдоль реакторов, железную дорогу, трубопровод со сжатым воздухом и крышу вспомогательного здания на территории АЭС.

"Это является серьезной причиной для беспокойства, поскольку ясно демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Все шесть реакторов АЭС в стабильном состоянии

Состояние всех шести реакторных блоков станции эксперты МАГАТЭ назвали стабильным - места хранения ядерного топлива и отходов при ударах не были повреждены.

Четыре реактора АЭС остаются в режиме холодной остановки, два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и жителей Энергодара, заявили в МАГАТЭ. Сотрудники станции уже начали устранять некоторые повреждения и убирать площадку после обстрелов, добавили в агентстве.

Возобновление обстрелов ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года - вскоре после начала вторжения. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции.

Последний раз территорию АЭС обстреляли 19 и 20 ноября. По словам экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции, более 10 взрывов произошли на площадке АЭС" в опасной близости от ядерных реакторов". "Речь идет о метрах, а не о километрах", - подчеркнул Гросси.

"На территории этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, это следует немедленно прекратить. Как я уже много раз говорил, они играют с огнем", - заявил глава МАГАТЭ. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

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