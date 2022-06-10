 Комиссия Конгресса США: Трамп подстрекал к штурму Капитолия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Комиссия Конгресса США: Трамп подстрекал к штурму Капитолия

Следственная комиссия назвала беспорядки 6 января 2021 года попыткой госпереворота. "Насилие не было случайностью. Это была последняя попытка Трампа", - заявили конгрессмены.

Первый раунд публичных слушаний в Конгрессе о штурме Капитолия

Первый раунд публичных слушаний в Конгрессе о штурме Капитолия

Комиссия Конгресса США по расследованию штурма Капитолия возложила главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года на тогдашнего президента Дональда Трампа. "6 января стало кульминацией попытки госпереворота, наглой попытки свергнуть правительство. Насилие не было случайностью. Это была последняя попытка Трампа", - заявил председатель комиссии - конгрессмен-демократ Бенни Томпсон на открытии первого раунда публичных слушаний вечером в четверг, 9 июня.

Зампред следственной комиссии - республиканка Лиз Чейни констатировала: "Президент Трамп призвал толпу, собрал ее и поджег пламя этого нападения". После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в тогдашних событиях.

По словам Чейни, следственная комиссия пришла к выводу, что тогдашний президент несправедливо выдвинул обвинение в мошенничестве на выборах, поощрял бунт вместо того, чтобы вмешаться, и прибег к коррупции, чтобы остаться на посту президента.

Предполагаемое мошенничество на выборах

В рамках первого из шести запланированных заседаний, которое транслировалось в прямом телеэфире, в поле зрения комиссии находились важнейшие советники и члены семьи Трампа. На слушания были также приглашены два свидетеля - полицейская Кэролайн Эдвардз, получившая в ходе беспорядков черепно-мозговую травму, и оператор Ник Куэстед, снимавший правых экстремистов из группировки Proud Boys. Конгрессмены продемонстрировали видеозаписи и показания дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, бывшего вице-президента США Майка Пенса и генпрокурора Уильяма Барра.

Члены штаба Трампа, включая его дочь Иванку, согласно следственной комиссии, опровергли ложные утверждения бывшего президента о предполагаемом мошенничестве на выборах. То же самое сделали ранее и целый ряд судов, чиновников и членов администрации Трампа.

В то же время сам Дональд Трамп до сих пор не отказался от утверждений о том, что его поражение на президентских выборах 2020 года стало результатом масштабного мошенничества. В преддверии первого раунда слушаний в Конгрессе он резко раскритиковал деятельность следственной комиссии. Трамп не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Смотрите также:

  • Дебаты в здании Конгресса по результатам президентских выборов в США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

  • Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 25:59

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Аудио- и видеофайлы по теме

20 тысяч солдат вокруг Капитолия: как это выглядит? (15.01.2021)  

Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Президиум Европарламента сделал заявление о статусе кандидата для Украины  

Власти ФРГ готовятся к новой волне коронавируса  

Как война в Украине изменит конституцию Германии  