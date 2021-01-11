 Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2021

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Мир

Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампа

Процедура импичмента Трампа начата из-за подстрекательства толпы его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января. Трамп стал первым президентом в истории, против которого начинали импичмент дважды.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявляет процедуру импичмента Дональду Трампу

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявляет процедуру импичмента Дональду Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу. В среду, 13 января, за импичмент проголосовали 232 члена Палаты представителей, против - 197, еще пятеро воздержались. Импичмент поддержали 10 республиканцев.

Соответствующая резолюция против Трампа принята за подстрекательство толпы сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды.

Судьбу Трампа решит Сенат США

После утверждения процедуры импичмента Палатой представителей дело будет направлено в Сенат. Для обвинительного вердикта там необходимы 67 голосов сенаторов из 100. Эта планка не достигалась ни разу в истории, в том числе по первому импичменту Трампа.

Отмечается, что Сенат, вероятно, не успеет проголосовать по этому вопросу до окончания срока Трампа 20 января, однако он может быть рассмотрен и позднее. Также Сенат может запретить Трампу претендовать на государственные должности, это сделает невозможным его выдвижение на выборах президента в 2024 году.

Противники Трампа считают, что он несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, во время которых группа сторонников президента ворвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.

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