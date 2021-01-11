Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу. В среду, 13 января, за импичмент проголосовали 232 члена Палаты представителей, против - 197, еще пятеро воздержались. Импичмент поддержали 10 республиканцев.

Соответствующая резолюция против Трампа принята за подстрекательство толпы сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды.

Судьбу Трампа решит Сенат США

После утверждения процедуры импичмента Палатой представителей дело будет направлено в Сенат. Для обвинительного вердикта там необходимы 67 голосов сенаторов из 100. Эта планка не достигалась ни разу в истории, в том числе по первому импичменту Трампа.

Отмечается, что Сенат, вероятно, не успеет проголосовать по этому вопросу до окончания срока Трампа 20 января, однако он может быть рассмотрен и позднее. Также Сенат может запретить Трампу претендовать на государственные должности, это сделает невозможным его выдвижение на выборах президента в 2024 году.

Противники Трампа считают, что он несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, во время которых группа сторонников президента ворвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.

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