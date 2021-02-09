 Второй импичмент Трампу: в чем обвиняют экс-президента США? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.02.2021

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Мир

Второй импичмент Трампу: в чем обвиняют экс-президента США?

Сенат США рассматривает вопрос об импичменте Дональду Трампу. Впервые в истории страны эта процедура возбуждена в отношении президента, уже покинувшего свой пост.

Дональд Трамп выходит из зала

Дональд Трамп ушел, чтобы (не) вернуться?

Вопрос об импичменте Дональду Трампу  Сенат США рассмотрит 9 февраля. Это первый случай в истории страны, когда такая процедура проводится против одного и того же президента повторно. Также впервые с угрозой лишения полномочий столкнулся политик, который и так больше не является главой государства. DW попросила экспертов оценить шансы на то, что запущенная Палатой представителей процедура на этот раз приведет к осуждению Трампа.

Штурм Капитолия

Совместное заседание обеих палат Конгресса США 6 января должно было стать простой формальностью для окончательного утверждения результатов выборов главы государства, согласно которым 46-м президентом страны становился демократ Джо Байден.

Штурм Капитолия 6 января

Штурм Капитолия 6 января

Обычно эта процедура проходит без каких-либо осложнений, но на этот раз все было иначе. Толпа разъяренных сторонников Дональда Трампа, еще находившегося на посту президента США, ворвалась в Капитолий , грубо прервав заседание парламентариев. При этом сам Трамп дополнительно раззадорил вандалов, в очередной раз голословно заявив о том, что выборы были сфальсифицированы, и призвав тысячи вышедших на улицы людей "идти на Конгресс".

Поклонники Трампа восприняли этот призыв буквально и устроили настоящий штурм здания, в котором бьется сердце американской демократии. В результате погибли пять человек, в том числе один полицейский. После этого против Дональда Трампа в Палате представителей было выдвинуто обвинение в подстрекательстве к мятежу.

Первый импичмент Трампу

Год назад, после первой процедуры импичмента, начатой против него из-за попыток посредством давления на Украину обеспечить себе преимущество на выборах, Трампу удалось остаться в должности президента. И вот теперь он снова столкнулся с угрозой осуждения по той же статье - хотя он уже и не является действующим главой государства.

В американском Конгрессе

В американском Конгрессе

Процедура импичмента была запущена в Палате представителей  еще в то время, когда Трамп занимал пост президента США. Однако Сенат из-за недостатка времени оказался вынужденным рассмотреть этот вопрос уже после вступления в должность главы государства победившего на выборах Байдена. Это обстоятельство, как и многие другие, связанные с личностью Трампа, дополнительно накаляет страсти вокруг процедуры импичмента американских избирателей как из демократического, так и из республиканского лагеря.

Зачем лишать должности бывшего президента?

Сенатор-республиканец из Пенсильвании Даг Мастриано - еще до штурма здания Конгресса толпой - был в числе сторонников Трампа, устроивших марш в направлении Капитолия . Идею объявить импичмент экс-президенту он считает "ужасной" и напоминает о том, что во всей истории страны подобный процесс проходил всего четыре раза, причем два из них - за последние 13 месяцев.

"Это не поможет сплотить нацию", - подчеркивает Мастриано в интервью DW. По его мнению, Джо Байдену следует прекратить процедуру импичмента против своего бывшего соперника на выборах, ведь она "имеет чисто символический характер, поскольку Трамп уже и так покинул должность президента".

В свою очередь, Майкл Корнфилд - эксперт по политическому менеджменту Университета имени Джорджа Вашингтона в столице США - считает, что демократы задействуют все рычаги, чтобы публично привлечь Трампа к ответственности. Штурм Капитолия  ученый называет "небывалым, шокирующим нападением на демократию". "Демократам важно, чтобы республиканские сенаторы официально высказали свою позицию по этому вопросу", - отмечает Корнфилд.

Каковы шансы на то, что Трампу объявят импичмент?

Поскольку у демократов в Сенате имеется только минимальное численное преимущество, шансы на то, что Трамп действительно проиграет процесс, невелики. Ведь для объявления импичмента необходимо большинство в две трети голосов, которое невозможно получить без широкой поддержки со стороны республиканцев.

На заседании Сената США 27 января

На заседании Сената США 27 января обсуждал вопрос импичмента Трампу

Однако демократы преследуют в этом процессе еще одну важную цель, а именно - лишить Трампа права вновь занимать высокие государственные посты. Для принятия такого решения будет достаточно простого большинства голосов в Сенате. Но само голосование по этому вопросу станет возможным только в случае объявления Трампу импичмента, для чего, как уже было сказано, необходимо две трети голосов сенаторов.

Поэтому демократы делают ставку на то, что от Дональда Трампа  устали и многие его соратники по партии, которые будут готовы поддержать импичмент уже ради того, чтобы предотвратить его политический камбэк на следующих выборах.

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    Автор: Павел Мыльников


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