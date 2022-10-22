Суд в США приговорил экс-помощника Трампа к 4 месяцам тюрьмы

Стива Бэннона приговорили к реальному сроку и уплате 6500 долларов по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Но бывший главный советник Дональда Трампа останется на свободе на время апелляции.

Суд в США в пятницу, 21 октября, приговорил к четырем месяцам тюрьмы Стива Бэннона - соратника экс-президента страны Дональда Трампа, занимавшего при нем пост главного советника главы Белого дома. Его осудили за неуважение к Конгрессу и отказ от дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Бэннон также был оштрафован на 6,5 тыс. долларов.

В июле коллегия присяжных признала его виновным в игнорировании повестки, присланной комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу о беспорядках в Капитолии в начале января 2021 года. Бэннон не явился по запросу и не предоставил запрошенные комиссией документы, которые помогли бы в расследовании нападения на Капитолий, согласился суд.

Гособвинение запрашивало больший срок

По утверждению прокурора, Бэннон заслужил более длительный срок, потому что следовал "стратегии недобросовестности", а его публичные заявления ясно дали понять, что экс-советник Трампа хотел помешать расследованию. Обвинение настаивало на шести месяцах лишения свободы и максимальном штрафе в 200 тыс. долларов.

Окружной судья позволил Бэннону остаться на свободе в ожидании апелляции, которая, как отмечает агентство AP, может затянуться на долгое время. "На мой взгляд, мистер Бэннон не взял на себя ответственность за свои действия", - подчеркнул судья перед вынесением приговора.

Защита настаивает, что Бэннон не игнорировал повестку, а лишь хотел, чтобы при его даче показаний Комитету присутствовал адвокат Трампа, в чем экс-советнику главы Белого дома было отказано, пишет AP.

Штурм Капитолия и расследование Конгресса США

Расследование спецкомитета Палаты представителей связано с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где в этот момент проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе служащий полиции. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

В июле 2022 года комиссия Палаты представителей Конгресса США завершила публичные слушания, в ходе которых в адрес Трампа прозвучали обвинения в преднамеренном бездействии. Он, как посчитали в комиссии, отказался призвать своих сторонников разойтись по домам.

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