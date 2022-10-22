G7 требует вернуть Киеву полный контроль над ЗАЭС

На 242-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 23 октября (время московское).

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"Большая семерка" осудила повторяющиеся похищения Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции и призвала к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией. "Эти действия еще больше подрывают ядерную безопасность ЗАЭС, лишая ключевой персонал возможности выполнять свои функции. Мы решительно отвергаем эти безрассудные, жестокие и опасные действия и требуем немедленного освобождения задержанных", - говорится в заявлении Группы директоров G7 по нераспространению ядерного оружия.

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В результате российского ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры в Ровно произошло частичное обесточивание химического завода "Ровноазот" и вынужденная аварийная остановка его ключевых цехов по производству минеральных удобрений - цехов аммиака, азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры. Об этом сообщила пресс-служба холдинга Дмитрия Фирташа Group DF , отметив, что экологическая ситуация на предприятии находится в пределах норм.

Согласно сообщению, цех нейтрализации и очистки сточных вод продолжает работать бесперебойно, прием сточных вод происходит в штатном режиме.

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На южном направлении украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили в течение дня более двухсот огневых задач, штурмовая и армейская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем ПВО противника, сообщает Оперативное командование "Юг". В его сводке указывается, что ориентировочные потери российской стороны за минувшие сутки составили: 2 вертолета, 2 танка, реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники, 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах, а также 47 российских военнослужащих. Кроме этого, были повреждены 3 единицы авто-бронетехники и самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" противника.

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В Полтавской и Днепропетровской областях раздались взрывы, передают местные СМИ и пользователи соцсетей. В частности, о взрыве в Кременчуге Полтавской области написал городской голова Виталий Малецкий.

По сведениям Telegram-канала "Днепр Областной", взрывы также раздавались во время воздушной тревоги в Синельниковском районе Днепропетровской области. По предварительным данным, там работает система ПВО.

Президента "Мотор Сич" подозревают в госизмене

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье президента компании "Мотор Сич", бывшего многолетнего депутата Верховной рады Вячеслава Богуслаева по подозрению в коллаборационизме и госизмене. Об этом сообщает целый ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, отмечая, что 83-летний Богуслаев, обладатель многочисленных украинских наград, в том числе звания Герой Украины, отправлен под конвоем в Киев. По сведениям местного издания "ЗаБор", в субботу, 22 октября, у него дома прошли обыски. Запорожское предприятие "Мотор Сич" - один из ведущих в мире производителей авиадвигателей и газотурбинных установок.

Зеленский: Нужно ввести санкции против российских пропагандистов

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над внесением в международные санкционные списки работников российского шоу-бизнеса и ТВ, одобряющих продолжающиеся обстрелы войсками РФ гражданских объектов в Украине.

Работа над трансляцией очередной конференции Владимира Путина на российском ТВ Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance

"Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают или оправдывают террор… Русская армия проигрывает и отступает на поле боя, а поэтому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед", - заявил украинский лидер в обращении к гражданам вечером 22 октября.

По словам Зеленского, украинские власти "работают" над тем, чтобы в отношении подобных лиц были введены пакеты персональных санкций и они "вообще ничего не могли делать в мире".

Хроника событий 22 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 октября 00.00 - 13.59 >>>

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