 Рейтинг доверия Байдену выше, чем когда-либо Трампу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2021

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Мир

Рейтинг доверия Байдену выше, чем когда-либо Трампу

К концу первой недели на посту президента Джо Байдена 54 процента американцев положительно оценивают его действия. Рейтинг Дональд Трамп никогда не приближался к таким показателям.

Джо Байден

Джо Байден

Рейтинг доверия американцев Джо Байдену на исходе первой недели на посту президента выше, чем аналогичный показатель  Дональда Трампа в любой период его четырехлетнего срока. Это следует из опубликованного в среду, 27 января, университетом Монмута социологического опроса, согласно которому 54 процента американцев положительно оценивают действия Байдена на посту президента. 30 процентов дали ему негативную оценку.

Рейтинг Дональда Трампа никогда не приближался к таким показателям. В первые шесть месяцев его работы на посту президента США популярность Трампа в среднем составляла 41,4 процента, а в последнюю неделю президентского срока его деятельность положительно оценивали лишь 34 процента американцев.

Глава Белого дома без "медового месяца" 

Дональд Трамп стал первым президентом за полвека без "медового месяца" с избирателями - обычно популярность нового президента в первые полгода после избрания превышает 50 процентов.

Кроме того, во второй неделе февраля Сенат США приступит к слушаниям об импичменте Трампу, несмотря на то, что он уже покинул пост президента. Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США. Впрочем, вероятность этого невелика.

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    Автор: Илья Коваль


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