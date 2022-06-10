Комиссия Конгресса США: Трамп подстрекал к штурму Капитолия

Комиссия Конгресса США по расследованию штурма Капитолия возложила главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года на тогдашнего президента Дональда Трампа. "6 января стало кульминацией попытки госпереворота, наглой попытки свергнуть правительство. Насилие не было случайностью. Это была последняя попытка Трампа", - заявил председатель комиссии - конгрессмен-демократ Бенни Томпсон на открытии первого раунда публичных слушаний вечером в четверг, 9 июня.

Зампред следственной комиссии - республиканка Лиз Чейни констатировала: "Президент Трамп призвал толпу, собрал ее и поджег пламя этого нападения". После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в тогдашних событиях.

По словам Чейни, следственная комиссия пришла к выводу, что тогдашний президент несправедливо выдвинул обвинение в мошенничестве на выборах, поощрял бунт вместо того, чтобы вмешаться, и прибег к коррупции, чтобы остаться на посту президента.

Предполагаемое мошенничество на выборах

В рамках первого из шести запланированных заседаний, которое транслировалось в прямом телеэфире, в поле зрения комиссии находились важнейшие советники и члены семьи Трампа. На слушания были также приглашены два свидетеля - полицейская Кэролайн Эдвардз, получившая в ходе беспорядков черепно-мозговую травму, и оператор Ник Куэстед, снимавший правых экстремистов из группировки Proud Boys. Конгрессмены продемонстрировали видеозаписи и показания дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, бывшего вице-президента США Майка Пенса и генпрокурора Уильяма Барра.

Члены штаба Трампа, включая его дочь Иванку, согласно следственной комиссии, опровергли ложные утверждения бывшего президента о предполагаемом мошенничестве на выборах. То же самое сделали ранее и целый ряд судов, чиновников и членов администрации Трампа.

В то же время сам Дональд Трамп до сих пор не отказался от утверждений о том, что его поражение на президентских выборах 2020 года стало результатом масштабного мошенничества. В преддверии первого раунда слушаний в Конгрессе он резко раскритиковал деятельность следственной комиссии. Трамп не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Смотрите также:

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть". Автор: Павел Мыльников

